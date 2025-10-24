Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

Dự án hàng tỷ USD của Vingroup mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ

Thanh Vượng

Thanh Vượng

11:58 | 24/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Cần Giờ đang bừng tỉnh với cơn sóng đầu tư mạnh mẽ từ Tập đoàn Vingroup, mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản khu vực. Làn sóng đầu tư quy mô lớn kéo theo sự phát triển đồng bộ của hạ tầng, đô thị, tạo sức bật kinh tế và góp phần đưa vùng đất ven biển này trở thành đô thị đáng sống mới của TP. Hồ Chí Minh.
Vingroup và PV Power bắt tay phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên quy mô toàn quốc VNPT và Vingroup ký kết hợp tác chiến lược Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân 'bịa đặt thông tin về tập đoàn'

Nhiều dự án lớn được hình thành

Nổi bật nhất trong thời gian gần đây chính là dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) với tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD của Tập đoàn Vingroup.

Dự án được khởi công từ tháng 04/2025 với tên gọi khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise); diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000 người. Mục tiêu của dự án là hình thành khu đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở và khách sạn có khả năng đón 8-9 triệu lượt du khách mỗi năm. Phạm vi lấn biển của dự án có diện tích 1.357 ha, diện tích khu vực san nền là 906 ha với cao độ trên 2,9m (so với cao độ Hòn Dấu).

Dự án hàng tỷ USD của Vingroup mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ
Phối cảnh Vinhomes Green Paradise.

Ở Cần Giờ, Vingroup liên tiếp đề xuất nhiều dự án hạ tầng lớn như đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) hay tuyến đường sắt cao tốc nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh - Cần Giờ (metro Cần Giờ) với tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị xây dựng cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, giúp kết nối giao thông thuận tiện, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế bằng cách thu hút du lịch và tạo điều kiện phát triển cho khu vực.

Dự án xây cầu Cần Giờ được một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư-PPP (loại Hợp đồng BOT kết hợp BT). Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp và phần đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, tổng chiều dài tuyến 7,3km. Dự kiến chuẩn bị đầu tư 2024-2025, khởi công năm 2026, hoàn thành 2028. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 11.087 tỷ đồng.

Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Sự xuất hiện của các dự án nghìn tỷ đã tạo ra cú huých quan trọng cho thị trường bất động sản tại Cần Giờ. Các khu đô thị mới hiện đại thay thế dần cho các khu vực cũ kỹ, tạo nên diện mạo đô thị trẻ trung, năng động. Giá đất và bất động sản có xu hướng tăng ổn định theo tiến độ triển khai các dự án lớn; nhiều khu vực giá trung bình tăng từ 15-40%.

Cụ thể, tại thị trấn Cần Thạnh (cũ), so với tháng 11/2024, giá đất tại đường Giồng Ao tăng từ 27-30 triệu đồng/m2 lên mức 36-42 triệu đồng/m2. Những vị trí đẹp, đắc địa tại đường Giồng Ao, giá có thể chạm mức 45-50 triệu đồng/m2. Hay như đất mặt tiền kinh doanh đường Lương Văn Nho, (giáp siêu dự án của Vingroup), giá cũng tăng từ mức 50-60 triệu đồng/m2 lên mức 70-80 triệu đồng/m2; những khu vực kém hơn giá cũng tăng từ 30-35 triệu đồng/m2 lên mức 41-48 triệu đồng/m2.

Dự án hàng tỷ USD của Vingroup mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ
Giá đất nền khu vực Cần Giờ tăng mạnh.

Tại xã Long Hòa, những lô đất cách siêu dự án của Vingroup khoảng 1km, cũng tăng giá từ 25-30 triệu đồng/m2 lên mức 35-46 triệu đồng/m2. Đất mặt đường Duyên Hải, giá tăng từ khoảng giá ngoài 30 triệu đồng/m2 lên mức ngoài 40 triệu đồng/m2. Những vị trí đẹp, đắc địa, kinh doanh được, cũng tăng từ 34-45 triệu đồng/m2 lên mức 52-65 triệu đồng/m2. Cùng thuộc đường Duyên Hải, đất trong hẻm, giá rao bán hiện tại là 27-33 triệu đồng/m2, trong khi mức giá của 6 tháng trước là 22-26 triệu đồng/m2.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam cho rằng, việc đầu tư tại Cần Giờ nên là một bài toán trung – dài hạn. Việc lướt sóng ngắn sẽ đi kèm nhiều rủi ro bởi Cần Giờ hiện vẫn là khu vực có khả năng tiếp cận hạn chế so với trung tâm. Nhu cầu ở thực hoặc lưu trú lâu dài chưa có đủ điều kiện để bùng nổ trong tương lai gần.

