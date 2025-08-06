Điện tử tiêu dùng
Computing

Microchip ra mắt bộ tăng tốc lưu trữ SmartRAID 4300 nhanh gấp 7 lần thế hệ cũ

Đào Công

Đào Công

10:00 | 06/08/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Công ty công nghệ Microchip (có trụ sở tại Mỹ) vừa công bố dòng sản phẩm Adaptec SmartRAID 4300 với hiệu suất cao hơn 7 lần so với thế hệ trước, mang đến sự thay đổi mạnh mẽ cho hệ thống lưu trữ dữ liệu của các trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp hiện đại.

Công ty công nghệ Microchip đã chính thức giới thiệu bộ tăng tốc lưu trữ Adaptec SmartRAID 4300 Series vào ngày 6 tháng 8 năm 2025. Sản phẩm mang đến giải pháp lưu trữ NVMe bảo mật và có khả năng mở rộng cho các nhà sản xuất thiết bị gốc, hệ thống lưu trữ, trung tâm dữ liệu và khách hàng doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt của SmartRAID 4300 nằm ở kiến trúc tách biệt phần cứng và phần mềm hoàn toàn mới. Công nghệ này sử dụng cơ sở hạ tầng CPU và PCIe của máy chủ để giải quyết các nút thắt lưu trữ từ lâu vẫn tồn tại trong các hệ thống truyền thống.

Trong các thử nghiệm nội bộ mở rộng, dòng sản phẩm SmartRAID 4300 đã chứng minh khả năng vượt trội với hiệu suất đầu vào/đầu ra cao hơn tới 7 lần so với các sản phẩm thế hệ trước. Con số này thể hiện bước tiến vũ bão trong lĩnh vực công nghệ lưu trữ dữ liệu.

Phần mềm Lưu trữ thông minh hoạt động trên CPU máy chủ giúp các luồng dữ liệu I/O đạt hiệu suất tối đa. Quá trình ghi dữ liệu xảy ra trực tiếp từ CPU máy chủ đến thiết bị đầu cuối NVMe ở tốc độ PCIe tương ứng. Đồng thời, tính năng dự phòng dựa trên cực tính chẵn lẻ (XOR) chuyển tải từ CPU máy chủ sang phần cứng của công cụ tăng tốc.

Kiến trúc mới giải quyết triệt để các nút thắt vốn có trên các giải pháp lưu trữ nội tuyến thông thường. Bộ tăng tốc SmartRAID 4300 hỗ trợ khả năng mở rộng và độ linh hoạt vượt trội với CPU máy chủ PCIe Gen 4 và Gen 5. Sản phẩm có thể xử lý tối đa 32 thiết bị NVMe x4 gắn với CPU và 64 tủ đĩa logic/RAID.

Brian McCarson, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp trung tâm dữ liệu của Microchip, chia sẻ: "Giải pháp sáng tạo của chúng tôi với các phân hệ phần mềm và phần cứng riêng biệt hóa giải những hạn chế của kiến trúc thông thường dựa vào khe cắm giao diện máy chủ PCIe cho tất cả các luồng dữ liệu".

SmartRAID 4300 hỗ trợ NVMe và SSD tương thích với môi trường điện toán đám mây, cho phép phát triển các giải pháp tùy biến đáp ứng nhiều nhu cầu doanh nghiệp khác nhau. Sản phẩm tích hợp các kỹ thuật thiết kế kiến trúc và bán dẫn cụ thể, bao gồm tự động chạy không tải lõi vi xử lý và giảm mức độ tiêu thụ điện năng tự động.

Về mặt bảo mật, các bộ tăng tốc này được thiết kế với nguồn thông tin tin cậy dựa vào phần cứng, khởi động và cập nhật an toàn, chứng thực và hỗ trợ Ổ đĩa tự mã hóa (SED) để bảo vệ dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp.

Dòng sản phẩm SmartRAID 4300 đi kèm bộ công cụ máy chủ hoàn chỉnh, bao gồm công cụ Adaptec maxView với giao diện người dùng đồ họa web dựa trên HTML5, giao diện dòng lệnh ARCCONF và các phụ kiện bổ sung để quản lý từ xa.

Các công cụ này hỗ trợ quản lý mạng trong băng tần có thể truy cập thông qua các trình duyệt trên máy tính để bàn và thiết bị di động tiêu chuẩn. Hệ thống duy trì khả năng tương thích với các công cụ Adaptec SmartRAID hiện tại để đảm bảo khả năng tích hợp dễ dàng.

