Trước tiên xin khẳng định, HONOR 600 không phải là một model smartphone cao cấp, nhưng xét trong phân khúc giá thì đây vẫn là một mẫu điện thoại rất đáng chú ý khi có độ hoàn thiện tốt, viền màn hình siêu mỏng, độ sáng màn hình cực cao mang đến trải nghiệm mượt mà, bên cạnh khả năng cầm nắm chắc chắn.

Điểm "đáng giá" nhất của HONOR 600 nằm ở các công nghệ AI mà hãng trang bị

Nhưng có lẽ điểm "đáng giá" nhất của HONOR 600 nằm ở các công nghệ AI mà hãng trang bị. Đây cũng chính là bài toán chiến lược mà HONOR hướng đến để có sự cạnh tranh hoàn toàn khác biệt với thị trường smartphone đã bão hòa như hiện nay.

HONOR 600 Series sẽ là dòng sản phẩm tiên phong, dẫn đầu xu hướng chuyển đổi từ “AI editing” sang “AI content creation”

Theo nhà sản xuất, HONOR 600 Series sẽ là dòng sản phẩm tiên phong, dẫn đầu xu hướng chuyển đổi từ “AI editing” sang “AI content creation”, khi AI không còn chỉ phục vụ chỉnh sửa ảnh mà sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình tạo nội dung. Nếu trước đây AI trên smartphone chủ yếu hỗ trợ các tác vụ hậu kỳ như xóa vật thể, làm đẹp hay tối ưu hình ảnh, thì trên HONOR 600, AI sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình tạo nội dung trên smartphone.

HONOR 600 có mức giá thấp hơn nhưng lại được trang bị gần như đầy đủ các tính năng của phiên bản cao cấp nhất, HONOR 600 Pro

Điểm đáng giá hơn nữa là HONOR 600 có mức giá thấp hơn nhưng lại được trang bị gần như đầy đủ các tính năng của phiên bản cao cấp nhất, HONOR 600 Pro. Cụ thể với HONOR AI, ngoài Tác nhân cài đặt AI, nơi bạn có thể dễ dàng cài đặt các tuỳ chỉnh như tăng giảm âm lượng, bật điểm phát sóng cá nhân hay bật Bluetooth... để có được trải nghiệm cá nhân hoá tiện nghi nhất. Điều đáng chú ý là ở tính năng này bên cạnh việc gõ phím để nhập lệnh bạn cũng có thể ra các câu lệnh bằng giọng nói để đạt được các tuỳ chỉnh tốt nhất theo đúng nhu cầu của bản thân mà không cần phải "múa phím như múa đàn".

Một tính năng rất thú vị và tiện ích khác trên HONOR AI đó chính là Trợ lý ảnh AI

Một tính năng rất thú vị và tiện ích khác trên HONOR AI đó chính là Trợ lý ảnh AI, với tính năng này bạn có thể chỉnh sửa ảnh một cách chủ động theo ý muốn. Ví dụ như xoá vật thể, sử dụng AI để nâng cấp chất lượng hình ảnh hoặc mở rộng khung hình, tăng cường màu sắc, làm mờ nền ảnh, hay bố cục lại hình ảnh với sự hỗ trợ của AI. Ngoài ra, bạn cũng có thể sáng tạo hơn với Phong cách AI, nơi mà bạn có thể "biến hình" những bức ảnh chân dung thành ảnh đen trắng, thành ảnh hoạt hình hay đơn giản là tạo nên một bức ảnh có phong cách chibi thú vị.

Từ một tấm hình gốc, chúng ta có thể tạo ra nhiều bức hình với nhiều thể loại khác nhau

Chưa dừng lại ở đó, HONOR còn dành riêng hẳn một bộ công cụ trong phần chỉnh sửa ảnh để người dùng có thể thỏa sức sáng tạo, tạo content vui vẻ, độc lạ, dễ dàng mà hoàn toàn không cần đến bất cứ phần mềm từ bên thứ 3 nào. Ví dụ như với phần tạo video từ hình ảnh, bạn có thể dễ dàng tạo những video vui nhộn, thú vị, mang đậm phong cách AI từ 1 hoặc 2 hình ảnh sẵn có. Ở đây HONOR đã trang bị sẵn 25 video mẫu theo từng chủ đề khác nhau để bạn có thể lựa chọn và tạo video yêu thích với thời gian chỉ tính bằng giây.

Tính năng Cut giúp bạn có thể tạo video hay làm Phim tức thì với AI một cách dễ dàng

Hay ở tính năng Cut, bạn có thể tạo video hay làm Phim tức thì với AI. Ví dụ như ở tính năng Tạo video, bạn có thể chọn tối đa đến 50 ảnh và video để tạo thành một video hoàn chỉnh với các công cụ chỉnh sửa, edit tương tự như trên ứng dụng CapCut. Hay với ứng dụng Tạo phim tức thì với AI, bạn cũng có thể lựa chọn tối đa đến 30 hình ảnh và video để tạo thành những video mà bạn mong muốn với độ dài hoàn toàn chủ động. Ví dụ như với 30 hình và video đính kèm, đoạn video mà mình có được có thể lên đến gần 1 giờ. Ngoài việc edit hình ảnh, video lựa chọn thời gian, kích thước khung hình… bạn cũng có thể lồng nhạc, edit hình ảnh để thêm các chú thích về sự kiện, giới thiệu sản phẩm mới hay đơn giản là lưu lại thông tin, thời gian địa điểm của chuyến đi mà bạn muốn lưu giữ…

Cũng trong phần Tạo đó bạn còn có thể thoả sức sáng tạo với tính năng ghép nhiều ảnh cùng lúc. Đây hoàn toàn không phải là tính năng mới mẻ với người thường xuyên sử dụng mạng xã hội hay làm content, sáng tạo nội dung.

Trong Tạo, bạn sẽ có đến hàng trăm video mẫu theo từng chủ đề như Recommend, Parent-child hay Love, Dynamic, Story… để tham khảo và sáng tạo theo

Thú vị hơn cả trong Tạo là bạn sẽ có đến hàng trăm video mẫu theo từng chủ đề như Recommend, Parent-child hay Love, Dynamic, Story… Bên trong mỗi chủ đề đó lại được chia nhỏ mục tiêu mà bạn mong muốn ở video đó. Ví dụ trong Recomment bạn có thể chọn mẫu Romantic Wedding, Fashion Magazine hay chủ đề Retro camera… Thật sự là trong suốt 2 tuần trải nghiệm HONOR 600 mình bị choáng ngợp bởi các tính năng và ứng dụng AI mà hãng đã trang bị. Với một người còn quá mơ hồ về công cụ sáng tạo với video, thì đây có lẽ là một kho tàng vô cùng thú vị mà chắc chắn mình sẽ dành thêm nhiều thời gian để khám phá.

Với độ phân giải 200MP, camera của HONOR 600 phát huy tác dụng tối đa khi zoom hoặc crop ảnh

Trở lại với HONOR 600, khi tạm quên đi các công cụ AI thì đây vẫn là một chiếc smartphone thú vị với hệ thống camera AI 200MP. Với độ phân giải 200MP, camera của HONOR 600 phát huy tác dụng tối đa khi zoom hoặc crop ảnh. Thuật toán AI Super Zoom 2.0 tự động bù đắp chi tiết, giúp các bức ảnh zoom 3x, 5x vẫn giữ được độ sắc nét tốt. Đồng thời nhờ sử dụng thuật toán của hệ thống camera AI nên HONOR 600 vẫn cho ra những bức ảnh hậu kỳ không quá rực, gây mất tự nhiên, mà tập trung vào độ trung thực của màu sắc và chất lượng hình ảnh. Nhờ đó mà hình ảnh được cân bằng sáng tốt, ảnh giữ được độ chi tiết ở vùng tối tốt, màu da người cũng giữ được sự tự nhiên, tối ưu vẻ hồng hào, tươi tắn.

Với viên pin khủng lên đến 7.000mAh, HONOR 600 trở thành một trong những chiếc smartphone sở hữu viên pin ấn tượng nhất phân khúc.

Ngoài ra HONOR 600 cũng gây ấn tượng với viên pin khủng lên đến 7.000mAh, HONOR 600 trở thành một trong những chiếc smartphone sở hữu viên pin ấn tượng nhất phân khúc. Và khi đi kèm công nghệ sạc nhanh 80W, HONOR 600 càng trở nên giá trị hơn với người dùng, đặc biệt là khi cần tái nạp năng lượng nhanh.

Một tính năng mà mình chưa có dịp trải nghiệm nhiều đó là tính năng Trí nhớ AI. Theo HONOR thì đây là tính năng truy cập vào bộ nhớ và phối hợp với đa thiết bị để lưu trữ hình ảnh và các tập tin ưa thích, truyền các dữ liệu này tới các thiết bị để tạo nên một hệ sinh thái mở toàn diện, mang đến trải nghiệm liền mạch, xóa bỏ khoảng cách giữa các thiết bị trong hệ sinh thái HONOR cũng như với các thiết bị di động di động Android hay iOS.

Tính năng chia sẻ ảnh từ HONOR 600 sang iPhone rất dễ dàng và nhanh chóng

Có thể nói, với HONOR 600 Series, HONOR đang cho chúng ta hình dung rõ ràng hơn về một kế hoạch mang tên HONOR ALPHA mà hãng đã từng công bố trước đó. Nơi mà HONOR sẽ chuyển mình từ nhà sản xuất smartphone truyền thống trở thành công ty dẫn đầu về hệ sinh thái AI trên toàn cầu.