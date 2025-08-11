Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 11-8, thượng tá Cao Việt Hải, trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty cổ phần dược phẩm Fusi (gọi tắt Công ty Fusi).

Công ty Fusi đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty khác

Theo đó, tháng 7-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là hơn 716.000 viên nén bao phim, 1.806 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gram dạng bột.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ án, ngày 1-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Hưng Thịnh (52 tuổi, giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Fusi) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 11-2020 đến 6-2025, Công ty Fusi ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.

Kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị hơn 875 triệu đồng.

Ngoài ra cơ quan điều tra xác định Công ty Fusi đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị hàng xuất bản 137 tỉ đồng.

Một số thực phẩm chức năng bị thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Thu giữ hơn 11 triệu viên thực phẩm chức năng

Cùng với đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng triệt phá vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác liên quan Công ty cổ phần dược phẩm Santex (Cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Trong đó có Lê Văn Hiếu - giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường - giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPTHAR Việt về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đến nay cơ quan công an đã thu giữ số lượng hàng giả là hơn 11 triệu viên thực phẩm chức năng các loại, và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Theo thượng tá Cao Việt Hải, những người này đã câu kết với các đơn vị được cấp phép sản xuất, tạo ra các loại sản phẩm trên bao bì, nhãn mác thể hiện rất nhiều thành phần, chỉ tiêu các chất rất cao, sau đó thực hiện mua các giấy tờ giả, lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý nhà nước để được cấp phép sản xuất hàng loạt với quy mô công khai và số lượng rất lớn.

Tuy nhiên trên thực tế, các sản phẩm đưa ra thị trường đều không có các chất hoặc không đạt các chỉ tiêu theo hồ sơ đã công bố, sau đó quảng cáo, tiếp thị, buôn bán với giá thành rẻ để đánh vào thị hiếu người tiêu dùng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết điểm đặc biệt của hai vụ án này đều là các nhà máy thành lập trong các cụm, khu công nghiệp ở Hà Nội với quy mô lớn chứ không phải xưởng sản xuất nhỏ lẻ.

"Riêng Công ty Santex sản xuất, gia công cho hơn 200 công ty dược phẩm. Tại công ty này chúng tôi thu giữ tại nhà máy vài chục tấn sản phẩm. Hiện nay, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục xác minh để thu hồi các sản phẩm" - thiếu tướng Tuấn nói.