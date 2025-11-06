Kinh tế số
Thị trường

Amazon triển khai kế hoạch biến Việt Nam thành cửa ngõ xuất khẩu khu vực

18:05 | 06/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trọng tâm chiến lược 2026 là hỗ trợ Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử (TMĐT) của Đông Nam Á thông qua công nghệ và giải pháp đổi mới, hướng tới tăng trưởng xuất khẩu chất lượng cao.
Amazon Prime Day 2025: Nhà bán hàng Việt có 96 giờ 'vàng' tăng tốc doanh thu Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Amazon Global Selling tổ chức Hội Nghị Thường Niên 2025 quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam với chủ đề “Đột Phá Công Nghệ - Bứt Phá Xuất Khẩu Toàn Cầu”.

Amazon triển khai kế hoạch biến Việt Nam thành cửa ngõ xuất khẩu khu vực
Đại diện lãnh đạo của Amazon Global Selling khai mạc Hội nghị Thường niên 2025.

Sự kiện quy tụ hơn 1.500 doanh nhân và doanh nghiệp, cùng tôn vinh thành công toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon, ra mắt các công cụ và chương trình mới mạnh mẽ, đồng thời công bố các trọng tâm chiến lược năm 2026 để thúc đẩy xuất khẩu toàn cầu cho Việt Nam.

Ông Jim Yang, Giám Đốc Phát triển Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Amazon Global Selling, chia sẻ: “Hơn 20 thị trường quốc tế của Amazon mang đến cơ hội đa dạng cho các nhà sản xuất, chủ thương hiệu và các đối tác bán hàng trên toàn thế giới. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những nỗ lực liên tục của Amazon trong việc phát triển hạ tầng logistics, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành được thiết kế để giúp các doanh nghiệp kết nối thế mạnh sản xuất với khách hàng toàn cầu. Tinh thần khởi nghiệp và năng lực sản xuất của Việt Nam mang lại những cơ hội tuyệt vời để tăng trưởng xuất khẩu qua TMĐT.”

Xuất khẩu TMĐT Việt Nam ghi dấu ấn trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 25 năm kể từ khi Amazon lần đầu tiên chào đón các nhà bán hàng độc lập, những người đóng góp hơn 60% số lượng sản phẩm bán ra trên Amazon và đã tạo ra hơn 2,5 nghìn tỷ USD doanh thu trên toàn cầu trong một phần tư thế kỷ qua.

Amazon triển khai kế hoạch biến Việt Nam thành cửa ngõ xuất khẩu khu vực
Ông Jim Yang, Giám Đốc Phát triển Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương của Amazon Global Selling, chia sẻ về sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu hướng về Châu Á.

Doanh nghiệp Việt Nam thể hiện tăng trưởng ổn định trong năm 2025. Theo số liệu từ Amazon, trong năm vừa qua, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2025, số lượng sản phẩm được bán ra bởi các đối tác bán hàng Việt Nam đã tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cho thấy vai trò ngày càng tăng của thương mại điện tử B2C toàn cầu như một kênh xuất khẩu mới nổi của Việt Nam.

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đã trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu quả logistics. Số lượng đơn vị hàng hóa vận chuyển qua FBA tăng gần 40% trong năm 2025, phản ánh sự chú trọng của nhà bán hàng Việt Nam trong việc đảm bảo giao hàng uy tín và dịch vụ khách hàng trên toàn cầu.

Top 5 ngành hàng bán chạy nhất của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon bao gồm: Nhà cửa, Nhà bếp, Sức khỏe & Chăm sóc Cá nhân, Thời trang, và Làm đẹp - vẫn duy trì ổn định trong năm 2025, phản ánh thế mạnh sản xuất vốn có của Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể đến câu chuyện thành công của Coolmate trong ngành may mặc và Green Mekong với các sản phẩm nội thất. Nhiều cơ hội mới đang mở ra trong các ngành hàng như Thực phẩm, với các thương hiệu như VIDA Farm hay VINUT đang giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp Việt đến người tiêu dùng toàn cầu.

Trọng tâm chiến lược của Amazon Global Selling Việt Nam: Vạch lộ trình để “Bứt Phá Xuất Khẩu Toàn Cầu”

Hướng về phía trước, Amazon sẽ tiếp tục tận dụng các nguồn lực và lợi thế về cơ sở hạ tầng toàn cầu, số hóa và đổi mới công nghệ, độ phủ và niềm tin khách hàng, khám phá các cơ hội mới, đồng thời cung cấp các dịch vụ bản địa thông qua Amazon Global Selling Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh toàn cầu.

Amazon triển khai kế hoạch biến Việt Nam thành cửa ngõ xuất khẩu khu vực
Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á, công bố chiến lược 2026 để thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT của khu vực.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á, cho biết: “Với quá trình chuyển đổi số nhanh chóng và nền kinh tế định hướng xuất khẩu mạnh mẽ, Việt Nam đang ở vị thế hoàn hảo cho sự tăng trưởng xuất khẩu TMĐT.

Chúng tôi đã và đang xây dựng nền tảng để hỗ trợ Việt Nam vươn lên trong lĩnh vực TMĐT toàn cầu. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng công bố chiến lược 2026 nhằm tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT chất lượng cao của Đông Nam Á. Các giải pháp và công nghệ đổi mới toàn diện của Amazon sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam biến thế mạnh của mình thành thành công bền vững trên toàn cầu, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về chuyển đổi số và phát triển xuất khẩu chất lượng cao của đất nước.”

Trọng tâm chiến lược 2026 của Amazon Global Selling Việt Nam bao gồm:

Tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT Đông Nam Á; Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi của Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu khu vực và tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua nỗ lực phát triển logistics, bồi dưỡng nhân tài trong ngành và thúc đẩy trao đổi kiến thức trong khu vực thông qua sự hợp tác với chính phủ và các hiệp hội ngành nghề.

Nâng tầm thương hiệu "Made-in-Vietnam" :Hỗ trợ các nhà sản xuất và thương hiệu Việt Nam nâng tầm trong chuỗi giá trị toàn cầu thông qua đổi mới sản phẩm và xây dựng thương hiệu, hợp tác cùng chính phủ và các bên liên quan triển khai các sáng kiến xuất khẩu chất lượng cao, bồi dưỡng thế hệ doanh nhân mới, từ đó giúp “Made-in-Vietnam” mang dấu ấn là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, chất lượng và có tính cạnh tranh cao trên toàn cầu.

Thúc đẩy chuyển đổi AI cho ngành xuất khẩu Việt Nam: Tiên phong tích hợp công nghệ AI tiên tiến vào hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Thông qua việc giới thiệu các công cụ AI, hướng dẫn phương pháp ứng dụng AI và phát triển nhân tài trong lĩnh vực AI, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu khu vực về việc ứng dụng công nghệ trong thương mại và sản xuất thông minh.

Amazon triển khai kế hoạch biến Việt Nam thành cửa ngõ xuất khẩu khu vực
Tư duy kinh doanh toàn cầu, ứng dụng AI và tận dụng giải pháp logistics toàn diện là các đòn bẩy để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua TMĐT thành công

Tại sự kiện, Amazon cũng công bố ra mắt chương trình vận chuyển xuyên biên giới Amazon Global Logistics (AGL), đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới được chọn làm điểm xuất phát FBA của AGL, cho phép doanh nghiệp địa phương tiếp cận giải pháp logistics toàn diện kết nối trực tiếp với mạng lưới trung tâm xử lý đơn hàng của Amazon tại Hoa Kỳ.

Việc ra mắt này giúp doanh nghiệp địa phương tập trung vào thế mạnh sản xuất để mở rộng kinh doanh quốc tế và để Amazon quản lý toàn bộ quy trình logistics xuyên biên giới từ khâu lấy hàng đến giao hàng tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Bộ công cụ toàn diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới cũng được giới thiệu tại hội nghị bao gồm Seller Assistant hỗ trợ vận hành hiệu quả (từ hỗ trợ quản lý sức khỏe tài khoản, tính tuân thủ, đến quản lý hàng tồn kho và tăng trưởng), Product Opportunity Explorer cung cấp thông tin chi tiết về cơ hội sản phẩm và thị trường, Enhance My Listing tối ưu việc đăng tải sản phẩm, và Ads Creative Studio nâng cao hiệu quả marketing. Bên cạnh đó, sáng kiến NAMI mới sẽ đóng vai trò là một trung tâm tổng hợp được thiết kế để kết nối các đối tác bán hàng Việt Nam với các chuyên gia trong ngành, cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện và thúc đẩy cơ hội kết nối thông qua các chương trình tăng trưởng có tính hệ thống.

Hội nghị Thường niên 2025 của Amazon Global Selling đã công bố lộ trình toàn diện nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam. Thông qua các giải pháp logistics sáng tạo, công cụ ứng dụng AI và hỗ trợ tăng cường cho đối tác bán hàng, Amazon Global Selling đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, mở khóa cơ hội và xây dựng thành công bền vững trong nền kinh tế số toàn cầu.

Amazon Global Selling là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh trên quy mô toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon trên khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế.

Thông qua việc bán hàng trên Amazon, đối tác bán hàng với các loại hình và quy mô kinh doanh khác nhau có thể tiếp cận hàng trăm triệu tài khoản khách hàng trên toàn cầu của Amazon, bao gồm hơn 200 triệu khách hàng Prime; và hơn năm triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: https://sell.amazon.vn/.

Amazon Global Selling amazon

Bài liên quan

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Bóng ma tăng giá đã qua: Phố Wall cân bằng giữa trò lừa và phép màu trong mùa Halloween

Bóng ma tăng giá đã qua: Phố Wall cân bằng giữa trò lừa và phép màu trong mùa Halloween

Amazon sắp công bố đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty

Amazon sắp công bố đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Có thể bạn quan tâm

Định giá tự động, chương trình “Thu cũ - Đổi mới” của FPT có gì khác biệt?

Định giá tự động, chương trình “Thu cũ - Đổi mới” của FPT có gì khác biệt?

Kinh tế số
Đây là chương trình mới vừa được FPT Shop triển khai sau khi hợp tác cùng TriGood trong việc định giá tự động trên toàn hệ thống, nhằm mang đến cho người dùng giải pháp nâng cấp iPhone dễ dàng, minh bạch và tiết kiệm hơn.
Bóng ma tăng giá đã qua: Phố Wall cân bằng giữa trò lừa và phép màu trong mùa Halloween

Bóng ma tăng giá đã qua: Phố Wall cân bằng giữa trò lừa và phép màu trong mùa Halloween

Thị trường
Khi lễ Halloween cận kề, Phố Wall dường như cũng đang hóa thân trong một vở kịch giữa “trò lừa” và “phép màu”. Sau nhiều tuần lo ngại về kế hoạch chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo, các nhà đầu tư công nghệ đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ.
Sản xuất Trung Quốc sụt giảm mạnh trong tháng 10

Sản xuất Trung Quốc sụt giảm mạnh trong tháng 10

Thị trường
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm tốc mạnh trong tháng 10, xuống mức thấp nhất trong sáu tháng, khi căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ bùng phát trở lại, gây thêm sức ép lên nền kinh tế đang chật vật phục hồi.
Home Credit tung ưu đãi mới

Home Credit tung ưu đãi mới

Kinh tế số
Cụ thể, trong chiến dịch "Mùa rộn ràng, tràn ưu đãi", khoản hỗ trợ trực tiếp này sẽ được Home Credit thanh toán vào kỳ trả góp đầu tiên.
Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Thị trường
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 50.000 điểm vào thứ Hai ngày 27/10, đánh dấu một cột mốc mới cho thị trường chứng khoán xứ sở mặt trời mọc. Động lực đến từ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cùng tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Xem thêm

