Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Ngày 25/10,tại Hà Nội,Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính long trọng tổ chức lễ vinh danh và chào mừng năm học 2025 – 2026 chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (DDP), giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh).

Năm học 2025-2026, Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) đã đón thêm 67 Tân sinh viên khóa 10, tới từ 3 miền Bắc, Trung, Nam của đất nước, trong đó có 31% là nam, 69% là nữ và đến từ 26 tỉnh, thành phố trên cả nước, riêng Hà Nội chiếm 40%.

Toàn cảnh buổi Lễ.

Dù năm nay, số lượng tuyển sinh không đạt được chỉ tiêu đặt ra nhưng chất lượng đầu vào của khóa 10 chương trình DDP lại tăng đáng kể so với những năm trước. Số lượng sinh viên có trình độ tương đương IELTS từ 5.5 trở lên chiếm tới gần 50%, trong đó có 6 sinh viên đạt IELTS từ 7.0 trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, Học viện Tài chính đang vươn mình mạnh mẽ để đáp ứng kỷ nguyên mới; không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình theo chuẩn quốc tế, tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới.

PGS.,TS. Nguyễn Mạnh Thiều phát biểu Chào mừng năm học 2025-2026.

“Chương trình DDP liên kết giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự phát triển và nâng tầm uy tín của Học viện, đáp ứng một cách rộng rãi các nguyện vọng, nhu cầu của rất nhiều sinh viên Việt Nam với kỳ vọng trở thành “công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi”” - Phó Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều cho biết thêm, từ mùa tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2016, đến nay chương trình DDP đã tuyển sinh thành công 10 khóa với 1050 sinh viên trúng tuyển và theo học, đã có 6 khóa với 514 sinh viên tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động. 98,2% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp là một con số đáng mơ ước của nhiều trường đại học nhưng ở DDP, tỷ lệ này đã liên tục được duy trì trong suốt những năm qua.

Nhiều sinh viên đã thành công chức của Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Tổng cục thuế hay làm việc tại Học viện hậu cần hoặc tại các Tổng công ty lớn như Vietnam Airlines, các Big4 kế kiểm hay các Big4 ngân hàng và các doanh nghiệp lớn không chỉ ở trong nước mà cả ở Luân Đôn (Anh) – một thị trường lao động thực sự thách thức với các sinh viên mới ra trường.

TS. Raj Dass phát biểu tại buổi Lễ.

Theo Phó Giám đốc Học viện Tài chính, có được những thành tích vậy là nhờ những nỗ lực cộng dồn của mỗi thày cô, mỗi sinh viên qua các năm. Năm học 2024 - 2025 vừa qua, trong tổng số 489 sinh viên đang theo học chương trình DDP, có 59 sinh viên xếp loại Xuất sắc, chiếm tỷ lệ 12,8% và 107 sinh viên xếp loại Giỏi, chiếm tỷ lệ 23,3% (tăng 1,8% so với năm học 2023-2024). Bản thân những con số này đã thể hiện rõ những nỗ lực miệt mài của cả sinh viên và giảng viên và đội ngũ các cán bộ quản lý.

Phong trào NCKH và hoạt động sinh viên ngày càng phát triển cả về chất và lượng; các hoạt động thiện nguyện, Đoàn, Hội luôn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của đông đảo đối tác, phụ huynh và sinh viên. Điều đó đã cho thấy định hướng phát triển và hội nhập đúng đắn của Học viện và ghi nhận những quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học của thầy và trò Viện Đào tạo Quốc tế.

Nhắn nhủ các tân sinh viên DDP khóa 10, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều gửi tới thông điệp: “Bốn năm thanh xuân không chỉ là quá trình học tập và tích lũy kiến thức, mà đó là hành trình “chuyển mình”, hành trình tự hoàn thiện bản thân, hành trình của khát vọng, của những ước mơ được nuôi dưỡng và chắp cánh để trở thành hiện thực. Hãy để quãng thời gian này trở thành nền tảng vững chắc để từ những người trẻ mang trong mình hoài bão hôm nay, các em sẽ trở thành những chiến binh tài chính bản lĩnh, trí tuệ và đầy nhân ái của ngày mai”.

6 Tân sinh viên có điểm IELTS đầu vào cao nhất nhận phần trưởng trị giá 3 triệu đồng từ Viện ĐTQT và quà tặng từ IDP Việt Nam.

Tại buổi lễ, TS. Raj Dass - Đại diện Hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học Greenwich) khẳng định, Học viện Tài chính là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Đại học Greenwich. Ông tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Học viện Tài chính và Đại học Greenwich chia sẻ những giá trị cốt lõi về hỗ trợ sinh viên và đảm bảo tính thực tiễn, gắn liền với khả năng việc làm của chương trình đào tạo.

Theo TS. Raj Dass, các chương trình của Đại học Greenwich không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, tư duy phân tích và kỹ năng thực hành, mà còn chú trọng phát triển những năng lực toàn diện cần thiết cho bất kỳ nghề nghiệp nào trong tương lai. Khả năng giao tiếp hiệu quả, tư duy phản biện, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề chính là những phẩm chất nổi bật của sinh viên Greenwich và cũng là những năng lực mà các nhà tuyển dụng toàn cầu luôn tìm kiếm.

Năm học 2024 – 2025, Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) đã vinh danh 160 sinh viên đạt thành tích ở cả 3 ba lĩnh vực là: học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động sinh viên. Trên Bảng vàng thành tích DDP năm học 2024 – 2025, những con số biết nói một lần nữa khẳng định sự bứt phá mạnh mẽ của sinh viên DDP qua từng năm. Từ thủ khoa đầu vào ấn tượng với 29,3/30 điểm, thủ khoa năm học đạt GPA 4.0/4.0 đến thủ khoa tốt nghiệp đạt GPA 3.9/4.0 – mức cao nhất trong suốt 6 năm qua, tất cả là minh chứng cho hành trình không ngừng nỗ lực và trưởng thành của các thế hệ sinh viên.

Các đại biểu, thầy cô, phụ huynh và sinh viên chụp ảnh kỷ niệm tại buổi Lễ.

Đặc biệt, năm học này ghi nhận 5 sinh viên đạt GPA tuyệt đối 4.0, trải đều ở các sinh viên năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba – thể hiện rõ tinh thần “dám đặt mục tiêu, dám bứt phá” và khát vọng vươn tới hoàn thiện của mỗi cá nhân. Có 14 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 45 sinh viên nhận được học bổng danh dự DDP với GPA năm học từ 3.6 và 58 sinh viên đạt GPA năm học từ 3.2 trở lên.

Để động viên khích lệ tinh thần phấn đấu học tập của sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) đã trao 103 học bổng danh dự DDP Honours Scholarship với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Khen thưởng 07 sinh viên có thành tích xuất sắc và tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học; khen thưởng 43 sinh viên có thành tích xuất sắc và tích cực trong hoạt động phong trào sinh viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đại sứ Truyền thông DDP.

Đối với các Tân sinh viên khóa 10, Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) đã trao 01 phần thưởng cho thủ khoa tuyển sinh, khen thưởng 06 sinh viên có điểm IELTS từ 7.0 trở lên.