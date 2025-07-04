Tạo nguồn lực nội sinh xây dựng Hà Nội là Thủ đô 'Văn hiến - Văn minh - Hiện đại'

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đánh giá tình hình 5 năm của nhiệm kỳ trước, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, Hà Nội cũng chịu nhiều ảnh hưởng sâu sắc. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết có không ít khó khăn, thách thức, nhưng về cơ bản thuận lợi và đạt kết quả khích lệ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.Tú

Về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Hà Nội đã hoàn thành công tác kiểm kê di tích, tiếp tục là địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước với 6.489 di tích. Thành phố ban hành Nghị quyết đầu tư công với tổng số 579 dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, kinh phí 14.029 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa có nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Thành phố chú trọng đến xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Hiện, thành phố Hà Nội có 5.266 thiết chế, công trình văn hóa, thể thao.

Về hoạt động văn hóa nghệ thuật, trung bình mỗi năm Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu tổ chức 7 - 10 liên hoan, cuộc thi nghệ thuật quần chúng. Trung bình mỗi năm, các nhà hát của thành phố dàn dựng 18 vở diễn mới, biểu diễn trên 3.000 buổi; tổ chức thành công nhiều hoạt động: Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội”, Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V; Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI, VII (HANIFF VI, VII), Liên hoan Xiếc Quốc tế 2022…

Về việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, Hà Nội quan tâm đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao cho mọi người, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ của nhân dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ. Thể thao thành tích cao giữ vững vị trí lá cờ đầu, điển hình như tại SEA Games 31, Đoàn Thể thao Hà Nội đạt thành tích ấn tượng, vượt chỉ tiêu đề ra với thành tích: 151 huy chương các loại (62 HCV, 35 HCB, 54 HCĐ), chiếm 30,24% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam…

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: Xây dựng văn hóa trên cơ sở phát huy, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh hạnh phúc; Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Sơn cũng nhận định những thời cơ và thách thức của ngành Văn hóa và Thể thao trong kỷ nguyên mới. Với sự đổi mới trong công tác quản lý hiện hành, Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, Hà Nội đang đứng trước những thuận lợi và có nhiều điều kiện để đẩy mạnh phát triển văn hóa, biến nguồn lực văn hóa hiện có thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: N.Tú

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại của ngành Văn hóa- Thể thao Thủ đô, đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng, một trong những "nút thắt" lớn nhất là tư duy quản lý văn hóa còn nặng về hành chính, thiếu tính thị trường, thiếu tính sáng tạo, thiếu tính hội nhập. Nhiều nguồn lực văn hóa và thể thao chưa được phát triển xứng với tiềm năng. Vì thế, để phát triển văn hóa, biến văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy quản lý.

Từ nhận định trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề xuất các nhóm giải pháp về công tác quản lý. Đó là, cần thay từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo và đồng hành. Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội cần xác định văn hóa là nguồn lực phát triển bền vững, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, tạo ra môi trường cho các tổ chức sáng tạo; chuyển đổi từ tư duy quản lý bao cấp sang xã hội hóa và thị trường, khuyến khích hợp tác công - tư, tăng cường hợp tác sáng tạo, đẩy mạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp văn hóa sáng tạo.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thành công tốt đẹp với việc bầu 14 cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan.