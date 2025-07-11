Dreame Aqua 10 Pro Track: robot hút bụi lau sàn toàn diện nhất

Chính thức ra mắt tại sự kiện DREAMFOR:ALL vào tháng 5 vừa qua, Dreame Aqua 10 Pro Track có mức giá khoảng 30 triệu đồng nhưng lại đang sở hữu tất cả những công nghệ mới nhất mà Dreame đang sở hữu.

LỰC HÚT SIÊU MẠNH MẼ

Đầu tiên là lực hút siêu mạnh mẽ với 25.000Pa, đây là thông số thuộc hàng top đầu trong dòng sản phẩm robot hút bụi cao cấp hiện nay trên thị trường. Bên cạnh đó, Dreame còn trang bị cho Aqua 10 Pro Track chổi chống rối kép cùng chân cơ học leo qua bậc thềm cao đến 6cm. Chưa dừng lại ở đó, đây cũng là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc được trang bị giẻ lau dạng cuộn lăn xoay 360 độ cùng nước 45 độ để đạt hiệu quả lau sạch tuyệt đối các vết bẩn cứng đầu. Thậm chí Dreame còn trang bị cả tính năng diệt khuẩn UV để triệt tiêu các vi khuẩn phát sinh bên trong trạm sạc cũng như giẻ lau trong suốt quá trình. Mặc dù chổi chống rối kép không còn là công nghệ quá mới mẻ đối với các dòng robot hút bụi lau sàn cao cấp, nhưng để mang đến hiệu quả làm chống rối vượt trội trên nhiều bề mặt khác nhau, Aqua 10 Pro Track đã sử dụng chổi kép HyperStream với một lông cao su và một lông chổi cao su TPU. Nhiệm vụ của chổi kép này là xoay ngược chiều nhau để giải quyết triệt để vấn đề lông tóc, ngay cả với những sợi tóc dài.

Với lực hút lên đến 25.000Pa, Aqua 10 Pro Track đang sở hữu lực hút mạnh mẽ nhất trên thị trường robot hút bụi cao cấp

CON LĂN THIẾT KẾ HOÀN TOÀN MỚI

Một trong những điểm cải tiến thú vị trên Aqua 10 Pro Track đó là con lau dạng cuộn. Bên cạnh khả năng xoay 360 độ liên tục trong suốt quá trình làm vệ sinh thì thiết kế dạng dẹt của con lau cũng giúp nó hoạt động tốt hơn và giúp nó ‘ẩn mình’ trong thân robot với một diện tích mỏng hơn, nhờ vậy mà tổng thể bề dày của Aqua 10 Pro Track cũng chỉ 9.75cm, giúp nó hoạt động dễ dàng hơn các khu vực hạn chế chiều cao như gầm bàn, gầm ghế, gầm giường, tủ… Đồng thời nhờ khung gầm Triple Wheel AgiLift™ cùng cơ chế ProLeap™ cải tiến, Dreame Aqua 10 Pro Track dễ dàng leo qua bậc cửa cao 4,2 cm đơn và 6 cm đôi, cho phép robot vượt thảm dày, gờ gạch hay đường ray cửa một cách liền mạch. Dreame còn trang bị loạt công nghệ điều hướng cao cấp và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp robot tạo lập bản đồ nhanh chóng, chính xác, cùng khả năng nhận diện đến 240 vật thể thường gặp trong nhà để tối ưu việc di chuyển và làm sạch.

LÀM SẠCH VỚI NƯỚC NÓNG ĐẾN 100 ĐỘ C

Ngoài ra, Aqua 10 Pro Track cũng được tích hợp hộc chứa nước sạch và nước bẩn cùng mô đun làm nóng ngay trên thân máy, nên nó hoàn toàn có thể hiện thực hóa chu trình lau sàn nhà bằng nước sạch 45 độ nhờ công nghệ TrackSync tương tự như với các máy hút bụi lau sàu khô ướt. Thông qua công nghệ làm sạch 4 bước (chà, lau, vắt và hút nước bẩn) được thực hiện liên tục, tránh hiện tượng sử dụng lại nước bẩn nên Aqua 10 Pro Track mang lại hiệu quả lau sạch vượt trội. Dock sạc của Dreame Aqua 10 Pro Track cũng được xem là một trong những cải tiến rất đáng chú ý nhờ được trang bị ThermoHub™ Self-Cleaning, dùng nước đun sôi ở nhiệt độ 100°C để làm sạch giẻ lau và khoang chứa bên trong. Thông qua các tia nhiệt cao để loại bỏ hiệu quả vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi, đảm bảo an toàn vệ sinh cho mỗi lần lau.