Giá bạc hôm nay 15/9/2025 giữ nguyên so với phiên trước đó

11:02 | 15/09/2025
Giá bạc trong nước ngày 15/9 duy trì sự ổn định tương đối so với các kim loại quý khác. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.617.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.667.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với phiên trước đó.

Tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc có điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện dao động quanh 1.350.000-1.384.000 đồng/lượng. Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng, được niêm yết ở mức 1.352.000-1.390.000 đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Thị trường bạc tiếp tục gây ấn tượng trong phiên đầu tuần khi giá kim loại quý này duy trì ổn định ở mức cao, chỉ còn cách đỉnh cao nhất trong 14 năm một khoảng ngắn, tạo sự kỳ vọng mạnh mẽ cho làn sóng tăng tiếp theo.

Sáng 15/9, giá bạc thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 42,02 USD/ounce, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 14/9, cho thấy kim loại quý này vẫn giữ được sức hấp dẫn mạnh mẽ với các nhà đầu tư.

Giá bạc thế giới quy đổi ra đồng Việt Nam hiện ở mức 1.113.000-1.118.000 đồng/ounce.

Điều đáng chú ý là bạc đang tiến rất gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng 42,46 USD/ounce. Nếu vượt qua được mốc này, kim loại quý có thể tiếp tục chinh phục mức 44,22 USD/ounce, mở ra triển vọng thiết lập mặt bằng giá hoàn toàn mới.

Khác với vàng chủ yếu được sử dụng để tích trữ, bạc có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh toàn cầu thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, bạc là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Nhu cầu này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong nhiều năm tới, tạo lực đỡ dài hạn cho thị trường bạc. Khi kết hợp với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ ôn hòa trong tuần này, tâm lý nhà đầu tư càng được củng cố.

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, bạc hiện đang có các mốc hỗ trợ quan trọng tại 40,73 USD/ounce và 40,40 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá bảo vệ, giúp hạn chế rủi ro điều chỉnh sâu trong trường hợp thị trường có biến động tiêu cực.

Trong khi đó, nếu giá duy trì được đà tăng trên mức 42,46 USD/ounce, thị trường có khả năng bứt phá để thử thách ngưỡng kháng cự 44,22 USD/ounce. Việc vượt qua vùng giá này sẽ mở ra chương mới cho thị trường bạc, đưa kim loại quý trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ.

Với mức tăng gần 46% từ đầu năm và những yếu tố hỗ trợ mạnh tròn giai đoạn này, bạc đang khẳng định vị thế trên thị trường tài chính toàn cầu. Triển vọng thời gian tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến cung-cầu thực tế, đặc biệt là khả năng duy trì nguồn cung từ LBMA và sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, với đà tăng ổn định cùng tâm lý tích cực từ nhà đầu tư, bạc được kỳ vọng sẽ còn nhiều dư địa bứt phá.

