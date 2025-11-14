Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Giới thiệu bộ môn Đột kích tại ECA 2025.

Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2025, tại thành phố Cần Thơ. Giải do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ phối hợp tổ chứ.

Giải đấu quy tụ khoảng 100 vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Các bộ môn thi đấu bao gồm Liên Minh Huyền Thoại, Đột Kích, cùng bộ môn trình diễn Stepin – vũ đạo thể thao số.

Đột Kích (Cross Fire) là trò chơi bắn súng trực tuyến góc nhìn thứ nhất (FPS) có tên gốc là Crossfire, do hãng Smilegate Entertainment của Hàn Quốc phát triển.

Tại ECA, Đột kích có sự tham gia của 4 đội tuyển: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Philipines. Các đội tuyển sẽ thi đấu hai giai đoạn, Vòng Bảng và Vòng Chung kết:

Vòng Bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm, với mỗi trận đấu diễn ra theo hình thức Bo1.

Vòng Chung kết áp dụng thể thức loại trực tiếp, với các trận đấu theo hình thức Bo5.

Đội tuyển Việt Nam bước vào ECA 2025 với nhiều lợi thế: thi đấu trên sân nhà tại Cần Thơ, nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả và sở hữu đội hình cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Đội hình đội tuyển Đột kích Việt Nam tại ECA 2025.

Việt Nam sở hữu nền Esports Đột Kích thuộc top đầu thế giới. Đây là cơ sở để chúng ta đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ECA 2025. Tuy nhiên, để đạt được tấm huy chương vàng, đội tuyển Việt Nam cần phát huy tối đa sự ăn ý của bộ khung, giữ sự ổn định trong từng round đấu và tận dụng ưu thế sân nhà để gây áp lực lên đối thủ.

Nickname Tên thật Đội tuyển DOLA Đàm Việt Hưng Team Falcons Icecube Huỳnh Lý Hùng Team Falcons Rambo Trần Trung Bảo Tín Team Falcons DATCHIP Bùi Đình Văn Twisted Minds HIEUMEO Phạm Văn Hiếu Virtus.pro

Đây là đội hình được xây dựng từ sự kết hợp tinh hoa của ba đội tuyển CFVL mạnh nhất khu vực – với mục tiêu không chỉ tham dự mà còn hướng tới huy chương vàng tại ECA.