Samsung Galaxy S26 có thể tăng giá do khan hiếm chip AI

Ông Roh Tae-moon, Chủ tịch kiêm người đứng đầu bộ phận trải nghiệm thiết bị của Samsung, phát biểu tại sự kiện "The First Look" do công ty tổ chức tại Wynn Las Vegas hôm thứ Hai, trước thềm triển lãm thương mại CES 2026. (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu với truyền thông quốc tế trước triển lãm CES 2026 tại Las Vegas, ông Roh Tae-moon, đồng CEO kiêm Chủ tịch mảng di động Samsung, nhận định tình hình hiện tại "chưa từng có tiền lệ". Ông cảnh báo "điều chỉnh giá smartphone có thể cần thiết" do chi phí chip tăng vọt.

"Chúng tôi đang đối mặt với một trong những tình huống định giá khắc nghiệt nhất từ trước đến nay", ông Roh nói. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn ngành bùng phát do nhu cầu về cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo leo thang. Số liệu từ DRAMeXchange cho thấy giá DRAM đa dụng loại 8Gb DDR4 tăng từ 1,35 USD lên 9,30 USD trong năm qua, tương đương mức tăng gần bảy lần.

Chi phí bộ nhớ và bộ xử lý ứng dụng tăng cao đúng thời điểm bộ phận di động Samsung chuẩn bị tung Galaxy S26. Mẫu smartphone này sẽ ra mắt chip Exynos 2600 quy trình 2 nanomet do công ty tự phát triển, đi kèm các tính năng AI dưới thương hiệu Galaxy AI. Lãnh đạo Samsung coi S26 là sản phẩm chiến lược cho nhiều đơn vị kinh doanh, từ mảng bán dẫn đến dịch vụ đúc chip. Sản phẩm này sẽ kiểm nghiệm khả năng cạnh tranh của mô hình tích hợp dọc mà Samsung theo đuổi.

CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn 'Your Companion to AI Living' Theo đó, sự kiện tập trung làm rõ AI như một triết lý cốt lõi, đó là nền tảng kết nối xuyên suốt các hoạt ...

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Reuters, ông Roh tiết lộ Samsung dự kiến tăng gấp đôi số thiết bị Galaxy trang bị tính năng Galaxy AI từ 400 triệu lên 800 triệu máy vào cuối năm 2026. "Mục tiêu của chúng tôi là tích hợp AI vào mọi sản phẩm, tính năng và dịch vụ với tốc độ nhanh nhất có thể", ông nhấn mạnh.

Galaxy AI kết hợp mô hình nội bộ Samsung và Gemini của Google, hỗ trợ các tính năng sinh như chỉnh sửa ảnh, tóm tắt và dịch thuật trên thiết bị. Ông Roh cho biết thêm nhận biết thương hiệu AI trong người dùng Galaxy tăng từ 30% lên 80% trong một năm theo khảo sát nội bộ công ty.

Câu hỏi về việc Samsung bắt đầu tính phí dịch vụ Galaxy AI trong năm nay vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Ông Roh từng tuyên bố hồi tháng 7 năm ngoái rằng các tính năng cốt lõi sẽ miễn phí "trong thời gian tới". Song ông thừa nhận một số chức năng cao cấp có thể chuyển sang mô hình trả phí sau khi xem xét nội bộ và thảo luận với đối tác.

Galaxy S26 ra mắt vào thời điểm quan trọng với Samsung. Hãng mất ngôi nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới vào tay Apple năm 2025, lần đầu tiên sau 14 năm. Dự báo từ Counterpoint Research hồi tháng 11 cho thấy Apple chiếm 19,4% lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu năm ngoái, vượt qua 18,7% của Samsung.

Áp lực cạnh tranh giá càng lớn hơn khi Apple tung ra mẫu iPhone 17 cơ bản năm ngoái. Samsung phải duy trì mức giá tương đương cho Galaxy S26 dù chi phí nguyên vật liệu cao hơn rõ rệt so với thế hệ trước.

Ông Roh nhấn mạnh Samsung đang làm việc với các nhà cung cấp để xây dựng chiến lược dài hạn. Mục tiêu là giảm thiểu tác động về giá trên toàn bộ danh mục thiết bị điện tử tiêu dùng, từ smartphone, TV đến đồ gia dụng.