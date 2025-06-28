Hơn 300 sản phẩm vi phạm được trưng bày trong Tháng cao điểm chống hàng giả

Phòng trưng bày giới thiệu hơn 300 sản phẩm vi phạm bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thu giữ trong quá trình kiểm tra, xử lý tại nhiều địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh… trong đợt cao điểm thực hiện theo Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề "Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ".

Các sản phẩm được trưng bày gồm: túi xách, ví da, giày dép, đồng hồ, mỹ phẩm, nước hoa… có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm giả nhãn hiệu nổi tiếng hoặc không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm bị làm giả tinh vi, sao chép gần như nguyên bản các thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Rolex, YSL, Nike, Adidas, Gucci, Gentle Monster…

Đáng chú ý, lực lượng QLTT đã thu giữ loạt hàng vi phạm tại Trung tâm thương mại Saigon Square (TP.HCM), các tuyến phố du lịch ở Đà Nẵng và cửa hàng mỹ phẩm tại Quảng Ninh.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước: “Việc tổ chức Phòng trưng bày không chỉ giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trực tiếp nhận diện thủ đoạn tinh vi của hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn là một thông điệp thể hiện rõ ràng tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác này”.

Phòng trưng bày mở cửa miễn phí từ ngày 26/6 đến hết 3/7/2025, dành cho người dân, doanh nghiệp, sinh viên và các tổ chức đến tham quan, tìm hiểu cách nhận diện hàng giả và các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm.

Đây là lần thứ 17 Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức Phòng trưng bày chuyên đề, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động truyền thông của Bộ Công Thương, đặc biệt trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.