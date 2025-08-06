Microchip ra mắt bộ tăng tốc lưu trữ SmartRAID 4300 nhanh gấp 7 lần thế hệ cũ

Công ty công nghệ Microchip đã chính thức giới thiệu bộ tăng tốc lưu trữ Adaptec SmartRAID 4300 Series vào ngày 6 tháng 8 năm 2025. Sản phẩm mang đến giải pháp lưu trữ NVMe bảo mật và có khả năng mở rộng cho các nhà sản xuất thiết bị gốc, hệ thống lưu trữ, trung tâm dữ liệu và khách hàng doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt của SmartRAID 4300 nằm ở kiến trúc tách biệt phần cứng và phần mềm hoàn toàn mới. Công nghệ này sử dụng cơ sở hạ tầng CPU và PCIe của máy chủ để giải quyết các nút thắt lưu trữ từ lâu vẫn tồn tại trong các hệ thống truyền thống.

Trong các thử nghiệm nội bộ mở rộng, dòng sản phẩm SmartRAID 4300 đã chứng minh khả năng vượt trội với hiệu suất đầu vào/đầu ra cao hơn tới 7 lần so với các sản phẩm thế hệ trước. Con số này thể hiện bước tiến vũ bão trong lĩnh vực công nghệ lưu trữ dữ liệu.

Phần mềm Lưu trữ thông minh hoạt động trên CPU máy chủ giúp các luồng dữ liệu I/O đạt hiệu suất tối đa. Quá trình ghi dữ liệu xảy ra trực tiếp từ CPU máy chủ đến thiết bị đầu cuối NVMe ở tốc độ PCIe tương ứng. Đồng thời, tính năng dự phòng dựa trên cực tính chẵn lẻ (XOR) chuyển tải từ CPU máy chủ sang phần cứng của công cụ tăng tốc.

Kiến trúc mới giải quyết triệt để các nút thắt vốn có trên các giải pháp lưu trữ nội tuyến thông thường. Bộ tăng tốc SmartRAID 4300 hỗ trợ khả năng mở rộng và độ linh hoạt vượt trội với CPU máy chủ PCIe Gen 4 và Gen 5. Sản phẩm có thể xử lý tối đa 32 thiết bị NVMe x4 gắn với CPU và 64 tủ đĩa logic/RAID.

Brian McCarson, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp trung tâm dữ liệu của Microchip, chia sẻ: "Giải pháp sáng tạo của chúng tôi với các phân hệ phần mềm và phần cứng riêng biệt hóa giải những hạn chế của kiến trúc thông thường dựa vào khe cắm giao diện máy chủ PCIe cho tất cả các luồng dữ liệu".

SmartRAID 4300 hỗ trợ NVMe và SSD tương thích với môi trường điện toán đám mây, cho phép phát triển các giải pháp tùy biến đáp ứng nhiều nhu cầu doanh nghiệp khác nhau. Sản phẩm tích hợp các kỹ thuật thiết kế kiến trúc và bán dẫn cụ thể, bao gồm tự động chạy không tải lõi vi xử lý và giảm mức độ tiêu thụ điện năng tự động.

Về mặt bảo mật, các bộ tăng tốc này được thiết kế với nguồn thông tin tin cậy dựa vào phần cứng, khởi động và cập nhật an toàn, chứng thực và hỗ trợ Ổ đĩa tự mã hóa (SED) để bảo vệ dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp.

Dòng sản phẩm SmartRAID 4300 đi kèm bộ công cụ máy chủ hoàn chỉnh, bao gồm công cụ Adaptec maxView với giao diện người dùng đồ họa web dựa trên HTML5, giao diện dòng lệnh ARCCONF và các phụ kiện bổ sung để quản lý từ xa.

Các công cụ này hỗ trợ quản lý mạng trong băng tần có thể truy cập thông qua các trình duyệt trên máy tính để bàn và thiết bị di động tiêu chuẩn. Hệ thống duy trì khả năng tương thích với các công cụ Adaptec SmartRAID hiện tại để đảm bảo khả năng tích hợp dễ dàng.

Bộ tăng tốc độ Adaptec SmartRAID 4300 hiện đã có sẵn để tích hợp sản xuất. Các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ với đại diện bán hàng hoặc nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới của Microchip để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và giá cả.

SmartRAID 4300 là giải pháp mới giúp lưu giữ lượng thông tin khổng lồ mà các máy chủ ngày nay cần, khi mà công nghệ AI đang bùng nổ.