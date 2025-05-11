Doanh nghiệp số
VNPT cùng đối tác 'Kiến tạo giá trị số'

Hồng Anh

Hồng Anh

10:37 | 11/05/2025
Mới đây, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone đã tổ chức hội thảo “VNPT Vinaphone đồng hành cùng các đối tác kiến tạo giá trị số cho khách hàng” với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, đối tác công nghệ trong lĩnh vực IoT và dịch vụ số.
Thị trường viễn thông, CNTT và dịch vụ giá trị gia tăng tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng, trong khi tổng công ty mới chỉ khai thác được một phần dung lượng thị trường. Điều đó mở ra dư địa phát triển cũng như cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ và giải pháp cùng tham gia.

Lĩnh vực Internet vạn vật (IoT) đang là đòn bẩy phát triển mới. Thị trường IoT Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô hơn 15 tỉ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng 25%/năm - là cơ hội hấp dẫn cho các nhà cung cấp giải pháp. Tổng công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kết nối, nền tảng mở, bảo mật và ứng dụng AI để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống IoT.
VNPT cùng đối tác 'Kiến tạo giá trị số'
VNPT Vinaphone xác định đây là thời điểm “vàng” để mở rộng hợp tác, bổ sung nguồn lực và tạo cú hích mới về doanh thu và tốc độ thâm nhập thị trường

VNPT Vinaphone xác định đây là thời điểm “vàng” để mở rộng hợp tác, bổ sung nguồn lực và tạo cú hích mới về doanh thu và tốc độ thâm nhập thị trường. Tổng công ty đang tìm kiếm những đối tác có sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, sẵn sàng cùng tổng công ty khai phá những cơ hội kinh doanh trong thời kỳ kinh tế số bùng nổ.

Tại hội thảo, đại diện tổng công ty đã giới thiệu các mô hình hợp tác chiến lược với doanh nghiệp gồm sử dụng thương hiệu VNPT khi cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hang, hợp tác kinh doanh cùng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa tới khách hàng hoặc hợp tác theo dự án.

VNPT cùng đối tác 'Kiến tạo giá trị số'
VNPT VinaPhone và Công ty TNHH SimSmart ký kết Thoả thuận hợp tác

Với đa dạng kênh bán cùng các nền tảng hỗ trợ đối tác kinh doanh như sàn thương mại OneSME và tệp khách hàng khổng lồ, VNPT chung tay cùng các đối tác tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian thương mại hóa cũng như tạo cơ hội bán chéo dịch vụ của nhau.

Thông qua hội thảo lần này, Tổng công ty mong muốn tìm kiếm đối tác cùng đồng hành phát triển sản phẩm, dịch vụ IoT trong các lĩnh vực có giá trị cao như: nông nghiệp thông minh, giao thông, y tế, thành phố thông minh và công nghiệp 4.0. Với năng lực triển khai thực tế, đội ngũ kỹ thuật tinh nhuệ và sự am hiểu thị trường, tổng công ty cam kết là điểm tựa vững chắc giúp đối tác nhanh chóng triển khai và mở rộng kinh doanh.

Với mục tiêu “Thành công của đối tác cũng chính là thành công của VNPT”, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone luôn sẵn sàng cùng đối tác kiến tạo những mô hình hợp tác linh hoạt, hiệu quả, từ chia sẻ doanh thu, kết nối cung ứng đến triển khai dự án công - tư, cho đến việc tạo nên giá trị thực tiễn cho cả hai bên.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Dương Thế Cựu, Tổng giám đốc IDEMIA Việt Nam đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của buổi hội thảo hôm nay, ông cho biết hiện IDEMIA đang triển khai hợp tác trên các dịch vụ IoT. Với những công nghệ IoT tiên tiến và liên tục cập nhật, IDEMIA sẽ kết hợp các yêu cầu từ khách hàng toàn cầu để cùng VNPT phát triển những sản phẩm mới, phục vụ các nhà phát triển thiết bị và nền tảng IoT tại Việt Nam trong thời gian tới.

VNPT cùng đối tác 'Kiến tạo giá trị số'
Ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty TNHH IDEMIA Việt Nam

Ngay tại hội thảo, VNPT Vinaphone cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một số đối tác tiêu biểu như các Công ty TNHH IDEMIA Việt Nam, Công ty TNHH SIMSMART, Công ty cổ phần giải pháp MIG, Công ty cổ phần công nghệ DIGO.

Được biết, VNPT hiện là đơn vị hàng đầu thị trường viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam, với lượng khách hàng lớn, bao gồm 28,6 triệu thuê bao di động, 500.000 khách hàng doanh nghiệp, hơn 8,2 triệu thuê bao cáp quang… cùng kênh phân phối đa dạng từ hệ thống bán hàng trực tiếp tại 63 tỉnh thành, các kênh online, omnichannel cho đến auto call, giúp doanh nghiệp tiếp cận và tương tác với khách hàng qua nhiều kênh khác nhau.

Không chỉ vậy tập đoàn còn sở hữu hạ tầng số hiện đại bậc nhất Việt Nam với mạng lưới viễn thông và truyền dẫn tốc độ cao được thiết kế để đảm bảo tính sẵn sàng, bảo mật và khả năng mở rộng không giới hạn. Hệ thống 8 trung tâm dữ liệu quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng nền tảng điện toán đám mây hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về dữ liệu của các doanh nghiệp và chính quyền trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, VNPT vẫn đang nỗ lực dẫn đầu trong cung cấp các giải pháp chính phủ điện tử, thành phố thông minh, giáo dục số, y tế số và đặc biệt là các giải pháp doanh nghiệp số, trong đó có các nền tảng tiêu biểu như Chữ ký số từ xa SmartCA, Hợp đồng điện tử eContract, Nền tảng định danh điện tử eKYC, Nền tảng Trợ lý ảo SmartBot, Nền tảng tự động hoá SmartRPA, Hệ thống điểm danh chấm công 4.0 vnFace…

VNPT Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone “VNPT Vinaphone đồng hành cùng các đối tác kiến tạo giá trị số cho khách hàng” lĩnh vực IoT và dịch vụ số bắt tay cùng đối tác

