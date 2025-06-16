Ấn Độ yêu cầu kiểm tra tất cả Boeing 787 sau thảm họa chấn động của Air India

Ấn Độ ra lệnh Kiểm tra tất cả Boeing 787 sau thảm họa chấn động của Air India.

Mới đây, Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ Ram Mohan Naidu đã tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ toàn bộ 34 máy bay Boeing 787 hiện đang hoạt động tại Ấn Độ. Động thái này được đưa ra sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm 13/6, khi một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India phát nổ và rơi xuống khu ký túc xá của Trường Y khoa BJ, khiến 270 người thiệt mạng và chỉ một người sống sót trong số 242 hành khách và phi hành đoàn.

Đánh giá toàn diện về an toàn kỹ thuật và những nghi vấn chưa có lời giải

Ngay sau vụ việc, Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã yêu cầu Air India thực hiện các cuộc kiểm tra bổ sung đối với các dòng Boeing 787-8 và 787-9 sử dụng động cơ GEnx. Các hạng mục kiểm tra bao gồm thông số cất cánh, thử nghiệm điều khiển động cơ điện tử và hệ thống nhiên liệu. Đồng thời, cơ quan này cũng mở rộng giám sát kỹ thuật trên toàn đội bay 787 tại Ấn Độ, không chỉ riêng Air India mà cả IndiGo - hãng hiện đang sở hữu một chiếc 787.

“Chúng tôi đã kiểm tra 8 chiếc và sẽ hoàn tất tất cả ngay lập tức,” ông Naidu nói trong buổi họp báo tại New Delhi, đồng thời cam kết sẽ điều tra toàn diện tất cả nguyên nhân có thể xảy ra.

Theo thông tin từ Reuters, cuộc điều tra đang tập trung vào các yếu tố kỹ thuật như hệ thống lực đẩy động cơ, cánh tà, và đặc biệt là tình trạng bánh đáp vẫn mở trong quá trình cất cánh, một điều bất thường có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bộ trưởng Naidu cho biết báo cáo chính thức sẽ được công bố trong vòng 3 tháng tới.

Air India hiện sở hữu 33 chiếc Boeing 787 và đã bắt đầu thực hiện các cuộc kiểm tra kỹ thuật theo yêu cầu. Hãng cũng cảnh báo việc này có thể khiến một số chuyến bay dài bị chậm do thời gian quay vòng bị kéo dài.

Thảm kịch bao trùm, gia đình gục ngã

Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay vừa cất cánh từ Ahmedabad đi London thì bất ngờ mất độ cao và lao xuống mặt đất. Máy bay đâm trúng ký túc xá sinh viên khiến thiệt hại nghiêm trọng cả trên không và dưới mặt đất. Hầu hết thi thể nạn nhân bị cháy đen, các bác sĩ phải làm việc suốt đêm để thu thập mẫu răng nhằm đối chiếu hồ sơ nha khoa và xác định danh tính.

Tại hiện trường, hàng chục người thân đứng chờ mỏi mòn bên ngoài bệnh viện để nhận thi thể người thân. Một số gia đình bày tỏ sự bất lực và giận dữ khi chưa được chính quyền thông báo cụ thể về danh tính và thời gian bàn giao thi thể.

“Tôi đã mất con mình. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xin hãy nói với chúng tôi khi nào họ sẽ đưa cháu về,” một người cha đau đớn nói.

Uy tín Air India tiếp tục lao dốcvà nguy cơ cấm bay Boeing 787

Tai nạn khiến dư luận phẫn nộ và đẩy Air India, hãng hàng không quốc gia vừa được Tập đoàn Tata tiếp quản từ năm 2022 đã vào tình thế khủng hoảng nghiêm trọng. Chủ tịch Tata Group cho biết họ “muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra” nhưng hiện chưa có đủ thông tin.

Trước đó, Air India đã triển khai kế hoạch cải tổ toàn diện để lấy lại vị thế quốc gia. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, tương lai hãng này một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn về năng lực quản lý và vận hành an toàn bay.

Dù hiện chưa có lệnh cấm bay chính thức, nhưng theo một nguồn tin từ chính phủ, việc tạm dừng khai thác dòng Boeing 787 tại Ấn Độ đang được xem xét như một phương án phòng ngừa khẩn cấp nếu kết quả điều tra cho thấy lỗi kỹ thuật mang tính hệ thống.

Thảm kịch Air India không chỉ là bi kịch của hàng trăm gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn ngành hàng không toàn cầu trong việc đảm bảo an toàn bay trong bối cảnh ngày càng có nhiều tai nạn nghiêm trọng liên quan đến dòng máy bay hiện đại như Boeing 787 Dreamliner.