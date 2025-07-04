Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Tạo nguồn lực nội sinh xây dựng Hà Nội là Thủ đô 'Văn hiến - Văn minh - Hiện đại'

La Giang

La Giang

20:33 | 04/07/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội với chủ đề “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 3/7.
Giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ gốc về tiếp quản Thủ đô 'Giọng hát hay Hà Nội năm 2024' có chủ đề Hà Nội - Một trái tim hồng Lễ hội văn hoá ẩm thực Hà Nội 2024 với chủ đề "Hà Nội kết nối năm châu"

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đánh giá tình hình 5 năm của nhiệm kỳ trước, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, Hà Nội cũng chịu nhiều ảnh hưởng sâu sắc. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết có không ít khó khăn, thách thức, nhưng về cơ bản thuận lợi và đạt kết quả khích lệ.

Tạo nguồn lực nội sinh xây dựng Hà Nội là Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.Tú

Về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Hà Nội đã hoàn thành công tác kiểm kê di tích, tiếp tục là địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước với 6.489 di tích. Thành phố ban hành Nghị quyết đầu tư công với tổng số 579 dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, kinh phí 14.029 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa có nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Thành phố chú trọng đến xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Hiện, thành phố Hà Nội có 5.266 thiết chế, công trình văn hóa, thể thao.

Về hoạt động văn hóa nghệ thuật, trung bình mỗi năm Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu tổ chức 7 - 10 liên hoan, cuộc thi nghệ thuật quần chúng. Trung bình mỗi năm, các nhà hát của thành phố dàn dựng 18 vở diễn mới, biểu diễn trên 3.000 buổi; tổ chức thành công nhiều hoạt động: Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội”, Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V; Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI, VII (HANIFF VI, VII), Liên hoan Xiếc Quốc tế 2022…

Về việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, Hà Nội quan tâm đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao cho mọi người, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ của nhân dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ. Thể thao thành tích cao giữ vững vị trí lá cờ đầu, điển hình như tại SEA Games 31, Đoàn Thể thao Hà Nội đạt thành tích ấn tượng, vượt chỉ tiêu đề ra với thành tích: 151 huy chương các loại (62 HCV, 35 HCB, 54 HCĐ), chiếm 30,24% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam…

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: Xây dựng văn hóa trên cơ sở phát huy, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh hạnh phúc; Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Sơn cũng nhận định những thời cơ và thách thức của ngành Văn hóa và Thể thao trong kỷ nguyên mới. Với sự đổi mới trong công tác quản lý hiện hành, Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, Hà Nội đang đứng trước những thuận lợi và có nhiều điều kiện để đẩy mạnh phát triển văn hóa, biến nguồn lực văn hóa hiện có thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.

Tạo nguồn lực nội sinh xây dựng Hà Nội là Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: N.Tú

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại của ngành Văn hóa- Thể thao Thủ đô, đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng, một trong những "nút thắt" lớn nhất là tư duy quản lý văn hóa còn nặng về hành chính, thiếu tính thị trường, thiếu tính sáng tạo, thiếu tính hội nhập. Nhiều nguồn lực văn hóa và thể thao chưa được phát triển xứng với tiềm năng. Vì thế, để phát triển văn hóa, biến văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy quản lý.

Từ nhận định trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề xuất các nhóm giải pháp về công tác quản lý. Đó là, cần thay từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo và đồng hành. Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội cần xác định văn hóa là nguồn lực phát triển bền vững, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, tạo ra môi trường cho các tổ chức sáng tạo; chuyển đổi từ tư duy quản lý bao cấp sang xã hội hóa và thị trường, khuyến khích hợp tác công - tư, tăng cường hợp tác sáng tạo, đẩy mạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp văn hóa sáng tạo.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thành công tốt đẹp với việc bầu 14 cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan.

xây dựng Hà Nội Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Bài liên quan

Lễ hội văn hoá ẩm thực Hà Nội 2024 với chủ đề "Hà Nội kết nối năm châu"

Lễ hội văn hoá ẩm thực Hà Nội 2024 với chủ đề "Hà Nội kết nối năm châu"

'Giọng hát hay Hà Nội năm 2024' có chủ đề Hà Nội - Một trái tim hồng

Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế

Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế

Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị

Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị

Khởi động Photo Hanoi ’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế tại Hà Nội

Khởi động Photo Hanoi ’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế tại Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Đổi mới sáng tạo
Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 04 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tập trung vào các lĩnh vực sóng Terahertz, học liên kết và giám sát thi trực tuyến.
Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Hội nghị REV-ECIT tiếp tục phát huy vai trò là không gian kết nối trí tuệ, kết nối hợp tác và kết nối nguồn lực.
REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Đổi mới sáng tạo
Sáng nay, Hội nghị Quốc gia lần thứ 28 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2025) khai mạc với 8 phiên song song trình bày 64 công trình nghiên cứu, tập trung vào các lĩnh vực ăng-ten, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và vi mạch.
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1

Đổi mới sáng tạo
Chiều 19/12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đạt chuẩn mức 1.
Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4

Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4

Đổi mới sáng tạo
Ngày 19/12, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 và Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (20/12/1950 – 20/12/2025).
Xem thêm

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
22°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
20°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
23°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 155,000 158,000
Hà Nội - PNJ 155,000 158,000
Đà Nẵng - PNJ 155,000 158,000
Miền Tây - PNJ 155,000 158,000
Tây Nguyên - PNJ 155,000 158,000
Đông Nam Bộ - PNJ 155,000 158,000
Cập nhật: 28/12/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,770 15,970
Miếng SJC Nghệ An 15,770 15,970
Miếng SJC Thái Bình 15,770 15,970
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,620 15,920
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,620 15,920
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,620 15,920
NL 99.99 14,870
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,870
Trang sức 99.9 15,210 15,810
Trang sức 99.99 15,220 15,820
Cập nhật: 28/12/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,577 15,972
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,577 15,973
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,531 1,561
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,531 1,562
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,511 1,546
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,569 153,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,612 116,112
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,789 105,289
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,965 94,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,791 90,291
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,125 64,625
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Cập nhật: 28/12/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17123 17394 17967
CAD 18694 18972 19588
CHF 32638 33022 33684
CNY 0 3470 3830
EUR 30311 30585 31617
GBP 34675 35067 36016
HKD 0 3252 3454
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 15018 15600
SGD 19909 20191 20743
THB 761 825 879
USD (1,2) 26024 0 0
USD (5,10,20) 26065 0 0
USD (50,100) 26094 26113 26384
Cập nhật: 28/12/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,084 26,084 26,384
USD(1-2-5) 25,041 - -
USD(10-20) 25,041 - -
EUR 30,502 30,526 31,786
JPY 164.94 165.24 172.7
GBP 34,999 35,094 36,036
AUD 17,352 17,415 17,924
CAD 18,894 18,955 19,550
CHF 32,968 33,071 33,867
SGD 20,057 20,119 20,811
CNY - 3,698 3,808
HKD 3,326 3,336 3,429
KRW 16.82 17.54 18.89
THB 808.46 818.45 873.31
NZD 15,003 15,142 15,546
SEK - 2,819 2,910
DKK - 4,079 4,210
NOK - 2,584 2,667
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,090.22 - 6,852.22
TWD 756.16 - 913.21
SAR - 6,899.65 7,244.8
KWD - 83,389 88,449
Cập nhật: 28/12/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,080 26,084 26,384
EUR 30,387 30,509 31,680
GBP 34,887 35,027 36,024
HKD 3,311 3,324 3,437
CHF 32,750 32,882 33,822
JPY 164.21 164.87 172.29
AUD 17,294 17,363 17,935
SGD 20,110 20,191 20,771
THB 824 827 865
CAD 18,874 18,950 19,538
NZD 15,095 15,625
KRW 17.41 19.07
Cập nhật: 28/12/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26090 26090 26384
AUD 17258 17358 18289
CAD 18864 18964 19976
CHF 32877 32907 34498
CNY 0 3716.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30495 30525 32253
GBP 34948 34998 36769
HKD 0 3390 0
JPY 164.55 165.05 175.56
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15098 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20078 20208 20940
THB 0 790.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15740000 15740000 15940000
SBJ 13000000 13000000 15940000
Cập nhật: 28/12/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,384
USD20 26,100 26,150 26,384
USD1 23,872 26,150 26,384
AUD 17,296 17,396 18,542
EUR 30,620 30,620 32,087
CAD 18,799 18,899 20,244
SGD 20,144 20,294 20,895
JPY 164.94 166.44 171.28
GBP 35,020 35,170 36,000
XAU 15,718,000 0 15,922,000
CNY 0 3,599 0
THB 0 826 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/12/2025 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G

Mỹ giải phóng băng tần 7.125-7.4 GHz phát triển mạng 6G

Seinetime bắt tay 5S Media đưa AI vào truyền thông quảng cáo

Seinetime bắt tay 5S Media đưa AI vào truyền thông quảng cáo

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới

Zalo lọt TOP 10 nền tảng tin nhắn phổ biến nhất thế giới

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN

Xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN

TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu Oracle lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2001, thử thách đầu tiên với các CEO mới trong cuộc đua AI

Cổ phiếu Oracle lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2001, thử thách đầu tiên với các CEO mới trong cuộc đua AI

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu