Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân 'bịa đặt thông tin về tập đoàn'

15:58 | 09/09/2025
Tập đoàn Vingroup cho biết đã khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn này trên mạng Internet.
vingroup - Ảnh 1.

Tập đoàn Vingroup, chủ dự án trong hình, cho biết đã thu thập đầy đủ thông tin để khởi kiện một số tổ chức, cá nhân “bịa đặt thông tin về tập đoàn” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Vingroup, 68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup, bịa đặt về ông Phạm Nhật Vượng (chủ tịch Vingroup) và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube...

Tập đoàn này cho hay các thông tin sai sự thật tập trung vào bốn chủ đề chính, bao gồm: tình hình tài chính tập đoàn, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Các thông tin sai lệch về tình hình tài chính của Vingroup có thể kể đến như các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin tập đoàn sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỉ đồng.

"Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vingroup được đăng tải công khai trên trang website tập đoàn, tổng nợ vay chỉ khoảng 283.000 tỉ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,8 lần.

Đây là chỉ số rất an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.

Các khoản "phải trả" còn lại phần lớn là doanh thu nhận trả trước từ khách hàng/đối tác và các khoản phải trả, phải thu khác phát sinh trong các hoạt động kinh doanh thông thường như bất cứ doanh nghiệp nào, và hoàn toàn phù hợp với quy mô tập đoàn", Vingroup thông tin.

Bên cạnh đó tập đoàn này cũng cho rằng việc bôi xấu chất lượng, xuyên tạc nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của Vingroup phổ biến như việc các tài khoản mạng xã hội quy chụp ô tô, xe máy điện do Công ty VinFast sản xuất là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam.

"Công ty VinFast đã làm chủ chuỗi sản xuất từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất sản phẩm. Hầu hết công đoạn được thực hiện tại Việt Nam với tỉ lệ nội địa hóa đạt 60% trong hiện tại, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai", Vingroup khẳng định.

Ngoài ra tập đoàn này cho hay các tài khoản còn bịa đặt thông tin về cán bộ lãnh đạo Vingroup, đặc biệt là chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật Vượng cũng như thông tin sai sự thật về việc người lao động của Vingroup nộp đơn xin nghỉ hàng loạt.

Hơn nữa các tổ chức, cá nhân cũng xuyên tạc vấn đề pháp lý đối với sản phẩm của Vingroup, bịa đặt về vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cũng khẳng định Vingroup khởi kiện không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Vingroup mà còn vì lợi ích xã hội; không thể im lặng để bị bịa đặt, xuyên tạc, dẫn dắt dư luận sai sự thật.

Đã thu thập đầy đủ thông tin

Vingroup cho biết đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo quy trình pháp luật tại Việt Nam.

"Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan.

Đồng thời Vingroup sẽ gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp", Vingroup cho hay.

