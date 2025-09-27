Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Đây là bộ tài liệu chiến lược toàn diện được thiết kế tỉ mỉ nhằm cung cấp cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp Việt Nam những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu và các đề xuất thiết thực, giúp họ đạt được thành công trong thị trường thương mại điện tử toàn cầu, đặc biệt là trong ngành hàng thực phẩm đầy tiềm năng.

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược đằng sau việc phát hành cẩm nang này, ông Larry Hu, Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Đổi mới sản phẩm chính là động lực tăng trưởng dài hạn trong xuất khẩu thương mại điện tử. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn thuần là cung cấp một kênh bán hàng, mà còn trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp. Cẩm nang khai thác tiềm năng các ngành hàng Việt Nam không chỉ là một danh sách các ngành hàng, mà là kết quả của quá trình phân tích chiến lược về các xu hướng tiêu dùng toàn cầu và cách vận dụng những lợi thế sản xuất độc đáo của Việt Nam đáp ứng những xu hướng này.

Bằng cách sử dụng Big Data và Machine Learning, chúng tôi cung cấp cho các nhà bán hàng những phân tích chuyên sâu, có tính thực tiễn, giúp họ tự tin đổi mới, từ đó xây dựng những thương hiệu có sức hút với khách hàng quốc tế.”

Cẩm nang khai thác ngành hàng Thực phẩm là bổ sung mới nhất vào Bộ tài liệu khai thác tiềm năng các ngành hàng trên Amazon, hiện bao gồm: Trang trí nhà cửa, Nội thất, Thời trang, Tiêu dùng, Thực phẩm và Quà tặng. Các ngành hàng này được lựa chọn chiến lược dựa trên sự giao thoa giữa thế mạnh sẵn có của Việt Nam và nhu cầu của thị trường toàn cầu. Điều này không chỉ tận dụng lợi thế sẵn có về sản xuất, lao động tay nghề cao và nguồn nguyên liệu độc đáo của Việt Nam mà còn đáp ứng nhu cầu ổn định quanh năm tại các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu. Hơn nữa, các danh mục này còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang lên, bao gồm mong muốn ngày càng tăng đối với các sản phẩm bền vững, được sản xuất có trách nhiệm, sự chú trọng hơn vào sức khỏe và chăm sóc bản thân, và sự đầu tư ngày càng tăng vào việc kiến tạo không gian sống thoải mái, đa chức năng.

Cẩm nang khai thác ngành hàng Thực phẩm phân tích sâu xu hướng tiêu dùng và số liệu từ thị trường toàn cầu, từ đó cung cấp các khuyến nghị hữu ích cho 3 phân khúc tiềm năng của ngành hàng thực phẩm:

Trái cây và Rau củ sấy khô: Xu hướng ăn vặt lành mạnh “lên ngôi”

Cẩm nang đã xác định xu hướng “ăn vặt lành mạnh” như một cơ hội lớn, phản ánh rõ nét qua hành vi người tiêu dùng Hoa Kỳ. Một khảo sát năm 2024 cho thấy 74% người Mỹ ăn vặt hàng ngày, trong đó 56% thường thay thế bữa ăn chính bằng đồ ăn vặt, và sở thích của họ thiên về các lựa chọn lành mạnh như trái cây (47%) và rau củ (38%). Xu hướng này đã tạo ra cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon, khi mà doanh số snack trái cây đóng gói đã tăng vọt hơn 550% và trái cây sấy khô tăng hơn 250% trong giai đoạn 2021-2024.

Dữ liệu từ công cụ Khám phá Cơ hội Sản phẩm (Product Opportunity Explorer) cũng cho thấy cơ hội đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp Việt Nam ở phân khúc trái cây sấy khô khi xoài, thanh long và nhãn có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường Mỹ. Điều này là do người tiêu dùng Mỹ ngày càng yêu thích và tìm kiếm các lựa chọn đồ ăn vặt độc đáo, mới lạ nhưng vẫn giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ.

Dựa trên những phân tích này, cẩm nang khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần chiến lược hoá việc phát triển sản phầm và bao bì để phù hợp với nhu cầu thị trường. Để thành công tại thị trường Mỹ, các sản phẩm nên được thiết kế để phù hợp với thói quen hàng ngày của người tiêu dùng, chẳng hạn như gói nhỏ tiện dụng và bộ sưu tập các gói sản phẩm đa dạng để khách hàng dễ dàng dùng thử. Đồng thời, bao bì phải ghi rõ thông tin dinh dưỡng và cảnh báo dị ứng để xây dựng lòng tin.

Thành công của cách tiếp cận này được minh chứng rõ nét qua câu chuyện của NEWBAM, một thương hiệu hạt điều Việt Nam. Khi nhận thấy xu hướng “ăn vặt lành mạnh khi di chuyển” gia tăng, NEWBAM đã nhanh chóng chuyển sang sản xuất các gói 42g và 54g tiện lợi thay vì túi lớn truyền thống, điều chỉnh hương vị (Tomyum, Wasabi) cho phù hợp khẩu vị người Mỹ và cải tiến bao bì để giữ được độ tươi ngon của sản phẩm. Cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm này đã giúp NEWBAM lọt vào Top 100 sản phẩm bán chạy nhất trong ngành hàng và đạt danh hiệu “Amazon’s Choice” chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt.

