Công nghệ số
AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Nguyên Anh

Nguyên Anh

18:47 | 23/10/2025
NetApp, hãng tiên phong trong lĩnh vực Hạ tầng Dữ liệu Thông minh, hôm nay công bố loạt sản phẩm đột phá mới, nhằm nâng cao nền tảng dữ liệu cấp doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Trong bối cảnh kỷ nguyên AI đang chuyển mình từ giai đoạn thử nghiệm sang các ứng dụng tác nhân (agentic application) quan trọng, việc sở hữu dữ liệu sẵn sàng cho AI trên một hạ tầng hiện đại, đạt chuẩn doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt để mang lại kết quả thực tế cho các tổ chức vận hành dựa trên AI.

Hệ thống NetApp AFX mới tách biệt hiệu năng và dung lượng lưu trữ nhờ kiến trúc NetApp ONTAP tách lớp (disaggregated), vận hành trên hệ lưu trữ NetApp AFX 1K mới.

NetApp AI Data Engine là một phần mở rộng thống nhất và an toàn của ONTAP, được tích hợp với thiết kế tham chiếu AI Data Platform của NVIDIA, nhằm giúp các tổ chức đơn giản hóa và bảo mật toàn bộ quy trình dữ liệu AI - tất cả được quản lý thông qua một giao diện điều khiển hợp nhất.

Sự kết hợp giữa NetApp AFX và AI Data Engine hợp nhất lưu trữ hiệu năng cao với các dịch vụ dữ liệu thông minh trong một giải pháp thống nhất, an toàn và có khả năng mở rộng linh hoạt, giúp tăng tốc triển khai AI thê hệ mới (RAG- retrieval-augmented generation) trên các môi trường lai và đa đám mây. Với NetApp AFX và AI Data Engine, nền tảng dữ liệu của NetApp đảm bảo toàn bộ dữ liệu liên quan luôn sẵn sàng cho AI.

Syam Nair, Giám đốc Sản phẩm tại NetApp, chia sẻ: “Với các hệ thống NetApp AFX mới, khách hàng có thêm một lựa chọn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng trong lĩnh vực lưu trữ doanh nghiệp tại chỗ, được xây dựng trên nền tảng dữ liệu toàn diện nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI. NetApp AI Data Engine cho phép khách hàng kết nối liền mạch toàn bộ tài sản dữ liệu của mình trên các môi trường lai và đa đám mây, hình thành một nền tảng dữ liệu thống nhất.

Các doanh nghiệp có thể tăng tốc đáng kể quy trình dữ liệu AI bằng cách tích hợp nhiều bước chuẩn bị và quản lý dữ liệu vào NetApp AI Data Engine, được xây dựng trên nền tảng điện toán tăng tốc của NVIDIA và bộ phần mềm NVIDIA AI Enterprise, với các năng lực như tìm kiếm ngữ nghĩa, vector hóa dữ liệu, cùng các biện pháp kiểm soát và bảo vệ dữ liệu. Sự kết hợp giữa NetApp AFX và AI Data Engine mang lại độ tin cậy và hiệu năng cấp doanh nghiệp, được khẳng định qua nhiều thập kỷ với NetApp ONTAP, nay được triển khai trong kiến trúc lưu trữ phân tách, nhưng vẫn duy trì nền tảng bảo mật hàng đầu thế giới.”

“Khách hàng của chúng tôi đang thử nghiệm và triển khai AI nhằm nâng cao năng suất và tạo lợi thế cạnh tranh. Một xu hướng bao trùm là sự chuyển dịch từ lưu trữ dữ liệu thụ động sang quản trị dữ liệu chủ động, nghĩa là khai thác, xử lý và chọn lọc dữ liệu để đạt được các giá trị chuyên sâu. Sự chuyển đổi này đòi hỏi doanh nghiệp phải triển khai những kiến trúc có khả năng phá vỡ sự phân tán truyền thống, đồng thời kết hợp bảo mật mạnh mẽ cho dữ liệu và hạ tầng với khả năng phục hồi nhanh chóng. Với những sáng tạo mới nhất, NetApp cung cấp một môi trường dữ liệu bảo mật, hợp nhất và sẵn sàng cho tương lai trên nền tảng Hybrid Cloud, hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành AI ở quy mô lớn để tạo ra kết quả kinh doanh thực tiễn.” Andrew Sotiropoulos, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc NetApp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ.

