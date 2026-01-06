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Samsung Galaxy S26 có thể tăng giá do khan hiếm chip AI

Nguyên Anh

Nguyên Anh

14:49 | 06/01/2026
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Samsung Electronics cho biết khả năng phải tăng giá dòng smartphone cao cấp Galaxy S26 sắp ra mắt vào tháng tới. Nguyên nhân xuất phát từ chi phí sản xuất chip bán dẫn toàn cầu leo thang, khiến các bộ phận kinh doanh của tập đoàn Hàn Quốc chịu áp lực lớn về tỷ suất lợi nhuận.
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Samsung Galaxy S26 có thể tăng giá do khan hiếm chip AI
Ông Roh Tae-moon, Chủ tịch kiêm người đứng đầu bộ phận trải nghiệm thiết bị của Samsung, phát biểu tại sự kiện "The First Look" do công ty tổ chức tại Wynn Las Vegas hôm thứ Hai, trước thềm triển lãm thương mại CES 2026. (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu với truyền thông quốc tế trước triển lãm CES 2026 tại Las Vegas, ông Roh Tae-moon, đồng CEO kiêm Chủ tịch mảng di động Samsung, nhận định tình hình hiện tại "chưa từng có tiền lệ". Ông cảnh báo "điều chỉnh giá smartphone có thể cần thiết" do chi phí chip tăng vọt.

"Chúng tôi đang đối mặt với một trong những tình huống định giá khắc nghiệt nhất từ trước đến nay", ông Roh nói. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn ngành bùng phát do nhu cầu về cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo leo thang. Số liệu từ DRAMeXchange cho thấy giá DRAM đa dụng loại 8Gb DDR4 tăng từ 1,35 USD lên 9,30 USD trong năm qua, tương đương mức tăng gần bảy lần.

Chi phí bộ nhớ và bộ xử lý ứng dụng tăng cao đúng thời điểm bộ phận di động Samsung chuẩn bị tung Galaxy S26. Mẫu smartphone này sẽ ra mắt chip Exynos 2600 quy trình 2 nanomet do công ty tự phát triển, đi kèm các tính năng AI dưới thương hiệu Galaxy AI. Lãnh đạo Samsung coi S26 là sản phẩm chiến lược cho nhiều đơn vị kinh doanh, từ mảng bán dẫn đến dịch vụ đúc chip. Sản phẩm này sẽ kiểm nghiệm khả năng cạnh tranh của mô hình tích hợp dọc mà Samsung theo đuổi.

CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn 'Your Companion to AI Living'

Theo đó, sự kiện tập trung làm rõ AI như một triết lý cốt lõi, đó là nền tảng kết nối xuyên suốt các hoạt ...

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Reuters, ông Roh tiết lộ Samsung dự kiến tăng gấp đôi số thiết bị Galaxy trang bị tính năng Galaxy AI từ 400 triệu lên 800 triệu máy vào cuối năm 2026. "Mục tiêu của chúng tôi là tích hợp AI vào mọi sản phẩm, tính năng và dịch vụ với tốc độ nhanh nhất có thể", ông nhấn mạnh.

Galaxy AI kết hợp mô hình nội bộ Samsung và Gemini của Google, hỗ trợ các tính năng sinh như chỉnh sửa ảnh, tóm tắt và dịch thuật trên thiết bị. Ông Roh cho biết thêm nhận biết thương hiệu AI trong người dùng Galaxy tăng từ 30% lên 80% trong một năm theo khảo sát nội bộ công ty.

Câu hỏi về việc Samsung bắt đầu tính phí dịch vụ Galaxy AI trong năm nay vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Ông Roh từng tuyên bố hồi tháng 7 năm ngoái rằng các tính năng cốt lõi sẽ miễn phí "trong thời gian tới". Song ông thừa nhận một số chức năng cao cấp có thể chuyển sang mô hình trả phí sau khi xem xét nội bộ và thảo luận với đối tác.

Galaxy S26 ra mắt vào thời điểm quan trọng với Samsung. Hãng mất ngôi nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới vào tay Apple năm 2025, lần đầu tiên sau 14 năm. Dự báo từ Counterpoint Research hồi tháng 11 cho thấy Apple chiếm 19,4% lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu năm ngoái, vượt qua 18,7% của Samsung.

Áp lực cạnh tranh giá càng lớn hơn khi Apple tung ra mẫu iPhone 17 cơ bản năm ngoái. Samsung phải duy trì mức giá tương đương cho Galaxy S26 dù chi phí nguyên vật liệu cao hơn rõ rệt so với thế hệ trước.

Ông Roh nhấn mạnh Samsung đang làm việc với các nhà cung cấp để xây dựng chiến lược dài hạn. Mục tiêu là giảm thiểu tác động về giá trên toàn bộ danh mục thiết bị điện tử tiêu dùng, từ smartphone, TV đến đồ gia dụng.

https://www.koreaherald.com/article/10649978
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Chuyển đổi số

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam