Amazon công bố máy đọc sách Kindle Scribe phiên bản mới

Các sản phẩm mới của dòng Scribe. Ảnh: Amazon

Phiên bản Kindle Scribe mới nhất có màn hình lớn 11 inch, độ dày chỉ 5,4mm và trọng lượng 400g. Tốc độ quét màn cũng nhanh hơn 40% khi người dùng viết hoặc lật trang.

Amazon cho biết thiết bị sử dụng loại kính ép khuôn bề mặt mới để tăng ma sát khi bút lướt trên màn hình, cảm giác màn hình nhám đem lại trải nghiệm viết thực tế hơn cho người dùng. Kindle Scribe có bút Premium Pen đi kèm không cần sạc.

Kindle Scribe mới. Ảnh: Amazon

Theo giới thiệu của Amazon trên trang web bán hàng, Kindle Scribe có màn hình tự động điều chỉnh ánh sáng theo điều kiện môi trường. Người dùng có thể tùy chỉnh độ ấm ánh sáng để mắt nhìn được thoải mái hơn.

Kindle Scribe phiên bản mới được trang bị chip xử lý bốn nhân mới, đem lại bộ nhớ lớn hơn và công nghệ màn hình hiển thị Oxide mới nhất của Amazon mang lại trải nghiệm mượt mà khi sử dụng.

Mẫu Kindle Scribe mới nhất có 2 phiên bản, một có đèn nền và một không có. Giá khởi điểm của chiếc có đèn nền tại Mỹ là 499,99 USD. Phiên bản không có đèn nền sẽ ra mắt vào đầu năm sau với giá 429,99 USD. Sản phẩm hiện đang chỉ có màu than chì.

Kindle Scribe Colorsoft. Ảnh: Amazon

Về Kindle Scribe Colorsoft, thiết bị sở hữu công nghệ hiển thị màu sắc dịu nhẹ, không gây mỏi mắt. Amazon cũng cho biết đang tăng cường chất lượng hiển thị màu sắc và đảm bảo trải nghiệm viết được diễn ra nhanh và tự nhiên. Ngoài ra, Kindle Scribe Colorsoft có thời lượng pin tính bằng nhiều tuần, Amazon cho biết.

Kindle Scribe Colorsoft sẽ được bán ra với giá khởi điểm 629,99 USD tại Mỹ. Sản phẩm hiện có hai màu: màu than chì và màu đỏ mận.

Theo TechCrunch, Amazon thiết kế cả hai thiết bị phục vụ ghi chú viết tay ngoài chức năng đọc, với nhiều tính năng nâng cao trải nghiệm này. Amazon định vị dòng Kindle Scribe như một công cụ thông minh cho phép người dùng đọc, viết, ghi chép và khai thác các tính năng AI.

Thiết bị được tích hợp tính năng tìm kiếm các ghi chú và nhận tóm tắt bằng AI. Người dùng có thể viết, vẽ và ghi chú bằng 10 màu bút hoặc đánh dấu bằng 5 màu highlighter.

Sang năm tới, người dùng gửi ghi chú và tài liệu tới Alexa+ để trò chuyện, thảo luận chi tiết hơn. Colorsoft cho phép tạo hiệu ứng chuyển màu mượt mà với công cụ tô bóng mới. Thiết bị tích hợp tính năng AI hỗ trợ đọc sách. Tính năng "Story So Far" giúp người dùng tóm tắt nội dung từ đầu tới chỗ đang đọc. Tính năng "Ask This Book" cho phép người dùng bôi đen đoạn văn bất kỳ, đặt câu hỏi và nhận câu trả lời không làm lộ cốt truyện.