Gia vị: Nâng tầm ẩm thực toàn cầu với tinh hoa hương vị Việt

Thị trường gia vị Hoa Kỳ đang là mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp Việt, được thúc đẩy bởi tính thích phiêu lưu trong khẩu vị người Mỹ, muốn tìm kiếm hương vị nguyên bản từ các nền ẩm thực trên thế giới và tính tiện lợi trong nấu nướng. Đáng chú ý, gia vị châu Á đã trở thành danh mục gia vị phổ biến thứ tư tại Mỹ, chiếm tỉ lệ từ 45-50%, được lựa chọn chủ yếu bởi các khách hàng trẻ thế hệ Millennials và Gen Z. Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tự nhiên nhờ nguồn nguyên liệu chất lượng cao như tiêu, hồi, quế, cùng với chi phí sản xuất cạnh tranh.

Định hướng chiến lược cho doanh nghiệp Việt là nên tập trung vào sản phẩm có giá trị gia tăng, đặc biệt là gia vị chế biến. Phân tích thị trường cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ của phân khúc này, với doanh số gia vị ướp thịt tăng gấp 3 lần vào năm 2023 và tiếp tục tăng gấp đôi trong năm 2024 trên Amazon. Các phân khúc đầy hứa hẹn khác bao gồm gia vị BBQ, gia vị kiểu Mexico, quế, các loại gia vị tổng hợp và thảo mộc, nằm trong top 5 phân khúc thị trường lớn nhất với tốc độ tăng trưởng ổn định từ 10-20%.

Trà và trà thảo mộc: Nắm bắt cơ hội từ thị trường đồ uống chăm sóc sức khoẻ

Thị trường trà toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, khi nhu cầu về các loại đồ uống không chỉ tiện lợi mà còn phải tốt cho sức khỏe đang ngày càng tăng. Đặc biệt, Hoa Kỳ, quốc gia nhập khẩu trà lớn nhất thế giới, là một thị trường cực kỳ tiềm năng cho ngành hàng này.

Việt Nam sở hữu lợi thế đặc biệt nhờ truyền thống trồng chè lâu đời và nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao. Trà đen, chiếm 84% tổng lượng tiêu thụ trà tại Mỹ, là một phân khúc thị trường tiềm năng, đặc biệt là các loại trà có hàm lượng caffeine cao được ưa chuộng để tăng cường tỉnh táo. Phân khúc trà thảo mộc, bao gồm các sản phẩm như trà gừng, cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng 19,3% trên Amazon vào năm 2023. Các loại trà thảo mộc này ngày càng được người tiêu dùng trên toàn thế giới đón nhận như những liệu pháp tự nhiên để chăm sóc và giải quyết các vấn đề sức khỏe hàng ngày, từ chữa cảm lạnh đến hỗ trợ giấc ngủ.

Một ví dụ điển hình cho thành công này là Vida Farm, một thương hiệu trà thảo mộc Việt Nam. Bằng cách tận dụng các công cụ của Amazon để thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khoẻ hàng ngày của người tiêu dùng Mỹ, doanh nghiệp đã chiến lược hóa việc biến các nguyên liệu địa phương như mãng cầu xiêm, hoa hibicus và gừng thành các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp, hiện đại. Bằng cách tập trung vào nguồn nguyên liệu chất lượng cao được tuyển chọn thủ công, bao bì thân thiện với môi trường và xây dựng câu chuyện thương hiệu hấp dẫn qua công cụ A+ Content và Amazon Brand Registry, Vida Farm đã đạt doanh thu 1 triệu đô la trong năm đầu tiên, với các sản phẩm đạt vị trí bán chạy số 1 và số 2 trong ngành hàng trà thảo mộc.

Việc ra mắt “Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon” dành cho thị trường Việt Nam đánh dấu một nỗ lực mới trong chiến lược đa diện của Amazon Global Selling, bao gồm việc liên tục ra mắt, cập nhật các bộ tài liệu khám phá cơ hội kinh doanh, hợp tác cùng các hiệp hội ngành hàng để tổ chức chuỗi hội thảo tại những trung tâm sản xuất trọng điểm. Loạt sáng kiến này được thiết kế nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất Việt Nam đổi mới và đa dạng hóa các dòng sản phẩm tiềm năng, hỗ trợ họ chuyển mình thành công thành những thương hiệu đủ sức cạnh tranh trên thị toàn cầu. Mục tiêu cuối cùng của những nỗ lực chung này là tạo ra cú hích mạnh mẽ cho xuất khẩu thương mại điện tử, đồng thời nâng tầm vị thế cho sản phẩm “made-in-Vietnam” trên trường quốc tế.

Doanh nghiệp có thể tải miễn phí tài liệu tại: https://sell.amazon.vn/huong-dan-lua-chon-san-pham