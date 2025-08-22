Ít người uống rượu hơn – Xu hướng mới đang thay đổi cách họ du lịch

Một cuộc thăm dò của Gallup vào tháng 8 cho thấy mức thấp kỷ lục là 54% người Mỹ cho biết họ uống rượu. Nhiều du khách uống ít hơn hoặc không uống rượu cho biết quyết định này đã thay đổi cách thức và địa điểm du lịch của họ.

Peter Shankman, một doanh nhân Mỹ, từng thích tận hưởng đồ uống miễn phí trên các chuyến bay hạng thương gia. Nhưng khi nhận ra thói quen này khiến mình mệt mỏi và cáu kỉnh, ông quyết định bỏ rượu. Giờ đây, thay vì nhâm nhi trên máy bay, ông dậy sớm tập thể dục, có nhiều năng lượng hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Xu hướng này không chỉ dừng lại ở Shankman. Theo khảo sát của Gallup (8/2024), chỉ còn 54% người Mỹ cho biết họ uống rượu – mức thấp nhất kể từ năm 1939. Đồng thời, 53% cho rằng uống rượu, dù ở mức vừa phải, vẫn có hại cho sức khỏe, tăng mạnh so với 28% vào năm 2018.

Đối với nhiều người, việc từ bỏ rượu đồng nghĩa với việc tiết kiệm tiền, ngủ ngon hơn và tận hưởng kỳ nghỉ theo cách hoàn toàn khác. Jonathan Ayala, một chiến lược gia tiếp thị bất động sản, chia sẻ: “Giờ đây tôi thức dậy sớm hơn để đi bộ đường dài, đi chợ, tham quan văn hóa. Tôi thấy mình tận hưởng nhiều hơn những điểm đến.”

Sự thay đổi này cũng làm thay đổi lựa chọn điểm đến. Thay vì tìm đến các nơi nổi tiếng với cuộc sống về đêm, nhiều người chuyển sang những nơi có ẩm thực phong phú, hoạt động ngoài trời hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Blogger du lịch Jo Raby cho biết các chuyến đi của cô giờ đây tập trung vào chèo thuyền vượt thác, đi bộ đường dài, đạp xe, thay vì tour nếm rượu vang.

Jonathan Ayala cho biết cuộc sống về đêm không còn là trọng tâm trong các chuyến đi của anh nữa, và giờ đây anh chú trọng đến ẩm thực, sức khỏe và các hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, việc không uống rượu cũng đi kèm thách thức. Một số người cảm thấy lạc lõng trong môi trường mà phần lớn du khách vẫn uống rượu. Ayala thừa nhận đôi lúc anh cảm thấy “thiếu trọn vẹn” ở những nơi mà cuộc sống về đêm là một phần văn hóa quan trọng.

Dù vậy, phần lớn những người lựa chọn giảm hoặc bỏ rượu đều khẳng định lợi ích vượt xa sự đánh đổi: sức khỏe tốt hơn, tiết kiệm chi phí và những trải nghiệm du lịch ý nghĩa hơn.