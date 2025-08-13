VNPT - QUALCOMM hợp tác chiến lược

Theo thỏa thuận, VQEC sẽ là đầu mối triển khai các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng Qualcomm, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Hai bên cũng sẽ hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), mạng di động thế hệ mới 5G/6G, Internet vạn vật (IoT), điện toán biên (Edge Computing), thiết bị điện toán AI và thiết bị mạng thế hệ mới… trong thời gian từ nay đến năm 2030, và tầm nhìn 2035.

Có thể nói, việc tiếp cận và làm chủ các công nghệ này không chỉ giúp VNPT nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của VNPT trong tiến trình chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông (Telco) sang doanh nghiệp công nghệ số (Techco) mà còn góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

VNPT - QUALCOMM chung tay thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VNPT – Qualcomm Excellence Center – VQEC)

Theo kế hoạch, VQEC sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10 năm nay, và đây sẽ là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình đồng phát triển thiết kế gốc (Original Design) dựa trên công nghệ lõi của Qualcomm, do VNPT giữ vai trò dẫn dắt.

Với vai trò trung tâm, VQEC sẽ quy tụ nguồn lực trí tuệ, công nghệ và sáng tạo từ cả hai tập đoàn, tạo nên một môi trường hợp tác, sáng tạo và đổi mới liên tục. Đây là bước tiến chiến lược, không chỉ mở rộng quy mô và chiều sâu hợp tác giữa VNPT và Qualcomm, mà còn giúp VNPT trực tiếp tham gia toàn trình chuỗi giá trị – từ thiết kế gốc, phát triển công nghệ, sản xuất, cho tới đưa sản phẩm ra thị trường. Điều này mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận trực tiếp những chuẩn mực và công nghệ tiên tiến nhất thế giới, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ và tham gia sâu vào ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm khẳng định: “Tập đoàn VNPT rất vinh dự được cùng Tập đoàn Qualcomm, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trao Thỏa thuận hợp tác, hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm. Sự kiện hôm nay không chỉ là bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên, mà còn là bước đi chiến lược của VNPT trong phát triển công nghiệp công nghệ của Tập đoàn.”

Việc hình thành VQEC được xem là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn, năng lực hội nhập và quyết tâm hành động của VNPT nhằm đạt mục tiêu tiếp cận tri thức và công nghệ toàn cầu, khẳng định vai trò tiên phong của VNPT trong kiến tạo hạ tầng số, nền tảng số. Với mạng lưới và uy tín của Qualcomm, VQEC sẽ là cầu nối đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ “Make in Vietnam” ra thị trường quốc tế.

Thông qua VQEC, hai tập đoàn sẽ tập trung vào phát triển những sản phẩm công nghệ có tính cạnh tranh toàn cầu, từ thiết kế, thử nghiệm đến triển khai thương mại. Đồng thời, VQEC sẽ đóng vai trò đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ sư Việt Nam có năng lực làm việc trong môi trường công nghệ quốc tế, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp công nghệ số.

Lễ ký kết hợp tác này là bước cụ thể hóa của VNPT theo định hướng của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với quyết tâm, năng lực và tầm nhìn chiến lược, VNPT và Qualcomm đang cùng đặt nền móng cho một hợp tác dài hạn, tạo nên những đột phá công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp số Việt Nam và khu vực.