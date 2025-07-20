Nội dung biên bản ghi nhớ (MOU) về việc nghiên cứu các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả cho hệ thống quản lý không lưu (ATM) quốc gia của Việt Nam như tối ưu hóa khai thác sân bay và hoạt động bay sẽ giúp thúc đẩy hiệu quả cho đà tăng trưởng mạnh mẽ này, vốn đóng vai trò then chốt trong sự phát triển bền vững lâu dài của hệ thống ATM quốc gia.

Ông Lê Hoàng Minh (VATM) và Ông Malcom An (Boeing)

“Hợp tác với Boeing đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết của VATM nhằm xây dựng hệ thống quản lý không lưu an toàn, thông minh và hiệu quả hơn cho Việt Nam. Bằng cách kết hợp chuyên môn vận hành của VATM với kinh nghiệm toàn cầu của Boeing, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những cải thiện thiết thực, hỗ trợ đà tăng trưởng của ngành hàng không quốc gia.” Ông Nguyễn Công Long, Tổng giám đốc VATM chia sẻ.

Theo thỏa thuận, Boeing và VATM sẽ cùng nghiên cứu dự án ở những lĩnh vực trọng điểm, bao gồm:

Quản lý không phận, đặc biệt là hỗ trợ đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác, và tối ưu hóa vận hành trên khắp vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống thông tin tiên tiến cho phép các bên liên quan chia sẻ thông tin theo thời gian thực một cách liền mạch.

Các công nghệ không lưu thế hệ mới như lộ trình Nâng cấp các khối hệ thống hàng không của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và khung NextGen của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA).

Nâng cao năng lực thông qua các chương trình đào tạo lãnh đạo, kinh doanh và kỹ thuật.

Boeing và VATM ký kết hợp tác chiến lược

Đại diện Boeing, ông Mike Sinnett, Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược sản phẩm, Phát triển sản phẩm và Các chương trình phát triển cho mảng Máy bay thương mại phát biểu rằng: “Lưu lượng hành khách hàng không tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới, đạt hơn 75 triệu lượt hành khách mỗi năm. Boeing cam kết hỗ trợ ngành hàng không dân dụng Việt Nam, đồng thời phối hợp với VATM mang đến những giải pháp lâu dài nhằm nâng cao độ an toàn và tính bền vững của hệ thống không lưu hiện đại.”