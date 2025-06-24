Chuyển động số
Kịp thời triệt phá và quét sạch nạn thuốc giả, thực phẩm giả

Phạm Anh

Phạm Anh

18:54 | 24/06/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiên quyết đấu tranh với hàng giả, đặc biệt quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả với tinh thần "mỗi ngày đều là cao điểm".
Thủ tướng: Tuyên chiến với hàng giả, quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, đấu tranh thường xuyên với tinh thần "mỗi ngày đều là cao điểm", đặc biệt là quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm tuyên chiến với hàng giả, đặc biệt quét sạch thuốc giả và thực phẩm giả trong cuộc đấu tranh lâu dài để đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc chiều 23/6, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đấu tranh thường xuyên với phương châm "mỗi ngày đều là cao điểm".

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại cho thấy quyết tâm chính trị cao nhất trong việc bảo vệ sức khỏe người dân và lợi ích doanh nghiệp chân chính. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân vừa là chiến sĩ trong cuộc đấu tranh với hàng giả, vừa là người tiêu dùng thông minh trên thị trường.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan và lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2025 diễn biến rất phức tạp. Nổi lên là các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xăng dầu, vàng, rượu bia, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, hàng đông lạnh và hàng gia dụng.

Lực lượng chức năng đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, đấu tranh ngăn chặn và xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 50.736 vụ việc vi phạm, trong đó 10.862 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm và hàng lậu, 36.604 vụ gian lận thương mại và gian lận về thuế, 3.270 vụ hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ. Thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.532,6 tỷ đồng, khởi tố hình sự 1.875 vụ với 3.235 đối tượng.

Các đại biểu đánh giá, mặc dù kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có nhiều chuyển biến nhưng chưa thực sự vững chắc. Tình trạng hàng hóa nhập lậu, giả mạo nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn hoạt động công khai ở nhiều nơi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng: Tuyên chiến với hàng giả, quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tháng cao điểm đạt kết quả vượt bậc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các chỉ thị, công điện của Thủ tướng về vấn đề này, các bộ ngành và địa phương đã triển khai nghiêm túc, xây dựng kế hoạch ra quân quyết liệt.

Trong tháng cao điểm từ 15/5 đến 15/6/2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 10.437 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 80,51% so với tháng trước đó với 1.936 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm và hàng lậu, 6.870 vụ gian lận thương mại và gian lận thuế, 1.631 vụ hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thu nộp ngân sách nhà nước 1.279 tỷ đồng, khởi tố 204 vụ với 378 bị can. Qua thống kê có hơn 5.500 cửa hàng trên cả nước đóng cửa, tạm dừng hoạt động trong đợt cao điểm chống hàng giả.

Nhiều ngành và địa phương thực hiện tốt tháng cao điểm như C03 của Bộ Công an, Cục Quản lý và phát triển thị trường của Bộ Công Thương, các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đánh giá một số địa phương hiệu quả đấu tranh đạt thấp. Công tác tổ chức, phân định chức năng nhiệm vụ trong quản lý nhà nước còn chồng chéo, bỏ sót, có khoảng trống, có sự buông lỏng, nhất là trong hoạt động cấp phép và kiểm nghiệm và sản xuất thực phẩm. Nhận thức, trách nhiệm của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, triệt để, toàn diện, thậm chí có tình trạng tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng vi phạm pháp luật.

Các đại biểu đề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật để có khung pháp lý làm cơ sở xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng, bộ ngành, địa phương, có chính sách, chế độ khen thưởng, khuyến khích các lực lượng, đặc biệt là người dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng: Tuyên chiến với hàng giả, quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiến lược dài hạn chống hàng giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến rất phức tạp.

Tiếp tục kiên định mục tiêu, kiên quyết tuyên chiến, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn. Tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ. Đặc biệt cần nhanh chóng, kịp thời triệt phá và quét sạch nạn thuốc giả, thực phẩm giả vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ ngành, địa phương thời gian qua trong công tác đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Một số địa phương phối hợp với Bộ Công an, cơ quan chức năng phát hiện một số cơ sở quy mô lớn về hàng giả, hàng nhái và hàng lậu.

