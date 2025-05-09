Thỏa Thuận thương mại Mỹ - Anh dưới thời Trump: Bước đi chiến lược trong cuộc chiến thuế quan

Tổng thống Donald Trump đã công bố thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh.

Thỏa thuận thương mại đầu tiên sau thuế quan ‘có đi có lại’

Theo thông báo từ Nhà Trắng, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ, đồng thời giảm hoặc xóa bỏ các rào cản phi thuế quan đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ tại Anh. Thỏa thuận này bao gồm nhiều điều khoản quan trọng:

Hoa Kỳ duy trì mức thuế chung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Vương quốc Anh.

Đối với ô tô Anh, 100.000 xe đầu tiên nhập khẩu mỗi năm sẽ chịu thuế 10%, trong khi các xe tiếp theo sẽ bị áp thuế 25%.

Tạo ra cơ hội trị giá 5 tỷ USD cho các mặt hàng xuất khẩu mới của Mỹ, bao gồm hơn 700 triệu USD xuất khẩu ethanol và 250 triệu USD thịt bò.

Đơn giản hóa thủ tục hải quan và đảm bảo chuỗi cung ứng cho hàng không vũ trụ và dược phẩm.

Mặc dù đã được công bố rầm rộ tại Phòng Bầu dục, nhiều chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Trump cho biết các chi tiết cuối cùng đang được hoàn thiện và sẽ được công bố trong những tuần tới. Tuy nhiên, không có văn bản chính thức nào được ký kết tại sự kiện này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, người tham gia cuộc họp từ xa, khẳng định thỏa thuận sẽ là nền tảng vững chắc cho quan hệ thương mại song phương trong tương lai. "Chúng tôi đã xây dựng một nền tảng đáng kinh ngạc cho tương lai," Starmer phát biểu.

Các chuyên gia cho rằng thỏa thuận này có thể không mang lại tác động lớn như mong đợi. Josh Lipsky, Chủ tịch Kinh tế Quốc tế tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định: "Đây là một chiến thắng rất nhỏ và có phạm vi hạn chế." Ông nhấn mạnh rằng việc đạt được một thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ sẽ không dễ dàng.

Trong khi đó, thị trường tài chính có phản ứng trái chiều. Đồng bảng Anh giảm nhẹ so với đồng USD, trong khi các chỉ số chứng khoán tại Mỹ ít biến động.

Chiến lược ‘có đi có lại’ của Trump đang gặp khó khăn?

Thỏa thuận với Vương quốc Anh được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang đối mặt với phản ứng dữ dội từ các đối tác thương mại quốc tế. Hàng chục quốc gia đã liên hệ với Washington để tìm cách tránh mức thuế cao mới mà Trump đe dọa áp dụng.

Dù ông Trump đã tạm dừng kế hoạch áp thuế trên diện rộng trong 90 ngày, việc đàm phán với các quốc gia khác đang diễn ra chậm chạp. Các quốc gia như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản đều đang tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp của mình trước các chính sách thương mại khó đoán của Mỹ.

Thỏa thuận Mỹ - Anh có thể mở ra cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, với sự thiếu rõ ràng trong các điều khoản và phản ứng dè dặt từ thị trường, thành công của thỏa thuận này vẫn còn là một dấu hỏi.

Trong những tuần tới, cả Washington và London sẽ tiếp tục đàm phán để hoàn thiện thỏa thuận. Liệu đây sẽ là khởi đầu của một chuỗi thỏa thuận thương mại song phương khác, hay chỉ là một chiến thắng mang tính biểu tượng của Trump? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ.