Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Thất bại của Đội tuyển Đột kích Việt Nam là kết quả khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng, bởi trước đó, Việt Nam được kỳ vọng sẽ chạm tay vào tấm huy chương vàng bộ môn Đột Kích, khi sở hữu lực lượng nhân sự chất lượng, dày dặn kinh nghiệm và từng nhiều lần thi đấu ở nhiều giải đấu quốc tế.

Giải đấu ECA 2025 quy tụ bốn đội tuyển đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Philippines. Trong đó, đội tuyển Việt Nam bước vào giải với tâm thế của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đội tuyển Đột kích Việt Nam tại ECA 2025

Tại vòng bảng, Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số sát nút 10 –7. Chiến thắng này giúp các tuyển thủ củng cố niềm tin trước khi tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra tại trận chung kết khi thể thức thi đấu thay đổi từ BO1 sang BO5, yếu tố khiến nhịp độ trận đấu trở nên căng thẳng và đòi hỏi khả năng thích ứng vượt trội.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt và nhanh chóng để đối thủ vươn lên dẫn trước 0 –2. Mặc dù sau đó các tuyển thủ gỡ lại được một ván đấu, nhưng chính sự thiếu bình tĩnh khi bị dẫn trước đã khiến toàn đội để mất thế trận vào tay Trung Quốc.

Chung cuộc, Việt Nam thất bại với tỷ số 1–3, qua đó nhìn đối thủ đăng quang trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu.

Thất bại này cho thấy dù sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm, áp lực tâm lý trong trận cầu quyết định vẫn là yếu tố mà các tuyển thủ Việt Nam cần cải thiện.

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì tại ECA 2025

Dù không đạt mục tiêu cuối cùng, thành tích giành ngôi Á quân vẫn là kết quả đáng ghi nhận trong hành trình thi đấu tại ECA 2025. Với chức vô địch, đội tuyển Đột Kích Trung Quốc nhận phần thưởng 4.000 USD, trong khi đội tuyển Việt Nam đem về 3.000 USD cho vị trí thứ hai.

ECA 2025 khép lại với nhiều bài học kinh nghiệm cho đội tuyển Đột Kích Việt Nam. Dù thất bại, hành trình tại giải đấu vẫn ghi dấu ấn với những màn trình diễn đầy nỗ lực và bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện mình, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.