Bộ tăng tốc độ Adaptec SmartRAID 4300 hiện đã có sẵn để tích hợp sản xuất. Các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ với đại diện bán hàng hoặc nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới của Microchip để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và giá cả.

SmartRAID 4300 là giải pháp mới giúp lưu giữ lượng thông tin khổng lồ mà các máy chủ ngày nay cần, khi mà công nghệ AI đang bùng nổ.

Doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ lưu trữ Doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ lưu trữ

Nghị định 113/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2025 chính thức mở đường cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu ...
Hệ thống pin năng lượng 5MWh chịu được 15 giờ thiêu đốt liên tục Hệ thống pin năng lượng 5MWh chịu được 15 giờ thiêu đốt liên tục

Công ty công nghệ Trung Quốc HiTHIUM vừa hoàn thành thử nghiệm cháy lớn nhất đầu tiên thế giới với hệ thống pin 5MWh, chịu ...
Kingston làm mới dòng SSD di động XS Kingston làm mới dòng SSD di động XS

Công ty hàng đầu thế giới về các dòng sản phẩm bộ nhớ và giải pháp công nghệ, Kingston Technology, vừa chính thức công bố ...
SmartRAID 4300 Microchip bộ tăng tốc lưu trữ NVMe RAID Trung tâm dữ liệu công nghệ lưu trữ máy chủ doanh nghiệp

Bài liên quan

CEO Jensen Huang thăm Trung Quốc giữa lúc doanh số chip AI của Nvidia chững lại

CEO Jensen Huang thăm Trung Quốc giữa lúc doanh số chip AI của Nvidia chững lại

Microchip giới thiệu Chip nhớ 28nm cho ô tô chịu nhiệt 150 độ C

Microchip giới thiệu Chip nhớ 28nm cho ô tô chịu nhiệt 150 độ C

Big Tech tranh giành nhân tài năng lượng cho tham vọng AI

Big Tech tranh giành nhân tài năng lượng cho tham vọng AI

Có thể bạn quan tâm

Lenovo gây sốt với loạt thiết bị gaming mới

Lenovo gây sốt với loạt thiết bị gaming mới

Thiết bị chơi Game
Bộ sản phẩm hướng đến các vận động viên e-Sports, học sinh sinh viên đam mê game và cả những gamer thường xuyên di chuyển đồng thời hỗ trợ gia tăng sự tự tin để “chinh phục điều không thể” trong mọi trải nghiệm gaming.
Lenovo tiên phong định hình kỷ nguyên mới của Hybrid AI

Lenovo tiên phong định hình kỷ nguyên mới của Hybrid AI

Computing
Cụ thể, cùng với sự ra mắt của Lenovo và nền tảng agentic AI cá nhân hoạt động xuyên thiết bị mang tên Motorola Qira, các smartphone flagship mới của Motorola sẽ giúp Lenovo mở rộng danh mục AI PC. Song song với đó là những bước tiến vượt bậc trong công nghệ AI ứng dụng cho các giải đấu FIFA, Formula 1 và ngành giải trí.
Billet Labs thử nghiệm PC

Billet Labs thử nghiệm PC 'không tiếng ồn' với bộ tản nhiệt gang nặng hơn 45 kg

Computing
Billet Labs, nhóm kỹ sư được biết đến với các dự án phần cứng khác thường, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ khi thử nghiệm một hệ thống PC gần như không phát ra tiếng ồn. Điểm cốt lõi của dự án là sử dụng một bộ tản nhiệt bằng gang khổng lồ, nặng hơn 45 kg, để làm mát hoàn toàn thụ động, không cần quạt.
Rất nhiều siêu phẩm được ASUS ROG ra mắt tại CES 2026

Rất nhiều siêu phẩm được ASUS ROG ra mắt tại CES 2026

Điện tử tiêu dùng
Dải sản phẩm laptop gaming đột phá này không chỉ khẳng định định hướng tiếp tục đổi mới sáng tạo và dẫn đầu xu hướng công nghệ của ASUS, mà còn ghi dấu hành trình 20 năm đổi mới không ngừng của ASUS ROG, đồng thời khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm gaming cho game thủ trên toàn thế giới.
CES 2026: Intel chính thức ra mắt Intel Core Ultra Series 3

CES 2026: Intel chính thức ra mắt Intel Core Ultra Series 3

Computing
Sản phẩm dự kiến chính thức có mặt trên thị trường ngay trong tháng này sẽ giúp Intel dẫn đầu kỷ nguyên AI PC thế hệ mới với hiệu năng, đồ họa và thời lượng pin đột phá.
Xem thêm

Đọc nhiều

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Editor'sChoice

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

23°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
22°C
Đà Nẵng

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
22°C
Hải Phòng

17°C

Cảm giác: 17°C
sương mờ
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
18°C
Khánh Hòa

19°C

Cảm giác: 19°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
18°C
Nghệ An

15°C

Cảm giác: 15°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
15°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Phan Thiết

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
20°C
Quảng Bình

15°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

19°C

Cảm giác: 19°C
mây rải rác
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
19°C
Hà Giang

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 173,000 176,000
Hà Nội - PNJ 173,000 176,000
Đà Nẵng - PNJ 173,000 176,000
Miền Tây - PNJ 173,000 176,000
Tây Nguyên - PNJ 173,000 176,000
Đông Nam Bộ - PNJ 173,000 176,000
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,530 17,730
Miếng SJC Nghệ An 17,530 17,730
Miếng SJC Thái Bình 17,530 17,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,380 17,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,380 17,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,380 17,680
NL 99.90 16,330
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,350
Trang sức 99.9 16,870 17,570
Trang sức 99.99 16,880 17,580
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,753 17,732
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,753 17,733
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,741 1,766
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,741 1,767
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,721 1,751
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 167,366 173,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 122,788 131,488
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 11,053 11,923
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 98,272 106,972
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 93,544 102,244
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 64,474 73,174
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17556 17829 18404
CAD 18527 18804 19417
CHF 32998 33384 34025
CNY 0 3470 3830
EUR 30402 30676 31701
GBP 34959 35353 36279
HKD 0 3218 3420
JPY 162 167 173
KRW 0 17 18
NZD 0 15281 15868
SGD 20074 20357 20873
THB 757 820 874
USD (1,2) 25866 0 0
USD (5,10,20) 25906 0 0
USD (50,100) 25934 25953 26309
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,970 25,970 26,330
USD(1-2-5) 24,932 - -
USD(10-20) 24,932 - -
EUR 30,555 30,579 31,912
JPY 165.66 165.96 173.86
GBP 35,252 35,347 36,383
AUD 17,755 17,819 18,386
CAD 18,684 18,744 19,383
CHF 33,224 33,327 34,210
SGD 20,157 20,220 20,965
CNY - 3,700 3,819
HKD 3,294 3,304 3,404
KRW 16.67 17.38 18.77
THB 800.69 810.58 867.23
NZD 15,254 15,396 15,841
SEK - 2,874 2,974
DKK - 4,087 4,228
NOK - 2,628 2,720
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,177.94 - 6,969.21
TWD 750.28 - 908.23
SAR - 6,856.77 7,216.55
KWD - 83,451 88,723
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,980 25,985 26,325
EUR 30,524 30,647 31,819
GBP 35,210 35,351 36,351
HKD 3,288 3,301 3,415
CHF 33,115 33,248 34,184
JPY 165.59 166.26 173.78
AUD 17,756 17,827 18,403
SGD 20,268 20,349 20,927
THB 819 822 859
CAD 18,729 18,804 19,366
NZD 15,364 15,892
KRW 17.38 18.97
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25928 25928 26352
AUD 17742 17842 18766
CAD 18710 18810 19823
CHF 33260 33290 34880
CNY 0 3721.8 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30600 30630 32360
GBP 35277 35327 37088
HKD 0 3390 0
JPY 166.56 167.06 177.6
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15392 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20237 20367 21090
THB 0 785.7 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 17530000 17530000 17730000
SBJ 15000000 15000000 17730000
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,962 26,012 26,352
USD20 25,962 26,012 26,352
USD1 25,962 26,012 26,352
AUD 17,778 17,878 18,990
EUR 30,761 30,761 32,178
CAD 18,645 18,745 20,054
SGD 20,293 20,443 21,004
JPY 166.4 167.9 172.48
GBP 35,375 35,525 36,299
XAU 17,498,000 0 17,702,000
CNY 0 3,606 0
THB 0 818 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/01/2026 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
TOÀN VĂN: Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

TOÀN VĂN: Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

Meta cắt giảm Reality Labs thổi bùng lo ngại

Meta cắt giảm Reality Labs thổi bùng lo ngại 'mùa đông VR'

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh và Net Zero

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh và Net Zero

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Giá vàng thế giới vượt mốc lịch sử 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới vượt mốc lịch sử 5.000 USD/ounce

Sabeco khởi động chương trình

Sabeco khởi động chương trình 'Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền'

Luật thuế mới từ tháng 7/2026: Ai phải nộp, nộp như thế nào, không nộp bị phạt ra sao?

Luật thuế mới từ tháng 7/2026: Ai phải nộp, nộp như thế nào, không nộp bị phạt ra sao?

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026