Amazon triển khai kế hoạch biến Việt Nam thành cửa ngõ xuất khẩu khu vực

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Amazon Global Selling tổ chức Hội Nghị Thường Niên 2025 quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam với chủ đề “Đột Phá Công Nghệ - Bứt Phá Xuất Khẩu Toàn Cầu”.

Đại diện lãnh đạo của Amazon Global Selling khai mạc Hội nghị Thường niên 2025.

Sự kiện quy tụ hơn 1.500 doanh nhân và doanh nghiệp, cùng tôn vinh thành công toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon, ra mắt các công cụ và chương trình mới mạnh mẽ, đồng thời công bố các trọng tâm chiến lược năm 2026 để thúc đẩy xuất khẩu toàn cầu cho Việt Nam.

Ông Jim Yang, Giám Đốc Phát triển Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Amazon Global Selling, chia sẻ: “Hơn 20 thị trường quốc tế của Amazon mang đến cơ hội đa dạng cho các nhà sản xuất, chủ thương hiệu và các đối tác bán hàng trên toàn thế giới. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những nỗ lực liên tục của Amazon trong việc phát triển hạ tầng logistics, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành được thiết kế để giúp các doanh nghiệp kết nối thế mạnh sản xuất với khách hàng toàn cầu. Tinh thần khởi nghiệp và năng lực sản xuất của Việt Nam mang lại những cơ hội tuyệt vời để tăng trưởng xuất khẩu qua TMĐT.”

Xuất khẩu TMĐT Việt Nam ghi dấu ấn trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 25 năm kể từ khi Amazon lần đầu tiên chào đón các nhà bán hàng độc lập, những người đóng góp hơn 60% số lượng sản phẩm bán ra trên Amazon và đã tạo ra hơn 2,5 nghìn tỷ USD doanh thu trên toàn cầu trong một phần tư thế kỷ qua.

Ông Jim Yang, Giám Đốc Phát triển Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương của Amazon Global Selling, chia sẻ về sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu hướng về Châu Á.

Doanh nghiệp Việt Nam thể hiện tăng trưởng ổn định trong năm 2025. Theo số liệu từ Amazon, trong năm vừa qua, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2025, số lượng sản phẩm được bán ra bởi các đối tác bán hàng Việt Nam đã tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cho thấy vai trò ngày càng tăng của thương mại điện tử B2C toàn cầu như một kênh xuất khẩu mới nổi của Việt Nam.

Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) đã trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu quả logistics. Số lượng đơn vị hàng hóa vận chuyển qua FBA tăng gần 40% trong năm 2025, phản ánh sự chú trọng của nhà bán hàng Việt Nam trong việc đảm bảo giao hàng uy tín và dịch vụ khách hàng trên toàn cầu.

Top 5 ngành hàng bán chạy nhất của các đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon bao gồm: Nhà cửa, Nhà bếp, Sức khỏe & Chăm sóc Cá nhân, Thời trang, và Làm đẹp - vẫn duy trì ổn định trong năm 2025, phản ánh thế mạnh sản xuất vốn có của Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể đến câu chuyện thành công của Coolmate trong ngành may mặc và Green Mekong với các sản phẩm nội thất. Nhiều cơ hội mới đang mở ra trong các ngành hàng như Thực phẩm, với các thương hiệu như VIDA Farm hay VINUT đang giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp Việt đến người tiêu dùng toàn cầu.

Trọng tâm chiến lược của Amazon Global Selling Việt Nam: Vạch lộ trình để “Bứt Phá Xuất Khẩu Toàn Cầu”

Hướng về phía trước, Amazon sẽ tiếp tục tận dụng các nguồn lực và lợi thế về cơ sở hạ tầng toàn cầu, số hóa và đổi mới công nghệ, độ phủ và niềm tin khách hàng, khám phá các cơ hội mới, đồng thời cung cấp các dịch vụ bản địa thông qua Amazon Global Selling Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh toàn cầu.

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á, công bố chiến lược 2026 để thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT của khu vực.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á, cho biết: “Với quá trình chuyển đổi số nhanh chóng và nền kinh tế định hướng xuất khẩu mạnh mẽ, Việt Nam đang ở vị thế hoàn hảo cho sự tăng trưởng xuất khẩu TMĐT.

Chúng tôi đã và đang xây dựng nền tảng để hỗ trợ Việt Nam vươn lên trong lĩnh vực TMĐT toàn cầu. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng công bố chiến lược 2026 nhằm tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT chất lượng cao của Đông Nam Á. Các giải pháp và công nghệ đổi mới toàn diện của Amazon sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam biến thế mạnh của mình thành thành công bền vững trên toàn cầu, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về chuyển đổi số và phát triển xuất khẩu chất lượng cao của đất nước.”

Trọng tâm chiến lược 2026 của Amazon Global Selling Việt Nam bao gồm:

Tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT Đông Nam Á; Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi của Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu khu vực và tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua nỗ lực phát triển logistics, bồi dưỡng nhân tài trong ngành và thúc đẩy trao đổi kiến thức trong khu vực thông qua sự hợp tác với chính phủ và các hiệp hội ngành nghề.

Nâng tầm thương hiệu "Made-in-Vietnam" :Hỗ trợ các nhà sản xuất và thương hiệu Việt Nam nâng tầm trong chuỗi giá trị toàn cầu thông qua đổi mới sản phẩm và xây dựng thương hiệu, hợp tác cùng chính phủ và các bên liên quan triển khai các sáng kiến xuất khẩu chất lượng cao, bồi dưỡng thế hệ doanh nhân mới, từ đó giúp “Made-in-Vietnam” mang dấu ấn là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, chất lượng và có tính cạnh tranh cao trên toàn cầu.

Thúc đẩy chuyển đổi AI cho ngành xuất khẩu Việt Nam: Tiên phong tích hợp công nghệ AI tiên tiến vào hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Thông qua việc giới thiệu các công cụ AI, hướng dẫn phương pháp ứng dụng AI và phát triển nhân tài trong lĩnh vực AI, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu khu vực về việc ứng dụng công nghệ trong thương mại và sản xuất thông minh.

Tư duy kinh doanh toàn cầu, ứng dụng AI và tận dụng giải pháp logistics toàn diện là các đòn bẩy để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua TMĐT thành công

Tại sự kiện, Amazon cũng công bố ra mắt chương trình vận chuyển xuyên biên giới Amazon Global Logistics (AGL), đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới được chọn làm điểm xuất phát FBA của AGL, cho phép doanh nghiệp địa phương tiếp cận giải pháp logistics toàn diện kết nối trực tiếp với mạng lưới trung tâm xử lý đơn hàng của Amazon tại Hoa Kỳ.

Việc ra mắt này giúp doanh nghiệp địa phương tập trung vào thế mạnh sản xuất để mở rộng kinh doanh quốc tế và để Amazon quản lý toàn bộ quy trình logistics xuyên biên giới từ khâu lấy hàng đến giao hàng tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Bộ công cụ toàn diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới cũng được giới thiệu tại hội nghị bao gồm Seller Assistant hỗ trợ vận hành hiệu quả (từ hỗ trợ quản lý sức khỏe tài khoản, tính tuân thủ, đến quản lý hàng tồn kho và tăng trưởng), Product Opportunity Explorer cung cấp thông tin chi tiết về cơ hội sản phẩm và thị trường, Enhance My Listing tối ưu việc đăng tải sản phẩm, và Ads Creative Studio nâng cao hiệu quả marketing. Bên cạnh đó, sáng kiến NAMI mới sẽ đóng vai trò là một trung tâm tổng hợp được thiết kế để kết nối các đối tác bán hàng Việt Nam với các chuyên gia trong ngành, cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện và thúc đẩy cơ hội kết nối thông qua các chương trình tăng trưởng có tính hệ thống.

Hội nghị Thường niên 2025 của Amazon Global Selling đã công bố lộ trình toàn diện nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam. Thông qua các giải pháp logistics sáng tạo, công cụ ứng dụng AI và hỗ trợ tăng cường cho đối tác bán hàng, Amazon Global Selling đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, mở khóa cơ hội và xây dựng thành công bền vững trong nền kinh tế số toàn cầu.