“Khánh Ký - Cuộc đời và sự nghiệp – hội thảo về cụ tổ làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá

Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Khánh, còn gọi là Khánh Ký (1874-1946), sinh năm Giáp Tuất (1874) tại xóm Dộc, làng Lai Xá, tổng Kim Thìa, huyện Đan Phượng, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là xóm 3 thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Nhiếp ảnh du nhập vào Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong bối cảnh ấy, cụ Nguyễn Đình Khánh đã sớm bén duyên với môn nghệ thuật mới mẻ này, bằng tài năng, sự nhạy bén, tinh thần ham học hỏi, cụ đã nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật, mở hiệu ảnh Khánh Ký danh tiếng, đặt nền móng cho sự phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam thời kỳ sơ khai.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hội NSNA Việt Nam

Hiệu ảnh Khánh Ký tại phố Hàng Da (Hà Nội). Đây là một trong những hiệu ảnh nổi tiếng đất Kinh kỳ thời bấy giờ. Từ năm 1911-1913, cụ Khánh Ký tới Pháp mở hiệu ảnh Khánh Ký và tiệm ăn tại cảng Toulouse, một khu vực sầm uất có đông người Việt làm thợ trong các công xưởng của Pháp... Sau này cụ Khánh Ký về Việt Nam và mở nhiều hiệu ảnh trong nước, truyền dạy nghề ảnh tại quê hương Lai Xá, giúp nơi đây trở thành "cái nôi" của nhiếp ảnh của Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, NSNA Trần Thị Thu Đông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, Không chỉ dừng lại ở việc phát triển sự nghiệp cá nhân, cụ Khánh Ký còn có công lao to lớn trong việc truyền bá nghề ảnh về quê hương Lai Xá. Làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vươn xa ra quốc tế, khẳng định vị thế của nhiếp ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới. Có thể nói, Lai Xá chính là “Thủ đô nhiếp ảnh” của Việt Nam, và cụ Nguyễn Đình Khánh xứng đáng được tôn vinh là “Cụ Tổ” của làng nghề, là người khai mở con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho đất nước.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hội NSNA Việt Nam

Theo NSNA Chu Chí Thành, cụ Khánh Ký đã lập nghiệp, mở hiệu ảnh riêng, rồi rủ người làng ra Hà Thành truyền nghề cho họ, dìu dắt họ trở thành chủ các hiệu ảnh ở khắp Hà Nội, Sài Gòn, và các tỉnh thành trong toàn quốc. Không bó hẹp trong nước, ông còn phát triển sự nghiệp sang cả Lào, Campuchia, Nam Trung Hoa, Pháp, Đức và Myanmar.

Để chủ động sản xuất và nâng cao chất lượng ảnh, Khánh Ký đã chú ý đến việc buôn bán vật tư ảnh. Năm 1921, ông đem theo 400 kg vật tư ảnh từ Pháp về Sài Gòn mở hiệu ảnh, đây là chuyến nhập khẩu thuốc tráng phim, in ảnh, giấy ảnh ảnh khá lớn. Số vật tư này không riêng cho cửa hàng của ông, mà còn cung cấp cho tất cả các hiệu ảnh người Lai Xá. Nguồn vật tư chuẩn mực, và nghệ thuật chụp độc đáo là yếu tố quyết định chất lượng ảnh đẹp bền làm nên thương hiệu các hiệu ảnh Lai Xá.

Hội thảo thu hút sự quan tâm, đóng góp ý kiến của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu. Ảnh: Hội NSNA Việt Nam

Không chỉ dành cuộc đời cho sự nghiệp nhiếp ảnh, cụ Khánh Ký còn là một nhà yêu nước nồng nàn. Khi còn ở trong nước, Nguyễn Đình Khánh tích cực tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của cụ Lương Văn Can, trong quá trình hoạt động yêu nước bị lộ, ông bí mật sang Pháp.

Trong thời gian hoạt động tại Pháp, ông đã tích cực tham gia vào các hoạt động yêu nước của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nguyễn Đình Khánh đã trở thành một thành viên quan trọng của “Hội đồng bào thân ái” do Phan Châu Trinh và luật sư Phan Văn Trường sáng lập, một tổ chức tập hợp những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, hướng về Tổ quốc.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 11 bài tham luận và 1 phim phóng sự tư liệu từ 12 tác giả, trong đó có nhiều bài viết công phu, sâu sắc, chứa đựng nhiều tư liệu, thông tin mới, làm nổi bật thêm những giá trị và đóng góp to lớn của cụ Khánh Ký như một nhà nhiếp ảnh tài năng xuất sắc của Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và vai trò của một doanh nhân nhiếp ảnh thành đạt, một nhà yêu nước.