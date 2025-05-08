VNPT - Viettel kiến nghị loạt vấn đề về gói thầu tại Sân bay Long Thành

Ngày 22/4/2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5.11 Thi công lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay thuộc Dự án thành phần 3 Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Hệ thống công nghệ ETC - Công ty cổ phần Công nghệ kỹ thuật số HITD - Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Elcom - Công ty cổ phần Tư vấn chuyển giao thông nghệ ITC - Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ công nghệ GTSC Việt Nam. Người ký phê duyệt gói thầu này là ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch ACV.

Giá trúng thầu là 1.938,9 tỷ đồng (giá dự toán 2.712,893 tỷ đồng), tỷ lệ tiết kiệm là 28,5%); thời gian thực hiện hợp đồng 333 ngày (rút ngắn khoảng 4 tháng so với tiến độ mời thầu), hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu trên được đóng thầu ngày 11/3/2025 với 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Liên danh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội xếp hạng 2 với giá dự thầu 1.949,7 tỷ đồng nên không được lựa chọn.

Liên danh Liên danh nhà thầu VNPT - Viettel kiến nghị loạt vấn đề

Ngày 28/4/2025, Liên danh nhà thầu VNPT - Viettel đã nêu ra 3 nội dung kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu.

Liên danh này đã nhận thấy các thiết bị/hàng hóa mà Liên danh nhà thầu Long Thành ICT được đánh giá trúng thầu không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, yêu cầu tính chất của gói thầu đã được nêu cụ thể trong E-HSMT và các tài liệu Chỉ dẫn kỹ thuật các hệ thống đính kèm trong E-HSMT.

Cụ thể, đối với bản quyền phần mềm hệ thống, chủ đầu tư yêu cầu, Hệ thống sẽ là sản phẩm thương mại có sẵn, tuy nhiên khi tìm hiểu trên trang web của Nhà thầu ETC (thành viên trong Liên danh ICT) tính đến thời điểm 24/4/2025 cũng như trên các trang thông tin đại chúng đều không thấy có thông tin về sản phẩm BioStation – ETC.

Thêm nữa, E-HSMT đã quy định tiêu chuẩn quan trọng của hàng hóa là “Có chứng chỉ ISO 30107-3 về nhận diện khuôn mặt FaceID cấp độ 2 tại thời điểm nộp thầu”, tuy nhiên theo kết quả tra cứu tại một số tổ chức uy tín hàng đầu thế giới cấp chứng chỉ này như iBeta, kết quả tra cho phần mềm này thì ngày 1/3/2025, Công ty ETC được cấp chứng chỉ level 1.

Một phần đơn kiến nghị của Liên danh VNPT- Viettel.

Thứ hai, đối với hàng hóa số 59: PPS - Thiết bị đầu cuối FIDS - Video wall for the check-in island/Màn hình ghép cho các đảo checkin, Liên danh Long Thành ICT đã chào sản phẩm có mã là WA1.5, H9, Precision 7960 Rack (Taylorleds, Novastar, Dell) xuất xứ US, China, Malaysia. Đáng chú ý, các thông số kỹ thuật của thiết bị LED có mã hàng hoá WA1.5 của hãng sản xuất Taylorleds, thông số kỹ thuật KHÔNG ĐÁP ỨNG yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT về độ cao của màn hình LED và độ phân giải theo chiều cao. Đơn giá trúng thầu là 9,7 tỷ đồng.

Thứ ba, đối với 04 hàng hóa cáp quang ngoài trời yêu cầu “Đảm bảo hỗ trợ cho việc lắp đặt trong môi trường ngập nước”. Liên danh nhà thầu Long Thành ICT chào các hàng hóa model 760249720, 760251968, 760249746, 760251970 của hãng Commscope. Tuy nhiên, theo thông tin từ hãng Commscope được công khai trên website của hãng (catalog, datasheet) các model 760249720, 760251968, 760249746, 760251970 chỉ có tiêu chí chống thấm nước trong 24h.

Cùng với đó, Liên danh Nhà thầu VNPT - VIETTEL cũng nêu rõ, Liên danh nhà thầu Long Thành ICT đang cung cấp các sản phẩm chưa được thử nghiệm, hoàn thiện hoặc các hàng hóa chưa được chứng nhận triển khai tại các cảng hàng không đặc biệt là đối với các hệ thống “cốt lõi”, “trái tim” của Cảng hàng không quốc tế Long Thành như hệ thống quản lý sinh trắc học hành khách, hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống hiển thị thông tin…

Cụ thể: Hệ thống phần mềm sinh trắc học quản lý hành khách BioStation mới được chứng nhận ISO 30107-3 về nhận diện khuôn mặt FaceID mức 1 (chưa đạt mức 2 theo yêu cầu) ngày 1/3/2025 (trước thời điểm đóng thầu 10 ngày), chưa có thông tin sản phẩm được triển khai và đánh giá tại các sân bay và không có thông tin sản phẩm công bố trên thị trường; Thiết bị camera sinh trắc học sử dụng cho các hệ thống autogate và quầy check in counter dùng giải pháp của hãng Krupp Technology - VTS10 (chưa được triển khai tại các Cảng hàng không - chỉ do Công ty ETC, HITD phân phối tại Việt Nam), đây là một thiết bị cực kỳ quan trọng trong quy trình kiểm soát an ninh dành cho sân bay trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành….

Ngày 1/5/2025, Liên danh nhà thầu VNPT - Viettel tiếp tục kiến nghị lần 2 nêu tõ thông tin về các thiết bị camera sinh trắc học hay camera cho hệ thống thu phí, nhận dạng biển số. Cụ thể, nhà sản xuất Krupp Technology (Singapore) và Nhà sản xuất HyperMicron (Singapore) cho các Thiết bị camera nhận dạng biển số và Phần mềm thu phí, Smart Parking cũng ghi nhận một số các vấn đề về tính minh bạch, pháp lý của Nhà sản xuất.