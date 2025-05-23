Chính quyền Trump cấm Harvard tuyển sinh sinh viên quốc tế

Trong năm học 2024-2025, Harvard có gần 6.800 sinh viên quốc tế, chiếm 27% tổng số sinh viên, trong đó sinh viên Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất (1.016). Ảnh AI.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cáo buộc Harvard không tuân thủ các yêu cầu của chính phủ liên bang, tạo ra môi trường không an toàn cho sinh viên Do Thái và hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Noem nhấn mạnh: "Đây là đặc quyền, không phải quyền lợi, để các trường đại học tuyển sinh sinh viên quốc tế và hưởng lợi từ học phí cao hơn của họ."

Harvard phản đối mạnh mẽ quyết định này, gọi đó là hành động trả đũa bất hợp pháp và đe dọa nghiêm trọng đến sứ mệnh học thuật cũng như cộng đồng sinh viên quốc tế của trường. Trường đã được yêu cầu cung cấp hồ sơ kỷ luật và dữ liệu điện tử liên quan đến sinh viên quốc tế trong vòng 72 giờ để có cơ hội khôi phục chứng nhận SEVP.

Động thái này là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm kiểm soát các trường đại học hàng đầu, bao gồm việc cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ liên bang và đe dọa thu hồi tình trạng miễn thuế của Harvard. Các nhà phê bình cảnh báo rằng những chính sách này có thể gây ra hậu quả tài chính nghiêm trọng cho các trường đại học nghiên cứu phụ thuộc vào học phí quốc tế và tài trợ nghiên cứu liên bang.

Đại sứ Úc tại Hoa Kỳ, Kevin Rudd, đã chỉ trích quyết định này, gọi đó là "đáng lo ngại" và cho biết đại sứ quán Úc đang tìm kiếm thông tin chi tiết để đánh giá tác động đối với sinh viên Úc tại các trường đại học Mỹ.

Hiện tại, một thẩm phán liên bang đã tạm thời ngăn chặn việc chính phủ thu hồi tình trạng pháp lý của sinh viên quốc tế tại các trường đại học Mỹ. Tuy nhiên, tương lai của hàng ngàn sinh viên quốc tế tại Harvard vẫn còn nhiều bất định.

Vụ việc này đánh dấu một bước leo thang mới trong căng thẳng giữa chính quyền Trump và các tổ chức giáo dục hàng đầu, đặt ra câu hỏi về quyền tự chủ học thuật và vai trò của sinh viên quốc tế trong hệ thống giáo dục đại học Mỹ.