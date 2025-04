Tâm lý thị trường chuyển biến khi chính sách thuế quan mới của Mỹ đang đến gần. Những người theo dõi thị trường nói với CNBC rằng họ thấy tiềm năng tăng giá của đồng euro, bảng Anh và các loại tiền tệ của Úc và New Zealand. Hình ảnh minh họa: Getty.

Theo CNBC, chỉ số đô la - thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với một rổ các đồng tiền đối thủ lớn gần như không thay đổi vào sáng thứ Tư. Sau khi tăng đều đặn vào cuối năm 2024 và đạt đỉnh vào giữa tháng 1/2025, chỉ số này đã liên tục giảm trong những tuần gần đây.

Joseph Brusuelas, nhà kinh tế trưởng tại RSM US, đã nêu rõ trong báo cáo nghiên cứu mới nhất: "Các nhà giao dịch tiền tệ đang chuyển sang bi quan về đồng đô la và lạc quan hơn về các loại tiền tệ của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ khi Mỹ chuẩn bị phát động một cuộc chiến thương mại đa quốc gia."

Trong lịch sử, đồng đô la luôn được coi là tài sản trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư, nhờ vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới và sự thống trị trong hoạt động vay mượn, thanh toán và giao dịch quốc tế. Khi đồng đô la mạnh lên, hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ hơn, trong khi hàng nhập khẩu trở nên rẻ hơn - một yếu tố có thể tác động mạnh đến chính sách tiền tệ toàn cầu, dòng vốn và thu nhập của các công ty đa quốc gia.

Chuyên gia dự báo: Đồng Euro sẽ tăng mạnh

Jordan Rochester, giám đốc chiến lược FICC và giám đốc điều hành tại chi nhánh EMEA của Ngân hàng Mizuho, có quan điểm "giảm rồi tăng" về đồng euro so với đồng đô la. Ông dự báo đồng euro sẽ giảm xuống vùng 1,06-1,07 USD trước khi tăng lên 1,12 USD hoặc cao hơn vào cuối năm.

"Tôi dự đoán thị trường này sẽ định giá theo 'nỗi đau tối đa' khi chúng ta biết được chi tiết về thuế quan," Rochester giải thích, cho rằng điều này tạo ra "cơ hội để đứng về phía bên kia."

"Thuế quan khó có thể trở nên tồi tệ hơn khi đã được định giá đầy đủ, và EU cùng các nước khác có thể sẽ đáp trả bằng thuế quan trả đũa của riêng họ, điều này sẽ dẫn đến sự phục hồi sau này," ông nhấn mạnh.

Quan điểm này được Athanasios Vamvakidis, người đứng đầu toàn cầu và giám đốc điều hành chiến lược G10 FX tại Bank of America, ủng hộ. Ông dự báo đồng đô la sẽ giảm giá trong dài hạn, mặc dù thuế quan có thể mang lại tác động tích cực ngắn hạn.

"Đối với đồng đô la, chúng tôi đã và vẫn bi quan trong cả năm," ông nói. "Chúng tôi tin rằng thị trường đã định giá thuế quan có chọn lọc, nhưng sẽ áp dụng thuế quan trên diện rộng."

Vamvakidis cũng chỉ ra hai kênh có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la: "Khi bạn có Hoa Kỳ chống lại phần còn lại của thế giới trong một kịch bản chiến tranh thương mại, thì cuối cùng Hoa Kỳ sẽ phải chịu nhiều thiệt hại hơn vì phần còn lại của thế giới lớn hơn." và "Thuế quan cho thấy rủi ro đình lạm và giờ đây, thị trường rất lo ngại về những rủi ro như vậy."

Theo dự báo của nhóm Bank of America, đồng euro sẽ đạt mức 1,15 USD trong năm 2025 và tăng lên 1,20 USD vào năm 2026.

Brusuelas cũng chỉ ra rằng các giao dịch trong đồng euro gần đây đang phản ánh "sự xói mòn niềm tin vào đồng đô la". Ông lưu ý: "Từ cuối tháng 10 cho đến tuần đầu tiên của tháng 3/2025, phần lớn vị thế euro là mua đô la, nhưng trong ba tuần gần đây, vị thế ròng là mua euro."

Triển vọng tích cực cho đồng bảng Anh

Vamvakidis cũng lạc quan về triển vọng của đồng bảng Anh, đặc biệt khi xem xét khả năng Anh có thể được miễn trừ khỏi các mục tiêu thuế quan của Tổng thống Trump.

"Ngoài ra, có tính theo mùa tích cực đối với đồng bảng Anh vào tháng 4," ông nói. "Vì vậy, trong ngắn hạn, chúng ta sẽ thấy đồng bảng Anh hoạt động tương đối tốt. Trong cả năm, chúng tôi cũng thích đồng bảng Anh so với đồng đô la."

Các nhà phân tích tại Maybank gần đây cũng đã điều chỉnh tăng dự báo của họ đối với đồng bảng Anh, dự đoán đồng tiền này sẽ đạt mức 1,26 USD vào cuối năm 2025 trước khi tăng lên 1,31 USD vào đầu năm 2026. Hiện tại, đồng bảng Anh đang giao dịch ở mức khoảng 1,29 USD.

"Chúng tôi lạc quan hơn về GBP với các kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, duy trì kỷ luật tài chính và giảm thiểu rủi ro đình lạm," báo cáo của Maybank nêu rõ. "Chúng tôi vẫn tin rằng GBP sẽ kiên cường hơn trên cơ sở Vương quốc Anh với tư cách là một nền kinh tế định hướng dịch vụ ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi các chính sách thương mại của Trump. Là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, có lẽ họ cũng sẽ tránh được các hành động quan trọng của chính quyền Trump."

Tiền tệ châu Á-Thái Bình Dương: Cơ hội từ biện pháp kích thích của Trung Quốc

Các nhà phân tích cũng nhận thấy tiềm năng tăng giá đáng kể đối với đồng đô la New Zealand và đô la Úc trong bối cảnh căng thẳng thương mại hiện tại.

Các chuyên gia của Maybank dự đoán đồng đô la New Zealand sẽ tăng giá, với mục tiêu 0,58 USD vào cuối năm 2025 - tăng 2,1% so với mức hiện tại. "Đáy tròn đã hình thành đối với NZDUSD, báo hiệu sự phục hồi hơn nữa," họ nhận định, đồng thời nhấn mạnh rằng triển vọng của đồng tiền này vẫn tích cực khi nền kinh tế New Zealand phục hồi và tốc độ nới lỏng tiền tệ có thể sẽ chậm lại.

Alex King, cựu giao dịch viên ngoại hối và là người sáng lập nền tảng tài chính cá nhân Generation Money, cho biết: "Cả Úc và New Zealand đều có bảng cân đối kế toán mạnh hơn hầu hết các nước phương Tây khác - đặc biệt là tỷ lệ nợ trên GDP thấp hơn nhiều."

"Để chống lại tác động của thuế quan, Trung Quốc đang xem xét các biện pháp kích thích để thúc đẩy nền kinh tế, và điều này được coi là tích cực đối với nền kinh tế của cả Úc và New Zealand, cả hai đều có xu hướng thặng dư thương mại với Trung Quốc," King nhấn mạnh.

Chiến lược cho nhà đầu tư trong môi trường mới

Trong bối cảnh bất ổn do chính sách thuế quan mới của Mỹ, các nhà đầu tư nên cân nhắc đa dạng hóa danh mục ngoại tệ của mình, với sự chú ý đặc biệt đến đồng euro, bảng Anh và các đồng tiền châu Á-Thái Bình Dương như đô la Úc và New Zealand.

Thị trường đang chờ đợi các chi tiết cụ thể về các biện pháp thuế quan sắp tới, với nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là thời điểm để định vị lại danh mục đầu tư trước khi có làn sóng biến động mới trên thị trường tiền tệ toàn cầu.