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Để tăng tốc cho các tải công việc AI hiện đại, NetApp giới thiệu một loạt tính năng mới, bao gồm:

NetApp AFX: Hệ thống lưu trữ all-flash cấp doanh nghiệp với kiến trúc tách rời, được thiết kế đặc biệt cho các tải công việc AI yêu cầu cao. Là nền tảng dữ liệu cốt lõi cho các nhà máy AI.

Đây là giải pháp lưu trữ được chứng nhận cho siêu máy tính NVIDIA DGX SuperPOD, vận hành bởi NetApp ONTAP, hệ điều hành lưu trữ hàng đầu trong ngành được hàng chục nghìn khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới tin tưởng trong quản lý lượng dữ liệu lên tới exabyte.

Mang đến khả năng quản lý dữ liệu mạnh mẽ và khả năng phục hồi mạng tích hợp sẵn, những yếu tố đã làm nên danh tiếng của NetApp, cùng với hỗ trợ đa người dùng an toàn và tích hợp liền mạch giữa môi trường tại chỗ và đám mây.

Được thiết kế để mở rộng hiệu năng tuyến tính tới 128 node, cung cấp băng thông lên tới terabyte mỗi giây, dung lượng quy mô exabyte, và khả năng mở rộng độc lập giữa hiệu năng và dung lượng. Ngoài ra, các nút điều khiển dữ liệu DX50 tùy chọn mang đến công cụ siêu dữ liệu toàn cầu, giúp tạo danh mục dữ liệu doanh nghiệp theo thời gian thực, đồng thời tận dụng sức mạnh điện toán tăng tốc của NVIDIA.

NetApp AI Data Engine (AIDE): Là dịch vụ dữ liệu AI toàn diện, được thiết kế để giúp doanh nghiệp đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí và bảo mật trong việc triển khai AI. Từ khâu thu thập và chuẩn bị dữ liệu đến phục vụ các ứng dụng GenAI, AIDE cung cấp cái nhìn tổng thể, cập nhật theo thời gian thực về toàn bộ tài sản dữ liệu NetApp của khách hàng, giúp tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu nhanh chóng, đồng thời kết nối liền mạch dữ liệu với mọi mô hình hoặc công cụ trong cả môi trường tại chỗ và đám mây công cộng.

AIDE tự động phát hiện thay đổi dữ liệu và đồng bộ hóa, loại bỏ các bản sao dư thừa và đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật. Các biện pháp bảo vệ tích hợp theo dõi dữ liệu trong suốt vòng đời AI để bảo đảm an ninh và quyền riêng tư.

Được xây dựng dựa trên thiết kế tham chiếu NVIDIA AI Data Platform, tích hợp nền tảng điện toán tăng tốc của NVIDIA và phần mềm NVIDIA AI Enterprise, bao gồm microservice NVIDIA NIM, để thực hiện vector hóa và truy xuất dữ liệu, kết hợp cùng nén tiên tiến, tìm kiếm ngữ nghĩa nhanh, và quy trình làm việc bảo mật theo chính sách. Bằng cách ứng dụng AI với dữ liệu trong một hệ thống tích hợp, AIDE giúp doanh nghiệp đạt được hiệu suất cao hơn, độ minh bạch dữ liệu tốt hơn, và khả năng quản trị vững chắc hơn, từ đó tự tin triển khai AI ở quy mô lớn.

NetApp AIDE sẽ chạy nguyên bản trong cụm AFX trên các nút điều khiển dữ liệu tùy chọn DX50. Trong tương lai, hệ sinh thái này sẽ được mở rộng với tích hợp máy chủ NVIDIA RTX PRO Servers, sử dụng RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs. NetApp AIDE giúp tăng tốc hành trình AI của khách hàng với sự đơn giản, an toàn và hiệu quả cao.

Object API - Truy cập liền mạch tới các dịch vụ Dữ liệu & AI của Azure: Khách hàng hiện có thể truy cập dữ liệu Azure NetApp Files thông qua API Object REST, hiện đang ở giai đoạn public preview. Tính năng mới này giúp khách hàng không cần phải di chuyển hoặc sao chép dữ liệu tệp sang một kho lưu trữ đối tượng riêng biệt khi sử dụng với các dịch vụ của Azure. Thay vào đó, các bộ dữ liệu NFS và SMB có thể kết nối trực tiếp với Microsoft Fabric, Azure OpenAI, Azure Databricks, Azure Synapse, Azure AI Search, Azure Machine Learning, và nhiều dịch vụ khác.

Khách hàng có thể phân tích dữ liệu, huấn luyện mô hình AI, kích hoạt tìm kiếm thông minh và xây dựng các ứng dụng hiện đại ngay trên bộ dữ liệu ANF hiện có – đồng thời vẫn tận dụng được hiệu năng và độ tin cậy cấp doanh nghiệp của Azure NetApp Files.

Không gian tên hợp nhất toàn cầu được nâng cấp trong Microsoft Azure: Doanh nghiệp hiện có thể hợp nhất liền mạch toàn bộ tài sản dữ liệu toàn cầu của mình giữa môi trường đám mây và tại chỗ trong Microsoft Azure, nhờ tính năng FlexCache mới trên Azure NetApp Files. Khả năng này cũng mở rộng hỗ trợ cho các tải công việc tại chỗ như Thiết kế Điện tử Tự động (Electronic Design Automation).

Giờ đây, dữ liệu được lưu trữ trên các hệ thống ONTAP khác trong trung tâm dữ liệu của khách hàng hoặc trên nhiều đám mây khác nhau có thể được hiển thị và ghi trực tiếp trong môi trường ANF, với dữ liệu chỉ được truyền đi một cách chọn lọc khi có yêu cầu, giúp tối ưu hiệu năng. Điều này cho phép doanh nghiệp truy cập liền mạch toàn bộ tài sản dữ liệu đám mây lai của mình trong Azure.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể di chuyển dữ liệu và bản snapshot dễ dàng giữa các môi trường thông qua SnapMirror, hỗ trợ các tình huống sử dụng lai như sao lưu liên tục, khôi phục thảm họa tự động, và cân bằng khối lượng công việc giữa các môi trường.

Theo Justin Boitano, Phó Chủ tịch mảng Sản phẩm AI Doanh nghiệp tại NVIDIA, cho biết: “Các doanh nghiệp đang tìm kiếm một nền tảng dữ liệu đáng tin cậy, hiệu năng cao để biến khối lượng thông tin khổng lồ thành trí tuệ thực tiễn, thúc đẩy hành trình AI của họ. Nền tảng dữ liệu của NetApp đã được chuyển đổi thành nền tảng lưu trữ gốc cho AI thông qua việc tích hợp sức mạnh điện toán tăng tốc và phần mềm của NVIDIA, bao gồm cả các mô hình AI hàng đầu. Với nền tảng mới này, các tổ chức có thể lập chỉ mục và tìm kiếm lượng dữ liệu phi cấu trúc khổng lồ trong toàn doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới và tạo ra tác động kinh doanh thực tế.”

“Các giải pháp mới được NetApp công bố hôm nay thể hiện tốc độ hiện thực hóa nhanh chóng của một tầm nhìn đầy tham vọng về cách quản lý dữ liệu cho AI. Cách NetApp mang trí tuệ vào dữ liệu doanh nghiệp cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về những thách thức thực tế của khách hàng và cách giải quyết chúng một cách hiệu quả. Việc bổ sung khả năng mở rộng độc lập giữa hiệu năng và quản lý dung lượng vào nền tảng quản lý dữ liệu mạnh mẽ của ONTAP, vốn đã làm nên danh tiếng của NetApp, sẽ giúp doanh nghiệp tự tin đầu tư vào các dự án AI mang lại giá trị nhanh chóng cho hoạt động kinh doanh.” Michael Leone, Giám đốc Thực hành kiêm Phân tích trưởng tại Omdia nhận định.

Để tìm hiểu thêm về các bản cập nhật này và những cải tiến khác trong danh mục sản phẩm của NetApp, vui lòng truy cập: https://www.netapp.com/product-updates

NetApp hệ thống AFX AI Data Engine NVIDIA kiến trúc NetApp ONTAP tách lớp NetApp AI Data Engine NetApp AFX • NetApp AI Data Engine (AIDE) Object API Microsoft Azure bộ lưu trữ tách rời

