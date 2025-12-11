Vì sao giá bạc tăng vọt?

Giá bạc giao ngay đã chạm mức cao kỷ lục hơn 62 đô la một ounce vào thứ Tư ngày 10/12. Ảnh: Reuters.

Không giống vàng, phần lớn bạc được tiêu thụ trong công nghiệp. Khi các ngành năng lượng tái tạo, xe điện và trí tuệ nhân tạo bùng nổ, bạc trở thành kim loại không thể thay thế.

Theo Viện Bạc, bạc hiện diện trong: Tấm pin mặt trời, điện thoại di động, công tắc điện, linh kiện ô tô điện... Phần cứng trung tâm dữ liệu và AI.

Với đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội, bạc trở thành vật liệu chủ lực cho “nền kinh tế công nghệ mới”. Viện Bạc dự báo nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới, đặc biệt đến năm 2030 khi năng lượng mặt trời và AI tiếp tục mở rộng.

Nguồn cung khan hiếm: Sự mất cân đối ngày càng lớn

Trong khi nhu cầu tăng liên tục, nguồn cung bạc lại không theo kịp. Paul Williams – CEO Solomon Global – cho biết thị trường đang ở trong tình trạng không đủ bạc để đáp ứng sản xuất, tạo nên động lực tăng giá mang tính cấu trúc.

“Bất kỳ đợt điều chỉnh nào chỉ mang tính tạm thời. Sự khan hiếm mang tính dài hạn đang đẩy bạc vào chu kỳ tăng trưởng bền vững”, ông nói với CNBC.

Bạc – tài sản trú ẩn mới khi vàng trở nên đắt đỏ

Bạc đang trở thành lựa chọn thay thế cho vàng khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn nhưng giá vàng đã tăng quá mạnh. Chính vai trò kép – kim loại công nghiệp + kênh lưu trữ giá trị – giúp bạc trở nên đặc biệt hấp dẫn trong thời kỳ biến động.

Giá vàng cũng đang tăng kỷ lục trong năm nay, nhưng bạc vẫn vượt trội hơn.

Tỷ lệ vàng-bạc – thước đo cho biết cần bao nhiêu bạc để mua 1 ounce vàng – đã rơi về 68, thấp nhất kể từ năm 2021, cho thấy bạc còn đang rẻ tương đối.

Dự báo giá bạc ba chữ số: Khả thi hay phóng đại?

Williams từng dự đoán bạc đạt 100 USD/ounce từ tháng 10 năm ngoái, khi giá mới quanh 50 USD. Hiện tại, ông khẳng định dự báo này đang tiến gần hiện thực hơn bao giờ hết.

Philippe Gijsels – Giám đốc chiến lược BNP Paribas Fortis – cũng đưa ra góc nhìn lạc quan: “Khi định giá thấp, thâm hụt nguồn cung và cách mạng công nghiệp mới hội tụ, điều kỳ diệu của thị trường sẽ xảy ra.”

Ông tin rằng bạc đang trong thị trường tăng giá dài hạn có thể kéo dài đến năm 2026, dù sẽ đi kèm biến động mạnh do chốt lời.

Nhà đầu tư có những lựa chọn nào để tham gia thị trường bạc?

Không chỉ dừng ở bạc vật lý, nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều hình thức linh hoạt hơn:

ETC bạc – công cụ theo dõi giá bạc trực tiếp với chi phí thấp.

Cổ phiếu công ty khai thác bạc như Fresnillo hoặc Hochschild, hưởng lợi mạnh khi giá tăng.

ETF ngành bạc như Global X Silver Miners ETF hoặc iShares MSCI Global Silver & Metals Miners ETF.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đầu tư vào khai khoáng đi kèm rủi ro về địa chất, tài chính và chính trị.

Bạc tăng vọt không phải hiện tượng nhất thời

Đà tăng mạnh của bạc không chỉ đến từ đầu cơ, mà là kết quả của: Nhu cầu công nghiệp tăng mạnh; Nguồn cung thiếu hụt; Sức hút trú ẩn trong môi trường biến động; Sự dịch chuyển từ vàng sang bạc và bối cảnh cách mạng công nghiệp và AI.

Khi những yếu tố này tiếp tục hội tụ, triển vọng bạc trong năm 2026 được nhiều chuyên gia đánh giá là “rất tươi sáng”. Và câu hỏi “bạc có chạm mốc 100 USD?” dường như không còn quá xa vời.