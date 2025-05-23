Thấu hiểu người dùng, Ecovacs ra mắt robot hút bụi 2 in 1 DEEBOT X5 HYBRID

Hẳn những ai quan tâm đến thị trường robot hút bụi và máy hút bụi đều không ít lần ‘ao ước’ một thiết bị 2 in 1 như thế này, đặc biệt là những gia đình ở nhà phố (những căn nhà với các tầng lầu khác nhau mà sẽ rất khó để có thể sử dụng robot hút bụi).

Robot hút bụi 2 in 1 DEEBOT X5 HYBRID

Thấu hiểu điều đó, Ecovacs đã chính thức ra mắt sản phẩm DEEBOT X5 HYBRID, đây là thiết bị kết hợp giữa máy hút bụi cầm tay và robot hút bụi trong cùng một sản phẩm. Nhờ vào khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ mà DEEBOT X5 HYBRID có thể mang đến một trải nghiệm dọn dẹp hoàn toàn mới, giúp người dùng ‘lắp là sạch, chọn tối ưu’, chủ động làm sạch mọi ngóc ngách trong nhà một cách dễ dàng và hiệu quả.

DEEBOT X5 HYBRID có thể hoạt động như một robot hút bụi độc lập và như một máy hút bụi cầm tay thông thường

Thiết kế kép, hiệu quả nhân đôi

Điểm độc đáo nhất của DEEBOT X5 HYBRID đó chính là thiết kế 2 in 1, đây là thiết kế độc đáo chưa từng có trên thị trường robot hút bụi khi được tích hợp cả hai dòng sản phẩm (robot hút bụi và máy hút bụi lau sàn cầm tay) trong cùng một sản phẩm.

Đồng thời với lực hút mạnh mẽ 15.800Pa giúp hỗ trợ làm sạch sâu trên mọi bề mặt cùng công nghệ ZeroTangle 2.0 giúp ngăn tóc và lông rối vào chổi.

Công nghệ TrueDetect và TrueMapping 2.0 giúp DEEBOT X5 HYBRID tránh vật cản chính xác

Cùng với đó là công nghệ TrueDetect và TrueMapping 2.0 giúp thiết bị tránh vật cản chính xác và lập bản đồ toàn bộ căn nhà chỉ trong 8 phút.

DEEBOT X5 HYBRID cũng thừa hưởng thiết kế hình chữ D nhằm giúp tiếp cận sát mép tường và các góc khuất hiệu quả hơn.

Người dùng dễ dàng chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ nhờ cầm tay điều khiển FlexiControl

Thiết kế độc đáo này cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ hút bụi tự động và cầm tay chỉ trong vài giây nhờ tay cầm điều khiển FlexiControl. Tay cầm FlexiControl với góc xoay 70° cùng trọng tâm thấp, giúp giảm áp lực lên tay người dùng. Hệ thống bánh xe truyền động trực tiếp giúp robot di chuyển ổn định và trơn tru theo mọi hướng. Cấu trúc bánh xe tam giác tự mở rộng tạo độ vững chắc và dễ thao tác trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, nhờ thiết kế tay cầm linh hoạt mà người dùng DEEBOT X5 HYBRID có thể dễ dàng chuyển đổi giữa 2 chế độ:

Một chế độ cầm tay với cần gắn tay cầm FlexiControl để có thể xử lý các vết bẩn cứng đầu hoặc khu vực khó tiếp cận, cần điều chỉnh lực hút linh hoạt.

Và chế độ robot, có thể tự động làm sạch mạnh mẽ, di chuyển chính xác, hút bụi dễ dàng mà người dùng không cần phải động tay tới.

DEEBOT X5 HYBRID cũng thừa hưởng thiết kế hình chữ D nhằm giúp tiếp cận sát mép tường và các góc khuất hiệu quả hơn.

Không dừnng lại ở đó, với DEEBOT X5 HYBRID người dùng vẫn được tận hưởng chế độ dọn dẹp rảnh tay với trạm sạc đa chức năng. Nhờ được tích hợp công nghệ ECOVACS PureCyclone vừa sạc robot vừa sạc tay cầm FlexiControl Stick mà trạm có thể tự động thu gom bụi vào hộp chứa 3.2l chỉ với một lần chạm, không cần túi đựng, rất thân thiện với môi trường, giảm thiểu chi phí phát sinh.

Để đáp ứng 2 chế độ hoạt động, DEEBOT X5 HYBRID cũng được tích hợp quy trình tách bụi hai giai đoạn, cộng với thiết kế đa lõi hình nón cùng trạm sạc đạt hiệu suất tách bụi lên đến 95%, giúp mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu.

Ecovacs cho biết, DEEBOT X5 HYBRID cũng được trang bị hệ thống lọc 4 lớp, cộng lực hút mạnh mẽ ngăn chặn hoàn toàn tình trạng tắc nghẽn, giúp sàn nhà luôn sạch tinh tươm và không bị ám mùi.

Hộp chứa bụi dung tích lớn 3.2L, cũng giúp người dùng có thể yên tâm làm sạch sàn nhà mỗi ngày mà không cần phải đổ rác thường xuyên, vừa tiết kiệm thời gian vừa mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện.

Ứng dụng ECOVACS HOME cho phép bạn theo dõi chi tiết quá trình dọn dẹp, chọn chế độ làm sạch và điều khiển từ xa chỉ với một lần chạm

Ứng dụng ECOVACS HOME cho phép bạn theo dõi chi tiết quá trình dọn dẹp, chọn chế độ làm sạch và điều khiển từ xa chỉ với một lần chạm. Ngoài ra, sản phẩm vẫn có các nút điều khiển vật lý tiện dụng. Việc lập bản đồ trong nhà với DEEBOT X5 HYBRID cũng được thiết lập tương tự như với bất cứ robot hút bụi nào, để đảm bảo bạn có thể theo dõi quy trình làm sạch một cách toàn diện. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh sửa bản đồ linh hoạt cũng như các tùy chỉnh sâu để thiết lập tùy chọn như lực hút, tần suất, chế độ vệ sinh hay lịch trình dọn dẹp… mang lại trải nghiệm làm sạch liền mạch, dễ dàng, tiện nghi, hiện đại, phù hợp với xu thế hiện nay.

Việc kết nối với DEEBOT X5 HYBRID cũng rất dễ dàng thông qua Bluetooth hoặc chế độ Access Point (AP) để điều khiển cả robot lẫn tay cầm FlexiControl bằng các nút vật lý. Chức năng sạc vào giờ thấp điểm cũng được thiết lập để duy trì pin an toàn trong suốt thời gian không hoạt động.

DEEBOT X5 HYBRID cũng được trang bị hệ thống lọc 4 lớp, cộng lực hút mạnh mẽ ngăn chặn hoàn toàn tình trạng tắc nghẽn, giúp sàn nhà luôn sạch tinh tươm và không bị ám mùi.