Dự án Quỳnh Beach Luxury Villa chính thức được cập nhật vào Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Theo đó, Dự án Khu du lịch biển Thắng Liên (tên thương mại đề xuất: Quỳnh Beach Luxury Villa) chính thức được cập nhật vào quy hoạch, khẳng định vị thế pháp lý và định hướng phát triển dài hạn trong chiến lược phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven biển khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án Quỳnh Beach Luxury Villa tọa lạc tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An (-trước đây là phường Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) có quy mô gần 15ha và chiều dài mặt biển lên tới 1,2km. Khu vực tiếp giáp trực tiếp bãi biển Quỳnh Liên – một trong những bãi biển còn nguyên sơ hiếm hoi tại miền Trung.

Một góc bãi biển Quỳnh Liên .

Việc được cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai là cơ sở pháp lý quan trọng để Chủ đầu tư tiếp tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Dự án chỉ cách quốc lộ ven biển 800m, cách cao tốc Bắc – Nam khoảng 6km, thành phố Vinh 70km và Hà Nội chưa đầy 3 giờ di chuyển. Đồng thời, khu vực xung quanh có hệ sinh thái du lịch phong phú như cụm di tích Đền Cờn, Hang Hỏa Tiễn, Hang Mắt Rồng, Đền Quy Lĩnh, kênh Nhà Lên, Đền Lý Nhật Quang,… và sân golf quy hoạch chỉ cách khoảng 4km, mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ về du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh và thể thao.

Theo đại diện Chủ đầu tư, Công ty TNHH điện tử và du lịch Thắng Liên (thành viên của HTQ Group), dự án sẽ được phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng hiện đại, gồm các phân khu biệt thự biển, condotel, clubhouse, quảng trường biển cùng hệ thống tiện ích cao cấp. Tất cả được quy hoạch hài hòa với thiên nhiên, chú trọng bảo tồn cảnh quan và gìn giữ bản sắc vùng biển miền Trung.

Phối cảnh minh họa Dự án Quỳnh Beach Luxury Villa tại bãi biển Quỳnh Liên﻿.

“Chúng tôi xác định phát triển dự án không chỉ để khai thác hiệu quả tài nguyên biển, mà còn nhằm kiến tạo một điểm đến đẳng cấp, góp phần nâng tầm du lịch của địa phương nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Việc được đưa vào điều chỉnh quy hoạch chung thị xã là bước đi pháp lý quan trọng, thể hiện sự đồng thuận từ chính quyền và cộng đồng,” đại diện Chủ đầu tư chia sẻ.

Với lợi thế thiên nhiên tuyệt vời, vị trí giao thông chiến lược, pháp lý rõ ràng và được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn HTQ, đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản du lịch, Quỳnh Beach Luxury Villa không chỉ là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư tiềm năng cho các đối tác trong và ngoài nước.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một trung tâm du lịch ven biển mới tại Nghệ An, gắn kết với chuỗi điểm đến trong toàn vùng Bắc Trung Bộ.

Hiện nay, Dự án Quỳnh Beach Luxury Villa đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định hiện hành. Với định hướng phát triển bài bản, chiến lược kết nối rõ ràng và tiềm năng du lịch biển lớn, dự án hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới trong bản đồ du lịch nghỉ dưỡng ven biển Việt Nam trong giai đoạn tới.