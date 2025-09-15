Dự kiến điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ: Loại bỏ chu kỳ 18 tháng, thêm mốc 36 tháng

Ảnh minh họa: baochinhphu

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định chu kỳ kiểm định xe ô tô gồm 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Chu kỳ này phụ thuộc vào loại phương tiện và thời gian sản xuất. Nghị định 90/2023 hiện hành vẫn giữ chu kỳ 18 tháng, tạo ra sự không đồng bộ với quy định chuyên ngành.

Mức phí hiện tại dao động từ 130.000 đến 1.430.000 đồng mỗi tháng đối với xe dân sự, phụ thuộc vào loại xe và thời hạn đóng phí. Xe quốc phòng, công an có mức phí từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng mỗi năm.

Thay đổi phân loại xe theo tiêu chuẩn mới

Dự thảo điều chỉnh cách phân loại xe chở người. Thuật ngữ "xe chở người dưới 10 chỗ ngồi" sẽ thành "xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)". Tương tự, "xe chở người dưới 25 chỗ" và "xe chở người dưới 40 chỗ" được đổi thành "đến 24 chỗ" và "đến 39 chỗ".

Việc thay đổi này nhằm đồng bộ với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, tránh hiểu nhầm trong quá trình thực thi.

Rõ ràng hóa xe vận tải công cộng

Bộ Tài chính đề xuất bỏ cụm từ "như xe buýt" khi nói về xe vận tải hành khách công cộng. Thay vào đó, quy định yêu cầu chủ phương tiện cung cấp phù hiệu còn hiệu lực hoặc giấy tờ chứng minh xe được hưởng chính sách trợ giá.

Điều chỉnh này xuất phát từ thực tế: không phải xe vận tải hành khách công cộng nào cũng được trợ giá như xe buýt. Quy định hiện tại có thể gây hiểu nhầm rằng chỉ xe được trợ giá mới áp dụng mức phí ưu đãi 180.000 đồng.

Việc bỏ chu kỳ 18 tháng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của một số chủ xe đã quen với mức phí này. Tuy nhiên, việc bổ sung chu kỳ 36 tháng mang lại lựa chọn mới cho xe có tuổi thọ cao, giảm tần suất nộp phí.

Đối với xe vận tải công cộng, việc rõ ràng hóa điều kiện hưởng ưu đãi sẽ tạo sự minh bạch hơn trong thực thi chính sách. Các doanh nghiệp vận tải cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh tư cách để được áp dụng mức phí ưu đãi.

Dự kiến điều chỉnh này phản ánh xu hướng đồng bộ hóa các quy định về giao thông vận tải. Trong bối cảnh Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã có hiệu lực, việc cập nhật các nghị định liên quan trở nên cấp thiết.

Trong dài hạn, hệ thống phí đường bộ có thể tiếp tục được điều chỉnh theo hướng số hóa và tự động hóa. Chu kỳ kiểm định mới có thể tạo tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, từ đó nâng cao hiệu quả thu phí và giảm thủ tục hành chính cho người dân.

Đề xuất biểu mức thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô