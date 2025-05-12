Đạo đức AI là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng

Quang cảnh khóa học "Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo - AI".Ảnh: Thúy Duyên

Đó là nhận định của ông Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII nhấn mạnh tại lễ khai mạc khóa học "Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo - AI" diễn ra ngày 12/5 tại Trung Tâm Hoa Kỳ Hà Nội.

Viện ABAII và Đại sứ quán Hoa Kỳ hợp tác đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu về phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, đáp ứng Chiến lược quốc gia AI đến năm 2030.

Đáp ứng chiến lược quốc gia về AI

Chương trình đào tạo triển khai theo Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/01/2021, nhấn mạnh việc nâng cao năng lực về đạo đức, quản trị rủi ro và chính sách AI cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý và nhà phát triển. Khóa học đầu tiên tại Việt Nam về đạo đức AI là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái AI có trách nhiệm và phù hợp với bối cảnh pháp lý, văn hóa, xã hội của Việt Nam.

Theo ông Lê Linh Lương, nếu AI không được thiết kế và vận hành theo nguyên tắc đạo đức rõ ràng, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ thiên lệch thuật toán, xâm phạm quyền riêng tư, mất kiểm soát dữ liệu, và những hệ lụy khó lường về xã hội và pháp lý. Đây chính là lý do khiến việc đào tạo về đạo đức AI trở nên cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

Chương trình được Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ, nhằm tạo cơ hội cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ Việt Nam tiếp cận kiến thức chuẩn mực và cập nhật nhất về đạo đức trong phát triển và ứng dụng AI. Sự hợp tác này góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác giáo dục quốc tế trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Nội dung khóa học được thiết kế công phu, cập nhật các khung pháp lý và nguyên tắc đạo đức quốc tế, từ UNESCO, OECD cho đến các mô hình tiêu chuẩn đang được áp dụng tại Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á. Đây là cơ hội để các học viên không chỉ tiếp nhận kiến thức chuyên môn, mà còn hình thành tư duy phản biện, cách tiếp cận nhân văn và có trách nhiệm khi phát triển, ứng dụng các hệ thống AI.

Ông Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII phát biểu khai mạc khóa học "Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo - AI". Ảnh: Thúy Duyên

"Chúng tôi rất tự hào vì khóa học lần này quy tụ được đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng, đến từ cả Việt Nam và Hoa Kỳ", ông Lê Linh Lương chia sẻ.

Thông qua khóa học, Ban tổ chức kỳ vọng mỗi học viên sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa kiến thức và tư duy đạo đức AI trong các lĩnh vực chuyên môn của mình, góp phần xây dựng hệ sinh thái AI bền vững và có trách nhiệm tại Việt Nam.

Khóa học "Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo - AI" tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghệ AI. Chương trình hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo uy tín trong khu vực Đông Nam Á.