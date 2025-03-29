Hòa Bình : Khởi công dự án nghỉ dưỡng 5 sao tại huyện Lương Sơn

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 45km về phía Tây, dự án Long Thành Hòa Bình Luxury Resort được xem là tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất tỉnh Hòa Bình.

Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HTQ và Hoàng Thành Holding, Chủ đầu tư dự án Long Thành Hòa Bình Luxury Resort.

Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HTQ và Hoàng Thành Holding, Chủ đầu tư dự án Long Thành Hòa Bình Luxury Resort cho biết, hiện các dự án nghỉ dưỡng có rất nhiều. Riêng ở Lương Sơn hiện cũng có tới 5-6 dự án nghỉ dưỡng tiêu chuẩn. Long Thành Hòa Bình Luxury Resort có sự khác biệt, về mật độ xây dựng chưa đầy 25%, cảnh quan vị trí đẹp, lợi thế căn biệt thự vách đồi có thể nhìn được toàn bộ thị xã Lương Sơn trong tương lai.

“Nhu cầu nghỉ dưỡng hiện giờ rất lớn trong khi thời gian nghỉ dài ngày không nhiều. Đó là lý do chúng tôi chọn Lương Sơn để đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng. Long Thành Hòa Bình Luxury Resort có đầy đủ các tiện ích mà bất kỳ khu nghỉ dưỡng cao cấp nào cũng có. Ngoài ra chúng tôi cũng có những điều đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cho du khách tại đây, dịch vụ y tế cũng rất kịp thời. Hiện tại toàn bộ dự án Long Thành Hòa Bình Luxury Resort 5ha, có 1 nhà mẫu, hoàn thành 80% hạ tầng”, ông Lê Văn Cường cho biết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Với thế đất mang hình của Thần Kim Quy – Nơi hội tụ linh khí của đất trời Tây Bắc, Long Thành Hòa Bình Luxury Resort có hướng nhìn 360 độ, tầm mắt được trải rộng về bốn phương tám hướng do thiết kế mang âm hưởng thửa ruộng bậc thang. Từ Long Thành Hòa Bình Luxury Resort du khách có thể thu trọn trong tầm mắt cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng và vẻ đẹp mộng mơ của cánh đồng lúa đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Long Thành Hòa Bình Luxury Resort sẽ là khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp hội tụ đầy đủ những tiện nghi từ trước đến nay nhưng lại không phá đi sự hoang sơ và cảnh sắc núi rừng.Long Thành Hòa Bình Luxury Resort quy hoạch trên diện tích gần 5 hecta, bao gồm 8 căn Villa Vip, 48 căn Villa 2 tầng và 7 căn Bungalow được thiết kế và xây dựng theo phong cách gần gũi thân thiện với thiên nhiên, cùng trang thiết bị nội thất đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác .

Với lợi thế tựa sơn vọng thủy, cảnh quan tự nhiên, khí hậu trong lành, sự độc đáo, tinh tế trong quy hoạch và kiến trúc, Hòa Bình Luxury Resort đáp ứng tối đa mọi nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng đa dạng của du khách.

Long Thành Hòa Bình Luxury Resort được hỗ trợ đầy đủ các tiện nghi cho một cuộc sống hoàn hảo: Áp dụng công nghệ Smart Home hiện đại; Mô hình nông nghiệp sạch chuyên cung cấp phục vụ tại chỗ; Spa hiện đại chăm sóc sắc đẹp mang lại khoảng thời gian thư giãn.

Hệ thống nhà hàng, quán bar đẳng cấp, không gian phục vụ hội nghị, hội thảo với trang thiết bị tối tân; Không gian tổ chức trò chơi giải trí hấp dẫn mang đậm chất dân gian cũng như các trò chơi hiện đại lôi cuốn; Khu đại nhạc đường, trưng bày các loại hình nhạc cụ dân tộc vô cùng hấp dẫn; Khu chợ truyền thống mang âm hưởng từ khắp mọi vùng miền đất nước tạo cảm giác thú vị; Bể bơi bốn mùa thư giãn tuyệt đối.

Tại sự kiện, Tập đoàn HTQ đã tri ân các nhà đầu tư và khách hàng bằng nhiều phần quà giá trị trong phần bốc thăm với giải đặc biệt là 1 căn hộ trị giá gần 4 tỷ đồng đã được trao cho vị khách may mắn.

Ngoài ra, dự án Long Thành Luxury Resort chỉ cách sân golf Phượng Hoàng - sân golf lớn nhất Đông Nam Á chừng 8km, khá thuận lợi cho những du khách đẳng cấp có thể tha hồ trải nghiệm bất cứ điều gì họ muốn.

Ngay sau lễ khởi công dự án, Công ty CP Tập đoàn HTQ đã ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác gồm: Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ 1983 Việt Nam, Ngân hàng SHB, Công ty CP đầu tư Sông Thao, Công ty TNHH kiến trúc Legos...