Giá bạc hôm nay 17/9/2025: Duy trì đà tăng từ 18.000-23.000 đồng/lượng

10:20 | 17/09/2025
Thị trường bạc trong nước hôm nay ghi nhận đà tăng từ 18.000-23.000 đồng/lượng. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong vòng 14 năm

Sáng 17/9, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), giá bạc Phú Quý được niêm yết ở mức 1.638.000-1.689.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 22.000-23.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Đây là mức điều chỉnh tăng khá mạnh, cho thấy nhu cầu thị trường trong nước vẫn duy trì ở ngưỡng tích cực.

Tại Hà Nội, các địa điểm kinh doanh bạc khác cũng ghi nhận mức tăng tương tự với giá niêm yết 1.362.000-1.395.000 đồng/lượng, tăng 18.000-19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc dao động ở mức 1.364.000-1.401.000 đồng/lượng, cũng tăng 18.000-19.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Các doanh nghiệp kinh doanh bạc trong nước cùng tăng giá đồng loạt, khẳng định thị trường nội địa trên đà tăng trong khi giá quốc tế giảm nhẹ. Thương nhân trong nước bán bạc cao hơn giá thế giới quy đổi, nguồn cung khan hiếm đẩy mức chênh lệch giá duy trì ở ngưỡng cao.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được giao dịch tại mốc 42,612 USD/ounce vào lúc 7h sáng 17/9, giảm 0,31 USD/ounce (0,72%) so với phiên sáng 16/9. Tuy nhiên, giá bạc vẫn duy trì trên ngưỡng 42 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 14 năm qua.

Quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới hiện ở mức 1.123.000-1.128.000 đồng/ounce, giảm 2.000 đồng/ounce ở cả hai chiều mua và bán so với hôm qua.

Nguyên nhân chính khiến bạc duy trì quanh mức cao kỷ lục đến từ những kỳ vọng liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Thị trường hiện ghi nhận xác suất 96% Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và 4% khả năng giảm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp kết thúc hôm nay.

Sự kỳ vọng này xuất hiện sau khi các báo cáo gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu nguội đi, trong khi lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi để Fed tiến hành nới lỏng chính sách. Việc cắt giảm lãi suất thường tác động tích cực đến giá các kim loại quý như bạc, vì làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, thị trường bạc đang chịu tác động mạnh từ nhu cầu công nghiệp. Theo báo cáo của Silver Institute, nhu cầu công nghiệp hiện chiếm 59% tổng mức tiêu thụ bạc, tăng từ 50% một thập kỷ trước.

Ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất tấm pin mặt trời đã tiêu thụ bạc lớn nhất với 232 triệu ounce trong năm 2024, tăng từ chỉ 60 triệu ounce năm 2015. Mỗi tấm pin mặt trời chứa khoảng 20 gram bạc, và với dự báo lắp đặt toàn cầu đạt 191 GW trong năm 2024. Nghành sản xuất xe điện (yêu cầu 25-50 gram bạc mỗi xe), triển khai hạ tầng 5G (dự kiến 13 triệu trạm gốc toàn cầu đến 2025), và công nghệ y tế tận dụng tính kháng khuẩn 99,9% của bạc.

Dự báo năm 2025, Thị trường bạc thiếu hụt có thể vượt 200 triệu ounce do sản lượng khai thác dự kiến chỉ đạt khoảng 835 triệu ounce, giảm 7% so với đỉnh năm 2016.

Các chuyên gia dự báo bạc có thể tiếp tục xu hướng tăng giá trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp không ngừng tăng và nguồn cung hạn chế. Trading Economics dự báo giá bạc có thể đạt 43,08 USD/ounce vào cuối quý này và 45,96 USD trong 12 tháng tới.

Tuy nhiên, thị trường cũng có nhiều rủi ro từ biến động kinh tế vĩ mô và khả năng điều chỉnh kỹ thuật sau đợt tăng mạnh gần đây. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát quyết định của Fed hôm nay và các dữ liệu kinh tế tiếp theo để đánh giá xu hướng giá bạc trong thời gian tới.

