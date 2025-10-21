Khi niềm tin trở thành xa xỉ phẩm

Thị trường hàng xa xỉ toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 360 tỷ đô la vào năm 2030, tăng từ mức 210 tỷ đô la hiện nay. Sự tin tưởng và xác minh đang trở thành yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm mua sắm hàng xa xỉ đã qua sử dụng.

Theo báo cáo công bố ngày 9/10 của Boston Consulting Group (BCG) và nền tảng Vestiaire Collective, thị trường hàng xa xỉ đã qua sử dụng toàn cầu đang mở rộng với tốc độ 10% mỗi năm – nhanh gấp ba lần thị trường hàng mới. Dự báo, quy mô có thể đạt 360 tỷ USD vào năm 2030, so với 210 tỷ USD hiện nay.

Cùng với làn sóng tiêu dùng bền vững và nhu cầu săn hàng hiếm, đồ xa xỉ cũ dần trở thành lựa chọn phổ biến của giới trẻ. Tuy nhiên, điều khiến người mua băn khoăn nhất không phải là giá, mà là niềm tin.

“Khi việc sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi, ngay cả các thương hiệu xa xỉ đôi khi cũng không phát hiện được hàng giả,” bà Jaewha Choi, CEO của chợ trực tuyến Bunjang (Hàn Quốc), chia sẻ với CNBC.

Cuộc đua xác thực

Để củng cố lòng tin khách hàng, các nền tảng bán lại đang đầu tư mạnh vào công nghệ xác thực.

Tại Singapore, Carousell - sàn thương mại điện tử lớn nhất khu vực đã mở cửa hàng xa xỉ đầu tiên, nơi mọi sản phẩm phải được chuyên gia thẩm định trực tiếp trước khi đăng bán.

“Danh tiếng của chúng tôi cũng bị đe dọa,” ông Tresor Tan, Giám đốc Carousell Luxury nói. “Vì vậy, chúng tôi cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không chính hãng.”

Carousell đã xây dựng cơ sở dữ liệu độc quyền hơn 500 mẫu sản phẩm, kiểm tra kỹ từng chi tiết như chất liệu, đường khâu hay tem mác.

Tại Hàn Quốc, Bunjang phát triển hệ thống xác thực kết hợp giữa AI và kỹ thuật nhận dạng vật liệu, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 99,9%. Hệ thống này liên tục học hỏi để thích ứng với các thủ đoạn làm giả mới.

Hiệu quả đã nhanh chóng thể hiện. Bunjang cho biết hàng xa xỉ hiện chiếm hơn 25% tổng giá trị giao dịch 1,1 tỷ USD của nền tảng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Carousell cũng ghi nhận “sự tăng trưởng vượt bậc” ở phân khúc xa xỉ, đặc biệt với các giao dịch giá trị cao như đồng hồ hay túi xách trên 100.000 USD.

“Chúng tôi có thể đắt hơn nơi khác 200 USD, nhưng khách hàng chọn chúng tôi vì cảm giác an tâm,” Tan nói.

Làn sóng người tiêu dùng xa xỉ mới

Theo BCG, 80% người mua hàng xa xỉ cũ cho biết lý do chính là khả năng chi trả. Tuy nhiên, động cơ đang dần chuyển sang yếu tố cá nhân hóa và sưu tầm.

Bà Samina Virk, CEO Vestiaire Collective tại Mỹ, nhận định: “Người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm, họ muốn sở hữu câu chuyện và giá trị đằng sau món đồ.” Trong khi đó, CEO Bunjang cho rằng thế hệ Millennials và Gen Z đang định nghĩa lại “xa xỉ”: “Không phải thứ mới, mà là thứ thật.”

Giữa thời đại mà hàng giả có thể được làm từ cùng loại da, cùng nhà máy, và cùng tiêu chuẩn thẩm mỹ, niềm tin đã trở thành xa xỉ phẩm của chính ngành xa xỉ.