Bên cạnh những kết quả, các báo cáo, ý kiến của các bộ ngành, địa phương, cơ quan chức năng cho thấy rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập liên quan thể chế, cơ sở vật chất, đầu tư, tài chính, phương tiện và tổ chức thực hiện. Đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, có nơi còn xem nhẹ, buông lỏng, chưa quan tâm. Một số cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, có người không còn ý chí chiến đấu hoặc bị mua chuộc. Phân định trách nhiệm chưa bảo đảm 6 rõ, chưa huy động sức mạnh của người dân và doanh nghiệp.

Về bài học kinh nghiệm,

Về các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh cần sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan chức năng, phối hợp chặt chẽ tạo sức mạnh chung. Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, huy động sức mạnh của người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở phân tích tình hình, bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của Chính phủ trong nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng: Tuyên chiến với hàng giả, quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả- Ảnh 4.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về mục tiêu định hướng,

Thủ tướng khẳng định phải tiếp tục kiên định mục tiêu, kiên quyết tuyên chiến, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ. Đặc biệt cần nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, quét sạch nạn thuốc giả, thực phẩm giả vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Xử lý vấn đề vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan lĩnh vực công nghiệp văn hóa, giải trí, cũng như các hành vi buôn bán, lừa đảo, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng.

Nhấn mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên, thực hiện không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp vào cuộc để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ an ninh, an toàn, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu tập trung rà soát, xây dựng thể chế, pháp luật, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành, địa phương.

Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, không phải làm mạnh một đợt, một kỳ, một tháng mà phải làm thường xuyên, xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, mỗi ngày đều là cao điểm.

Thủ tướng: Tuyên chiến với hàng giả, quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả- Ảnh 5.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị phát động phong trào để mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời là một người tiêu dùng thông minh trên thị trường.

Các bộ ngành được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế để chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ liên quan ngành lĩnh vực mình. Sửa đổi các luật, nghị định, thông tư liên quan và hoàn thiện bộ máy đủ mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phân cấp phân quyền rõ cho mỗi ngành, mỗi cấp, đáp ứng các yêu cầu về tài chính, công nghệ để kiểm soát chất lượng hàng hóa, nghiên cứu định danh điện tử cho các loại mặt hàng.

Trong đó, Bộ Y tế chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong quản lý an toàn thực phẩm, dược phẩm do liên quan trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe người dân.

Thủ tướng: Tuyên chiến với hàng giả, quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả- Ảnh 6.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm cao, có đạo đức, nhân văn trong thực hành công vụ. Xây dựng cơ chế chính sách để huy động người dân, doanh nghiệp tham gia vào đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực này, đặc biệt có chính sách khuyến khích các lực lượng, nhất là người dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành và chính quyền địa phương trong công tác chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo việc này, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Các bộ ngành chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thủ tướng: Tuyên chiến với hàng giả, quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả- Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả hơn nữa vì người tiêu dùng, vì người sản xuất và vì nền kinh tế phát triển lành mạnh, nhanh, bền vững trong giai đoạn tới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các cơ quan truyền thông báo chí phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, lực lượng chức năng đẩy mạnh thông tin, nâng cao nhận thức của nhân dân, giúp người dân hiểu rõ, phòng ngừa các thủ đoạn gian lận, lừa đảo, đồng thời quản lý chặt chẽ, không để tình trạng quảng cáo sai sự thật, dễ gây nhầm lẫn.

Thủ tướng trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tăng cường công tác giám sát. Bộ Nội vụ làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả hơn nữa vì người tiêu dùng, vì người sản xuất và vì nền kinh tế phát triển lành mạnh, nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Thủ tướng chống hàng giả quét sạch thuốc giả thực phẩm giả đẩy lùi buôn lậu gian lận thương mại tháng cao điểm chống hàng giả 2025 xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng giả vi phạm pháp luật chiến dịch chống buôn lậu toàn quốc

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

