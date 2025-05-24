Chính quyền Trump gây tranh cãi khi nhận máy bay phản lực Boeing 747 từ Qatar. Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn sử dụng chiếc máy bay phản lực hạng sang này làm chuyên cơ Không lực Một mới. Ảnh: Getty.

Nhà Trắng vẫn quyết bảo vệ quan điểm

Trong một động thái hiếm hoi và gây tranh cãi mạnh mẽ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức chấp nhận một chiếc máy bay Boeing 747 do chính phủ Qatar tặng, với mục tiêu có thể thay thế cho chiếc Không lực Một (máy bay dành riêng cho tổng thống Hoa Kỳ).

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ký văn bản tiếp nhận món quà này "theo đúng mọi quy định và luật lệ liên bang", theo tuyên bố từ phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell hôm thứ Tư. Ông cũng cho biết, chiếc máy bay sẽ được nâng cấp để đáp ứng "các yêu cầu an ninh và chức năng đặc thù" của Air Force One.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump không giấu được sự hài lòng: “Đây là một điều tuyệt vời. Họ (Qatar) tặng lại máy bay để có thể giúp chúng ta”. Ông cũng chỉ trích Boeing vì tiến độ chậm trễ trong dự án chế tạo hai chiếc Không lực Một mới vốn được khởi động từ nhiệm kỳ đầu của ông.

“Thật không may, Boeing hơi chậm một chút,” Trump phát biểu, ám chỉ đến việc ông đang cân nhắc giải pháp thay thế Air Force One hiện tại.

Chiếc Boeing 747 mà Qatar trao tặng được định giá khoảng 400 triệu USD, song theo các chuyên gia, nếu chuyển đổi để đáp ứng tiêu chuẩn Không lực Một, chi phí có thể đội lên hơn 1 tỷ USD và mất thêm nhiều năm.

Không ít nghị sĩ và chuyên gia quốc phòng đã đặt câu hỏi: Liệu đây có thực sự là giải pháp khả thi cho nhu cầu khẩn cấp của Nhà Trắng, hay là một món quà ngoại giao ẩn chứa rủi ro?

Phản ứng dữ dội đến từ lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, người gọi đây là “hành động chưa từng có, một vết nhơ đối với chức vụ tổng thống”.

Schumer đã đề xuất một dự luật nhằm cấm bất kỳ máy bay nước ngoài nào được sử dụng làm Không lực Một, đồng thời tuyên bố sẽ trì hoãn việc phê chuẩn các đề cử vào Bộ Tư pháp cho đến khi “người dân Mỹ được minh bạch về thỏa thuận mờ ám này”.

Ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng hòa, sự hoài nghi cũng lan rộng. Thượng nghị sĩ Susan Collins (bang Maine) lên tiếng cảnh báo: “Tôi thấy giao dịch này đầy rẫy các vấn đề về gián điệp, đạo đức và hiến pháp.”

Bất chấp những chỉ trích, Tổng thống Trump khẳng định: “Thật ngu ngốc nếu không nhận một chiếc máy bay phản lực miễn phí. Nó sẽ thuộc về chính phủ Hoa Kỳ, không phải cho tôi.”

Tuyên bố này một lần nữa khơi lại tranh luận về chuẩn mực đạo đức trong việc tiếp nhận quà tặng từ chính phủ nước ngoài, đặc biệt là khi những món quà này liên quan đến an ninh quốc gia và biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.