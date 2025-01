Hải Phòng đối mặt với tình trạng ùn tắc tại các trạm đăng kiểm

Theo đó, khoảng một tuần qua, nhiều phương tiện ô tô, xe đầu kéo từ nhiều địa phương khác có xu hướng dồn về Hải Phòng để đăng kiểm xe đang khiến xảy ra tình trạng bị ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, sáng ngày 13/3, tại Trung tâm Đăng kiểm 15-02S (Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng), hàng trăm xe đang chờ xếp hàng dài để được lần lượt vào đăng kiểm tại trung tâm. Trong số các xe xếp hàng chờ có lượng lớn xe đến từ nhiều tỉnh ngoài như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ…



Hàng dài các phương tiện chờ đến lượt đăng kiểm tại Hải Phòng.

Anh Dương Ngọc Tuấn, chủ xe 19A317.99 chia sẻ, do trên Phú Thọ cũng đang quá tải tại các trung tâm đăng kiểm nên anh Tuấn tiện công tác đã bố trí thời gian xuống Hải Phòng đăng kiểm xe luôn. Anh Tuấn đã xếp hàng ở trung tâm từ 7 giờ sáng, rất may là trung tâm có bố trí, sắp xếp cho các xe khá nhanh, do đó đến 10 giờ anh Tuấn chuẩn bị đến lượt được đăng ký.

Cùng chung mục tiêu như anh Tuấn, anh Trần Quang Hưng, chủ xe 30F 669.00 cho biết, anh đến từ Hà Nội. Hiện các trung tâm đăng kiểm trên Hà Nội đều bị ùn ứ nên tiện có công việc dưới Hải Phòng anh đã đưa xe xuống đây đăng kiểm. Nhưng xuống dưới đây cũng chung tình trạng ùn ứ như ở Hà Nội, anh phải xếp hàng từ 7 giờ đến hơn 10 giờ mà chưa tới lượt.

Theo Trung tâm Đăng kiểm 15-02S, hiện đơn vị có 4 dây chuyền với công suất 200 xe/ngày. Khoảng một tuần qua do lượng xe tăng cao nên trung tâm đã làm thêm giờ từ 6 giờ sáng đến 19 giờ hàng ngày để có thể đăng kiểm thêm được xe. Tuy nhiên, lượng xe ùn ứ vẫn khá lớn.

Hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 8 trung tâm đăng kiểm xe có giới. Trong số đó, có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15-01V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và Trung tâm Đăng kiểm 15-02S thuộc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, sáu trung tâm đăng kiểm khác do tư nhân đầu tư khai thác.



Các đăng kiểm viên đang nỗ lực để có thể đẩy nhanh tiến độ nhưng số lượng xe quá lớn là nguyên nhân dẫn đến ùn ứ.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của Hải Phòng có tổng công suất kiểm định khoảng 1.400 xe/ngày.

Trong năm 2022, cơ quan chức năng xử lý 1 trung tâm đăng kiểm tư nhân vi phạm, "treo hoạt động" trong 6 tháng. Theo đó, Sở tiếp tục lưu ý các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn phải thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thanh tra Sở sẽ tiến hành các kế hoạch kiểm tra, thanh tra thường xuyên đối với các trung tâm đăng kiểm.

Nguyên nhân khiến tình trạng xe ô tô dồn về Hải Phòng đăng kiểm là do khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân sụt giảm mạnh, ước chừng chỉ đạt khoảng 40% ở Hà Nội và 50% ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thậm chí, có tháng chỉ đạt khoảng 30% ở cả 2 thành phố trên. Cùng với đó, hiện nay, số lượng trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi theo từng ngày, nhiều chủ xe cho biết, do không nắm được tình hình các trạm còn hoạt động hay đóng cửa nên phải vòng qua vòng lại nhiều đơn vị đăng kiểm mới tìm thấy, trung tâm hoạt động để xếp hàng chờ…