VNPT và Vingroup ký kết hợp tác chiến lược

Theo đó, biên bản ghi nhớ nêu rõ, nhằm thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu của chuyển đổi xanh và chuyển đổi hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, hai bên sẽ cùng ưu tiên sử dụng dịch vụ, hàng hoá của nhau, cùng nhau thúc đẩy phát triển những dự án tiềm năng, mang lại lợi ích cho cả hai bên nhằm đạt được mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Cụ thể, VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông và giải pháp công nghệ thông tin được thiết kế dành riêng cho toàn bộ các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup toàn quốc. VNPT cũng sẽ khuyến khích CBCNV ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vingroup, đặc biệt là những gói sản phẩm dịch vụ được thiết kế dành riêng cho CBCNV của VNPT, trong đó có xe điện VinFast nhằm đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong giao thông.

Đồng thời VNPT và Vingroup cũng hợp tác trong phát triển hệ thống trạm sạc của VinFast. Trong đó, VinFast/V-Green ưu tiên hợp tác phát triển trạm sạc tại các chi nhánh của VNPT trên toàn quốc, sử dụng các dịch vụ xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì trạm sạc của VNPT cho xe điện VinFast trong và ngoài nước.

Đại diện hai Tập đoàn VNPT và Vingroup tại lễ ký kết

Về phía mình, Vingroup và các Công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup sẽ ưu tiên sử dụng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của VNPT, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực như viễn thông, giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số, sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó thì Vingroup cũng ưu tiên lựa chọn VNPT/các đơn vị thành viên của VNPT là đối tác hợp tác đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp, khai thác các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin tại tất cả các Dự án do Tập đoàn Vingroup hoặc các Công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Hai bên cũng sẽ tích cực phối hợp triển khai nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, thiết kế hỗ trợ để VNPT tham gia vào chuỗi cung ứng VinFast/ VinGroup với những sản phẩm dịch vụ có thế mạnh của VNPT, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực: viễn thông, giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số, sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Vingroup nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò tiên phong của mình trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và cả xã hội nói chung trong công cuộc chuyển đổi xanh. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Vingroup và VNPT sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững.”

Đại diện Tập đoàn VNPT, Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên cho biết: “Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển cao hơn của quan hệ song phương giữa VNPT - Vingroup mà còn thể hiện sự gắn kết giữa các Tập đoàn kinh tế lớn của Đất nước. Sự hợp tác giữa Vingroup và VNPT sẽ tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững. Tôi tin tưởng rằng, VNPT -Vingroup sẽ có những bước tiến đột phá sau thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay”.

Có thể nói, việc đạt được Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VNPT và Vingroup tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong, đồng lòng, nhất quán và tầm nhìn chung về chuyển đổi xanh của cộng đồng doanh nghiệp, nhằm hướng đến mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 và phát triển bền vững của đất nước.