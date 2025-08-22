Internet doanh nghiệp, chìa khóa để doanh nghiệp bứt phá

Tầm nhìn này đã được khẳng định tại Hội nghị VNNIC Internet Conference 2025, nơi Internet công nghiệp được xác định là "hạ tầng cốt lõi của nền sản xuất hiện đại", định hướng Việt Nam từ kết nối truyền thống sang kết nối vạn vật, bao gồm thiết bị, cảm biến và các hệ thống sản xuất thông minh.

Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp lại đang bị gián đoạn bởi giải pháp băng thông chưa đủ mạnh. Giờ là lúc doanh nghiệp nên nhìn nhận lại vấn đề kết nối đã “đủ dùng” hay chưa?

Internet công nghiệp, chìa khóa để doanh nghiệp bứt phá

Một trong những cảnh tượng khá quen thuộc ở nhiều doanh nghiệp đó là một cuộc họp video chiến lược với đối tác đột ngột bị "đứng hình" vì quá trình tải lên một tệp dữ liệu quan trọng kéo dài, gây đình trệ tiến độ; hay nhân viên làm việc từ xa mà không thể truy cập vào mạng riêng ảo (VPN) của công ty một cách ổn định. Tất cả những vấn đề này không đơn thuần là sự bất tiện mà là chi phí thực tế doanh nghiệp phải gánh chịu: chi phí cơ hội, chi phí năng suất và tổn hại đến uy tín thương hiệu. Rõ ràng, kết nối internet phổ thông đã không còn phù hợp với yêu cầu vận hành liên tục và chuyên nghiệp của doanh nghiệp hiện đại.

Để giải quyết bài toán này thị trường viễn thông đã cung cấp một giải pháp chuyên dụng và cao cấp: dịch vụ internet trực tiếp (Leased Line). Sự khác biệt giữa giải pháp này và internet băng thông rộng có thể được hình dung như sự khác biệt giữa việc sử dụng đường cao tốc công cộng và sở hữu một làn đường riêng.

Internet băng thông rộng phổ thông (FTTH): giống như một đường cao tốc công cộng, hoạt động tốt trong điều kiện thường nhưng sẽ tắc nghẽn vào giờ cao điểm. Tốc độ bị chia sẻ và làn đường tải lên (upload) luôn nhỏ hẹp hơn nhiều so với làn đường tải xuống (download).

Internet trực tiếp (Leased Line): là một ‘làn đường riêng’ độc quyền được xây dựng cho riêng doanh nghiệp, nơi mà không có bất kỳ "phương tiện" nào khác có thể tham gia vào. Nó đảm bảo một tốc độ không đổi 24/7 và hoàn toàn đối xứng (upload bằng download), giúp mọi luồng dữ liệu lưu thông hai chiều một cách thông suốt.

VNPT internet trực tiếp đang được xem là lựa chọn chiến lược cho sự ổn định và tăng trưởng. VNPT đã thiết kế chuyên biệt để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng doanh nghiệp. Giải pháp này của VNPT giải quyết triệt để các vấn đề của kết nối thông thường bằng cách cung cấp một kênh riêng vật lý, kết nối thẳng đến cổng Internet quốc gia. Điều này đảm bảo đường truyền của doanh nghiệp hoàn toàn riêng biệt và trực tiếp, không phải chia sẻ băng thông với bất kỳ thuê bao nào khác, qua đó chấm dứt hoàn toàn tình trạng nghẽn mạng và đảm bảo tốc độ luôn đúng như cam kết. Với công nghệ đối xứng, tốc độ tải lên và tải xuống ngang bằng nhau, dịch vụ mang lại sự ổn định tuyệt đối 24/24, một yếu tố sống còn cho các ứng dụng thời gian thực như hội nghị truyền hình hay sao lưu dữ liệu đám mây.

Chưa kể kênh truyền dẫn độc lập này mang lại mức độ bảo mật tối đa, giúp giảm thiểu rủi ro bị tấn công và xâm nhập mạng. Được cung cấp kèm các dải địa chỉ IP tĩnh, dịch vụ của VNPT trở thành nền tảng đa ứng dụng, cho phép doanh nghiệp tự chủ triển khai các hệ thống máy chủ quan trọng như Website, E-Mail, VPN hay tổng đài IP Phone. Đồng thời, với khả năng cung cấp tốc độ không giới hạn lên tới hàng chục Gbps và sự linh hoạt trong việc điều chỉnh băng thông trong nước và quốc tế, VNPT đảm bảo giải pháp có thể đồng hành và mở rộng cùng sự phát triển của mọi quy mô doanh nghiệp.

