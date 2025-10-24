Khởi động Photo Hanoi ’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế tại Hà Nội

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết: Photo Hanoi ’25 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các sáng kiến, dự án văn hóa trong khuôn khổ Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập văn hóa của Thủ đô".

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại họp báo.

Biennale Nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 chính thức khởi động từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2025 trên địa bàn TP.Hà Nội. Đây là mùa Biennale chính thức thứ hai, kể từ khi sự kiện được Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng vào năm 2021. Sau hai mùa tổ chức (2021 và 2023) thu hút hơn 170.000 lượt khách,Photo Hanoi đã chứng minh sức hút mạnh mẽ với hơn 170.000 lượt khách tham quan, 200 bài báo và 5 triệu lượt tiếp cận mạng xã hội.

Điểm hẹn chuyên môn của giới nhiếp ảnh

Photo Hanoi ’25 được tổ chức với chuỗi hoạt động diễn ra tại hơn 20 địa điểm, với kỳ vọng đóng góp vào việc xây dựng Hà Nội trở thành một điểm hẹn sáng tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại châu Á, cũng như một điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng yêu nghệ thuật thị giác trong nước và quốc tế.

Trong suốt một tháng, công chúng sẽ được thưởng lãm 22 triển lãm nhiếp ảnh cá nhân và triển lãm nhóm hoàn toàn miễn phí, cùng 29 sự kiện bên lề trải dài từ hội thảo, workshop, tour nghệ thuật (art tour), sự kiện ra mắt sách, chiếu phim đến portfolio review (các phiên tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nhiếp ảnh).

Các đại biểu tham dự họp báo.

Photo Hanoi ’25 là cơ hội hiếm có để cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam giao lưu, học hỏi và sánh vai cùng bạn bè quốc tế ngay tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi uy tín của nhiếp ảnh thế giới, mở ra nền tảng đối thoại chuyên môn, trao đổi tri thức và kết nối nghề nghiệp. Chuỗi workshop, tọa đàm, tour nghệ thuật (art tour) và portfolio review (các phiên tư vấn nghiệp vụ ảnh) mang đến giá trị thực tiễn, đặc biệt cho nhiếp ảnh gia trẻ trong hành trình xây dựng sự nghiệp, khẳng định tên tuổi và từng bước vươn ra thị trường khu vực cũng như quốc tế. Đây cũng là dịp để những người thực hành nhiếp ảnh nhận được phản hồi trực tiếp từ giám tuyển, giới chuyên môn và công chúng, từ đó làm sâu sắc hơn thực hành nghệ thuật cá nhân, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Bữa tiệc thị giác dành cho công chúng

Không chỉ dành cho giới chuyên môn, Photo Hanoi ’25 còn là một bữa tiệc thị giác đa sắc cho đông đảo công chúng và du khách Việt Nam và quốc tế. Nội dung của các hoạt động triển lãm trong khuôn khổ Photo Hanoi ‘25 trải dài từ ký ức lịch sử, cảnh quan đô thị, đến các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên…

Các sự kiện đồng hành mang đến những trải nghiệm độc đáo như thực hành nhiếp ảnh thủ công, chụp ảnh bằng máy kiểu cổ, khám phá kỹ thuật bảng ướt từ thế kỷ 19 (wet plate), workshop in ảnh lumen, làm sách ảnh thủ công... Người xem không chỉ được chiêm ngưỡng các tác phẩm mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, biến nhiếp ảnh thành phần sống động và gần gũi trong đời sống văn hóa thường nhật.

Bức tranh chung tay, cộng hưởng và kết nối

Photo Hanoi ’25 là bức tranh chung tay của sự cộng hưởng và kết nối của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước cùng mong muốn cam kết mang nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với mọi tầng lớp công chúng yêu mến nghệ thuật nhiếp ảnh, người dân và du khách.

Photo Hanoi ’25 ghi nhận vai trò đặc biệt quan trọng của các Đại sứ quán, Phái đoàn và Trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam như Phái đoàn Liên Minh Châu Âu, Đại sứ quán Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Ireland, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Japan Foundation (Nhật), British Council (Anh), Viện Goethe (Đức), Casa Italia (Ý), Trung tâm văn hóa Séc tại Việt Nam… trong việc giới thiệu, kết nối và hỗ trợ nghệ sĩ tham gia Photo Hanoi.

Họp báo về biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi'25.

Các triển lãm không chỉ được tổ chức tại các thiết chế văn hoá như Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm văn hoá và nghệ thuật 22 Hàng Buồm, 02 Lê Thái Tổ, 49 Trần Hưng Đạo… hay những không gian văn hóa và gallery quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật thị giác như Viện Pháp Việt Nam, Japan Foundation, Casa Italia, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Complex 01, Long Bien Art Space, Matca, S+ Six Senses Space, Chau & Co gallery… mà còn xuất hiện tại nhiều không gian công cộng nổi bật của Thủ đô như vườn hoa Diên Hồng, bờ hồ Hoàn Kiếm, tường khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hay mặt tiền Đại sứ quán Pháp.

Photo Hanoi ’25 cũng quy tụ sự tham gia của các tổ chức chuyên môn quốc tế như Viện Pháp Paris, Pro Helvetia, Magnum Photo, Photo Phnom Penh Festival, La Station culturelle… thông qua việc hỗ trợ tổ chức triển lãm, tham các hoạt động tọa đàm, workshop hay các portfolio review (phiên tư vấn nghiệp vụ ảnh).

Thúc đẩy Hà Nội trở thành Trung tâm sáng tạo về nhiếp ảnh

Sự kiện Photo Hanoi - Biennale nhiếp ảnh quốc tế không chỉ góp phần quảng bá, xúc tiến hình ảnh, thương hiệu về văn hoá - du lịch Thủ đô đến đông đảo bạn bè quốc tế mà còn tăng cường thúc đẩy giao lưu, mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghệ sĩ, đối tác tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo, đặc biệt là nhiếp ảnh.

Đồng thời cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các sáng kiến văn hoá trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO thông qua việc tổ chức các sự kiện gắn với đa dạng hoá các loại hình nghệ thuật sáng tạo. Qua đó, nhiếp ảnh được kỳ vọng sẽ góp phần, từng bước trở thành phương tiện đối thoại liên văn hóa, kiến tạo ký ức và bản sắc đô thị trong kỷ nguyên hội nhập khu vực và thế giới.