Đọc nhiều

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
sương mờ
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
19°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
20°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
18°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
17°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16521 16789 17368
CAD 18105 18380 18994
CHF 31908 32289 32933
CNY 0 3470 3830
EUR 29726 29998 31021
GBP 33659 34047 34989
HKD 0 3252 3454
JPY 164 168 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14461 15050
SGD 19642 19923 20446
THB 728 792 845
USD (1,2) 26044 0 0
USD (5,10,20) 26085 0 0
USD (50,100) 26114 26133 26358
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,118 26,118 26,358
USD(1-2-5) 25,074 - -
USD(10-20) 25,074 - -
EUR 29,928 29,952 31,112
JPY 168.34 168.64 175.86
GBP 34,116 34,208 35,038
AUD 16,812 16,873 17,321
CAD 18,332 18,391 18,930
CHF 32,266 32,366 33,053
SGD 19,801 19,863 20,493
CNY - 3,645 3,744
HKD 3,331 3,341 3,426
KRW 16.71 17.43 18.73
THB 777.45 787.05 837.86
NZD 14,468 14,602 14,956
SEK - 2,706 2,787
DKK - 4,004 4,123
NOK - 2,541 2,617
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,903.02 - 6,626.2
TWD 768.46 - 925.94
SAR - 6,912.77 7,241.79
KWD - 83,600 88,470
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,135 26,138 26,358
EUR 29,794 29,914 31,044
GBP 33,939 34,075 35,042
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,043 32,172 33,062
JPY 167.84 168.51 175.69
AUD 16,732 16,799 17,335
SGD 19,823 19,903 20,442
THB 791 794 830
CAD 18,308 18,382 18,914
NZD 14,581 15,088
KRW 17.42 19.04
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26162 26162 26358
AUD 16703 16803 17729
CAD 18285 18385 19399
CHF 32145 32175 33761
CNY 0 3658.5 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 29905 29935 31658
GBP 33954 34004 35765
HKD 0 3390 0
JPY 167.88 168.38 178.93
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.196 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14573 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19796 19926 20658
THB 0 757.8 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 14640000 14640000 14840000
SBJ 14000000 14000000 14840000
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,358
USD20 26,130 26,180 26,358
USD1 23,848 26,180 26,358
AUD 16,745 16,845 17,981
EUR 30,042 30,042 31,391
CAD 18,226 18,326 19,661
SGD 19,869 20,019 20,507
JPY 168.32 169.82 174.64
GBP 34,045 34,195 35,008
XAU 14,638,000 0 14,842,000
CNY 0 3,543 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,640 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,640 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,640 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540 14,840
NL 99.99 13,870
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,870
Trang sức 99.9 14,130 14,730
Trang sức 99.99 14,140 14,740
Cập nhật: 07/11/2025 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,464 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,464 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,433 1,458
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,433 1,459
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,418 1,448
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,866 143,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,261 108,761
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,124 98,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,987 88,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,077 84,577
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,038 60,538
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 1,484
Cập nhật: 07/11/2025 23:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Bắt đối tượng giấu thiết bị BTS giả mạo trong vali phát tán tin nhắn lừa đảo

Bắt đối tượng giấu thiết bị BTS giả mạo trong vali phát tán tin nhắn lừa đảo

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

FPT ra mắt AI Notebook

FPT ra mắt AI Notebook

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AI

Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AI

EEE-AM 2025: Chuyên gia năng lượng toàn cầu tìm lời giải cho kỹ thuật điện tương lai

EEE-AM 2025: Chuyên gia năng lượng toàn cầu tìm lời giải cho kỹ thuật điện tương lai

Trường nghề Việt Nam đẩy mạnh đào tạo AI cho sinh viên

Trường nghề Việt Nam đẩy mạnh đào tạo AI cho sinh viên

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt