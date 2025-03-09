Chuyển động số
Cơ hội nghề nghiệp mới với khóa đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống

Nam Giang

Nam Giang

12:29 | 09/03/2025
Trong năm 2025, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ mở khoá đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống. Đây là thông tin được Viện An ninh phi truyền thống công bố tại cuộc họp báo ngày 7/3.
Hiện nay nhu cầu tự bảo vệ về bảo vệ an ninh cá nhân và gia đình, bảo vệ an ninh cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp FDI) ở trong nước và nước ngoài là rất lớn. Tuy nhiên nghề bảo vệ/vệ sỹ, thư ký, trợ lý ở nước ta chưa được đào tạo kỹ càng, chưa có các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ và hầu hết các công ty dịch vụ bảo vệ chỉ đào tạo các kỹ năng bảo vệ cơ bản cho học viên với các khoá học ngắn ngày.

Cơ hội nghề nghiệp mới với khóa đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh phi truyền thống, Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ tại họp báo

Để đáp ứng nhu cầu về bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp, Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Văn Nhật - Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh phi truyền thống, Viện An ninh phi truyền thống cho biết, khóa đào tạo sẽ kéo dài từ 6 - 9 tháng, cung cấp 4 nhóm kỹ năng, kiến thức trợ lý an ninh phi truyền thống.

Bốn nhóm kỹ năng, kiến thức trợ lý an ninh phi truyền thống gồm: Các kiến thức chính trị, pháp luật quốc gia và quốc tế. Các kiến thức trợ lý - văn phòng, giúp việc - thư ký lãnh đạo, giúp việc gia đình lãnh đạo. Các kiến thức y tế, vũ trang bảo vệ (bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình, bảo vệ cơ quan - doanh nghiệp), phòng chống khủng bố, phòng chống bắt cóc con tin, bắt cóc trẻ em, cứu nạn, cứu hộ, xử lý các tình huống khẩn cấp, cháy nổ, thiên tai,… Các kiến thức thuộc kỹ năng mềm như văn hóa ứng xử, lễ tân, ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin và an ninh mạng, kỹ năng lái xe mô tô, ô tô, tàu thuỷ, võ thuật, sử dụng công cụ hỗ trợ, sử dụng chó nghiệp vụ, cưỡi ngựa, bơi, lặn, …

Giảng viên của khóa đào tạo là các nhà khoa học, quản lý đầu ngành có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn của Đại học quốc gia Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Đối tượng tuyển sinh là thanh niên, nam, nữ đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), yêu thích nghề bảo vệ, trợ lý, giúp việc. Ưu tiên các công dân đã tốt nghiệp THPT, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng.

Cơ hội nghề nghiệp mới với khóa đào tạo trợ lý an ninh phi truyền thống
Toàn cảnh họp báo

Học viên sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp,…theo các nhóm công việc như: Làm bảo vệ/ thư ký - trợ lý cho các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam và tại nước ngoài; làm lãnh đạo (chỉ huy) bảo vệ/ chánh văn phòng (thư ký - trợ lý) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện Việt Nam; xuất khẩu lao động nước ngoài làm bảo vệ/ trợ lý - thư ký cho các cơ quan, tổ chức, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp nước ngoài (ưu tiên ở Hàn Quốc).

Nếu có nguyện vọng, học viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học hệ Cử nhân Quản trị an ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Văn Nhật còn cho biết, Viện An ninh phi truyền thống sẽ phối hợp với các nhà trường phổ thông trên toàn quốc tổ chức khóa đào tạo "An ninh trường học - Kỹ năng sống - Học để biết - Học để chung sống". Đây là những kiến thức mới chưa được giảng dạy ở các trường phổ thông.

Mục đích của khóa đào tạo này là cung cấp các kiến thức về đàm bào an ninh trường học, kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, giải quyết các tình huống nguy hiểm giúp các em học sinh rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ, xử lý các tình huống nguy hiểm, có tác phong tự lập, có văn hóa và biết phản ứng linh hoạt với các vấn để đang diễn ra gây bức xúc trong xã hội hiện nay.

trợ lý an ninh Đào tạo Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với cơ hội nghề nghiệp an ninh phi truyền thống