VinGroup

Bài liên quan

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân 'bịa đặt thông tin về tập đoàn'

VNPT và Vingroup ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và Vingroup ký kết hợp tác chiến lược

Sở Tài chính TP.HCM báo cáo về đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Vingroup

Sở Tài chính TP.HCM báo cáo về đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu của Vingroup

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân 'bịa đặt thông tin về tập đoàn'

'Công nhân' nhà máy là robot hình người năm 2025

Có thể bạn quan tâm

MoMo cùng ePass chung tay phát triển nền tảng giao thông số

MoMo cùng ePass chung tay phát triển nền tảng giao thông số

Chuyển động số
Đây là thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass) (thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel) vừa chính thức được ký kết vào sáng nay 23/10/2025.
Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Hạ tầng thông minh
Hãng công nghệ Mỹ Microchip vừa giới thiệu vi mạch PIC32-BZ6 kết hợp kết nối không dây, điều khiển động cơ và cảm ứng trong một chip duy nhất, giúp các nhà sản xuất giảm chi phí và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.
Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả

Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả

Phần mềm - Ứng dụng
Hệ thống VNIDCheck trên nền tảng VNeID giúp truy xuất nguồn gốc, xác thực sản phẩm và chống hàng giả, hàng nhái. Giải pháp này bảo vệ sức khỏe người dân, hỗ trợ doanh nghiệp minh bạch chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Giao dịch điện tử an toàn cùng VNPT

Giao dịch điện tử an toàn cùng VNPT

Hạ tầng thông minh
Hội nghị do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại đây, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chia sẻ những giải pháp giúp giao dịch điện tử trở nên an toàn, dễ dàng hơn và hướng dẫn các đại biểu cài đặt, sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA.
Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Đổi mới sáng tạo
Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm nay (ATC 2025) được tổ chức tại Hà Nội có nhiều điểm mới khi phiên thảo luận đặc biệt về công nghệ 6G thu hút tới 47 bài nghiên cứu, Ban tổ chức chấp nhận 22 bài trình bày. Tại hội nghị ATC 2025, lần đầu tiên Ban tổ chức trao giải thưởng cho các phản biện xuất sắc, nhằm khuyến khích cộng đồng khoa học tham gia tích cực hơn vào các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những trụ cột để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Xem thêm

Đọc nhiều

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây rải rác
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
25°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
27°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
21°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
27°C
Quảng Bình

16°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
17°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
21°C
Thừa Thiên Huế

