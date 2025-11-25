Amazon chi 50 tỷ USD mở rộng hạ tầng AI phục vụ chính phủ Mỹ

Amazon cho biết họ sẽ đầu tư tới 50 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng AI để hỗ trợ các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo thông báo ngày 24/11, dự án sẽ khởi công từ năm 2026, bổ sung gần 1,3 gigawatt công suất thông qua các trung tâm dữ liệu thế hệ mới, được thiết kế riêng cho nhu cầu của các cơ quan liên bang. Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Amazon vào cơ sở hạ tầng AI cho khu vực công.

AWS cho biết cơ quan chính phủ sẽ có quyền truy cập vào các bộ công cụ AI tiên tiến, bao gồm nền tảng AI của Amazon, mô hình Claude của Anthropic, chip Nvidia và chip AI Trainium do Amazon tự phát triển. Điều này được kỳ vọng giúp các cơ quan xây dựng giải pháp AI tùy chỉnh, tối ưu hóa dữ liệu và “tăng mạnh năng suất lao động”.

Hiện AWS đang phục vụ hơn 11.000 cơ quan chính phủ Mỹ, từ quốc phòng, an ninh cho tới y tế, tài chính và năng lượng.

Ông Matt Garman, CEO của AWS, nhấn mạnh: “Khoản đầu tư này giúp loại bỏ các rào cản công nghệ vốn kìm hãm khả năng ứng dụng AI của chính phủ, đồng thời đưa nước Mỹ dẫn đầu trong kỷ nguyên AI”.

Cuộc đua hạ tầng AI tăng tốc mạnh

Động thái của Amazon nối tiếp hàng loạt kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu AI của các tập đoàn công nghệ lớn như Anthropic, Meta, Oracle và OpenAI. Đáng chú ý, hồi tháng 1, liên danh Stargate gồm OpenAI và SoftBank đặt mục tiêu rót 500 tỷ USD trong 4 năm để phát triển hạ tầng AI tại Mỹ.

Trong bối cảnh nhu cầu điện toán cho AI tăng bùng nổ, các hãng công nghệ đều chi mạnh cho hạ tầng. Riêng Amazon đã nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2025 lên 125 tỷ USD, cao hơn mức 118 tỷ USD ước tính trước đó.

Các chuyên gia nhận định khoản đầu tư khổng lồ của Amazon có thể giúp Mỹ củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong cuộc cạnh tranh AI, nhất là khi các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được triển khai ngày càng sâu rộng trong quốc phòng, hành chính công và dịch vụ công.