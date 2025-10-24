Dự án hàng tỷ USD của Vingroup mở ra thời kỳ phát triển mới cho bất động sản Cần Giờ

Nhiều dự án lớn được hình thành

Nổi bật nhất trong thời gian gần đây chính là dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) với tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD của Tập đoàn Vingroup.

Dự án được khởi công từ tháng 04/2025 với tên gọi khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise); diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000 người. Mục tiêu của dự án là hình thành khu đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở và khách sạn có khả năng đón 8-9 triệu lượt du khách mỗi năm. Phạm vi lấn biển của dự án có diện tích 1.357 ha, diện tích khu vực san nền là 906 ha với cao độ trên 2,9m (so với cao độ Hòn Dấu).

Phối cảnh Vinhomes Green Paradise.

Ở Cần Giờ, Vingroup liên tiếp đề xuất nhiều dự án hạ tầng lớn như đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) hay tuyến đường sắt cao tốc nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh - Cần Giờ (metro Cần Giờ) với tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị xây dựng cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, giúp kết nối giao thông thuận tiện, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế bằng cách thu hút du lịch và tạo điều kiện phát triển cho khu vực.

Dự án xây cầu Cần Giờ được một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư-PPP (loại Hợp đồng BOT kết hợp BT). Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp và phần đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, tổng chiều dài tuyến 7,3km. Dự kiến chuẩn bị đầu tư 2024-2025, khởi công năm 2026, hoàn thành 2028. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 11.087 tỷ đồng.

Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Sự xuất hiện của các dự án nghìn tỷ đã tạo ra cú huých quan trọng cho thị trường bất động sản tại Cần Giờ. Các khu đô thị mới hiện đại thay thế dần cho các khu vực cũ kỹ, tạo nên diện mạo đô thị trẻ trung, năng động. Giá đất và bất động sản có xu hướng tăng ổn định theo tiến độ triển khai các dự án lớn; nhiều khu vực giá trung bình tăng từ 15-40%.

Cụ thể, tại thị trấn Cần Thạnh (cũ), so với tháng 11/2024, giá đất tại đường Giồng Ao tăng từ 27-30 triệu đồng/m2 lên mức 36-42 triệu đồng/m2. Những vị trí đẹp, đắc địa tại đường Giồng Ao, giá có thể chạm mức 45-50 triệu đồng/m2. Hay như đất mặt tiền kinh doanh đường Lương Văn Nho, (giáp siêu dự án của Vingroup), giá cũng tăng từ mức 50-60 triệu đồng/m2 lên mức 70-80 triệu đồng/m2; những khu vực kém hơn giá cũng tăng từ 30-35 triệu đồng/m2 lên mức 41-48 triệu đồng/m2.

Giá đất nền khu vực Cần Giờ tăng mạnh.

Tại xã Long Hòa, những lô đất cách siêu dự án của Vingroup khoảng 1km, cũng tăng giá từ 25-30 triệu đồng/m2 lên mức 35-46 triệu đồng/m2. Đất mặt đường Duyên Hải, giá tăng từ khoảng giá ngoài 30 triệu đồng/m2 lên mức ngoài 40 triệu đồng/m2. Những vị trí đẹp, đắc địa, kinh doanh được, cũng tăng từ 34-45 triệu đồng/m2 lên mức 52-65 triệu đồng/m2. Cùng thuộc đường Duyên Hải, đất trong hẻm, giá rao bán hiện tại là 27-33 triệu đồng/m2, trong khi mức giá của 6 tháng trước là 22-26 triệu đồng/m2.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt Nam cho rằng, việc đầu tư tại Cần Giờ nên là một bài toán trung – dài hạn. Việc lướt sóng ngắn sẽ đi kèm nhiều rủi ro bởi Cần Giờ hiện vẫn là khu vực có khả năng tiếp cận hạn chế so với trung tâm. Nhu cầu ở thực hoặc lưu trú lâu dài chưa có đủ điều kiện để bùng nổ trong tương lai gần.