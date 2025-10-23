Sở Tài chính TP.HCM báo cáo về đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Vingroup

Sở Tài chính TP.HCM báo cáo về đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của VingroupCuộc sống số
Sau khi tiếp nhận đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) của Tập đoàn Vingroup, Sở Tài chính TP.HCM đã làm việc với nhà đầu tư và các sở ngành, địa phương liên quan.
Qua tổng hợp ý kiến, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM ủng hộ việc nghiên cứu tuyến đường vượt biển để làm cơ sở bổ sung vào đồ án quy hoạch chung của TP.HCM mới và các đồ án quy hoạch liên quan khác.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nhận định đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển nhằm gia tăng kết nối giao thông đường bộ cho khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là cần thiết.
Bên cạnh đó, theo Sở Tài chính TP.HCM, tại các văn bản ý kiến, các sở ngành liên quan cũng có một số lưu ý đến nhà đầu tư trong quá trình thực hiện nghiên cứu trong trường hợp được thành phố đồng ý giao thực hiện nghiên cứu.
Từ kết quả làm việc, Sở Tài chính TP.HCM kiến nghị thành phố xem xét cho phép Tập đoàn Vingroup được nghiên cứu đầu tư đường vượt biển với các nội dung và đi cùng một số điều kiện tiên quyết.
Cụ thể, TP.HCM chấp thuận cho nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn tự có (tự chịu mọi rủi ro và các khoản chi phí phát sinh liên quan) để thực hiện nghiên cứu phương án đầu tư. Thời gian thực hiện nghiên cứu là 12 tháng.
Văn bản chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup được nghiên cứu không được xem như chấp thuận giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hoặc chấp thuận nhà đầu tư dự án các quy định liên quan.
Đồng thời, không ràng buộc điều kiện chỉ định Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư thực hiện dự án sau này. Việc thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan dự án (sau này), thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
Trong quá trình nghiên cứu, nhà đầu tư cần ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý chuyên môn của các sở ngành có liên quan, nhằm đảm bảo sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, đạt hiệu quả và chất lượng...
Sản phẩm nghiên cứu của Tập đoàn Vingroup có thể chuyển giao cho thành phố để làm tài liệu, dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện thủ tục tiếp theo liên quan dự án (nếu có)...
Tập đoàn Vingroup đề xuất đường vượt biển theo hình thức BT
Theo Tập đoàn Vingroup, việc đầu tư một tuyến cầu hoặc đường vượt biển sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa hai khu vực, tạo hành lang giao thông mới kết nối các vùng chức năng trong thành phố. Dự án sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, du lịch và đô thị bền vững cho khu vực ven biển.
Vì vậy, Tập đoàn Vingroup đề nghị TP.HCM cho phép được nghiên cứu đầu tư dự án trên theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Đây là bước đi đầu tiên nhằm đánh giá tính khả thi, làm cơ sở pháp lý cho các bước tiếp theo.