22°C

Cảm giác: 22°C
sương mờ
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
24°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
27°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
26°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/10/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 25/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 26/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 27/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 27/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 27/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 28/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 28/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 28/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 29/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 29/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 29/10/2025 06:00
28°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16585 16854 17428
CAD 18258 18534 19145
CHF 32420 32803 33436
CNY 0 3470 3830
EUR 29924 30197 31220
GBP 34260 34651 35583
HKD 0 3257 3458
JPY 165 169 175
KRW 0 17 19
NZD 0 14819 15406
SGD 19718 19999 20525
THB 719 782 835
USD (1,2) 26063 0 0
USD (5,10,20) 26104 0 0
USD (50,100) 26133 26152 26352
Cập nhật: 24/10/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,152 26,152 26,352
USD(1-2-5) 25,106 - -
USD(10-20) 25,106 - -
EUR 30,199 30,223 31,346
JPY 169.43 169.74 176.69
GBP 34,725 34,819 35,604
AUD 16,916 16,977 17,407
CAD 18,533 18,592 19,107
CHF 32,820 32,922 33,587
SGD 19,917 19,979 20,586
CNY - 3,652 3,746
HKD 3,339 3,349 3,429
KRW 17.01 17.74 19.03
THB 768.66 778.15 827.87
NZD 14,877 15,015 15,350
SEK - 2,768 2,846
DKK - 4,039 4,152
NOK - 2,604 2,678
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,846.67 - 6,552.85
TWD 775.19 - 932.03
SAR - 6,925.62 7,244.37
KWD - 83,835 88,670
Cập nhật: 24/10/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,190 26,192 26,352
EUR 30,018 30,139 31,221
GBP 34,509 34,648 35,583
HKD 3,326 3,339 3,441
CHF 32,550 32,681 33,566
JPY 168.83 169.51 176.25
AUD 16,831 16,899 17,421
SGD 19,955 20,035 20,548
THB 783 786 820
CAD 18,503 18,577 19,087
NZD 14,926 15,404
KRW 17.65 19.28
Cập nhật: 24/10/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26352
AUD 16788 16888 17493
CAD 18465 18565 19168
CHF 32686 32716 33603
CNY 0 3661.3 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30122 30152 31177
GBP 34577 34627 35740
HKD 0 3390 0
JPY 168.79 169.29 176.31
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14940 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19886 20016 20744
THB 0 747.5 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14780000 14780000 14980000
SBJ 13000000 13000000 14980000
Cập nhật: 24/10/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,208 26,352
USD20 26,158 26,208 26,352
USD1 26,158 26,208 26,352
AUD 16,816 16,916 18,026
EUR 30,262 30,262 31,750
CAD 18,386 18,486 19,797
SGD 19,955 20,105 20,574
JPY 169.22 170.72 175.31
GBP 34,664 34,814 35,587
XAU 14,778,000 0 14,982,000
CNY 0 3,545 0
THB 0 782 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/10/2025 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,700 ▲300K 149,700 ▲300K
Hà Nội - PNJ 146,700 ▲300K 149,700 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 146,700 ▲300K 149,700 ▲300K
Miền Tây - PNJ 146,700 ▲300K 149,700 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 146,700 ▲300K 149,700 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,700 ▲300K 149,700 ▲300K
Cập nhật: 24/10/2025 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,780 ▲30K 14,980 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 14,780 ▲30K 14,980 ▲30K
Miếng SJC Thái Bình 14,780 ▲30K 14,980 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,680 ▲30K 14,980 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,680 ▲30K 14,980 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,680 ▲30K 14,980 ▲30K
NL 99.99 14,580 ▲130K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,580 ▲130K
Trang sức 99.9 14,570 ▲130K 14,970 ▲30K
Trang sức 99.99 14,580 ▲130K 14,980 ▲30K
Cập nhật: 24/10/2025 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,478 ▲3K 14,982 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,478 ▲3K 14,983 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,467 ▲5K 1,492 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,467 ▲5K 1,493 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,452 ▲5K 1,482 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,233 ▲495K 146,733 ▲495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,811 ▲375K 111,311 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 93,436 ▲340K 100,936 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 83,061 ▲305K 90,561 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 79,059 ▲291K 86,559 ▲291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,456 ▲209K 61,956 ▲209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,478 ▲3K 1,498 ▲3K
Cập nhật: 24/10/2025 13:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
TV Sony tiếp tục giữ vững ngôi vương ở năm thứ 7 liên tiếp

TV Sony tiếp tục giữ vững ngôi vương ở năm thứ 7 liên tiếp

Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Motorola sẵn sàng cho hành trình

Motorola sẵn sàng cho hành trình 'Kiến tạo cuộc chơi khác biệt'

HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Tốc độ bứt phá của 5G và giới hạn của 4G tại Việt Nam

Tốc độ bứt phá của 5G và giới hạn của 4G tại Việt Nam

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Microchip giới thiệu chip đơn tích hợp 5 trong 1 cho nhà thông minh và ô tô

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cơ hội mới từ thị trường tài sản số

Cơ hội mới từ thị trường tài sản số

TOP iPhone cũ hot nhất tháng 10

TOP iPhone cũ hot nhất tháng 10

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Ngân hàng Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất 2,5% giữa lúc siết chặt quy định bất động sản

Ngân hàng Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất 2,5% giữa lúc siết chặt quy định bất động sản

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ, khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam

AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ, khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Hiện đại hóa quản lý thuế: MISA tặng phần mềm miễn phí cho 2 triệu hộ kinh doanh

Intel vinh danh chuyên gia công nghệ tương lai tại Intel® AI Global Impact Festival

Intel vinh danh chuyên gia công nghệ tương lai tại Intel® AI Global Impact Festival

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh