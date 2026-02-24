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Xu hướng đầu tư trung tâm dữ liệu toàn cầu gia tăng mạnh mẽ

Minh Đức

Minh Đức

16:06 | 24/02/2026
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Dữ liệu chính là nguyên liệu cho trọn vẹn dịch vụ số, từ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo đến thương mại điện tử và các dịch vụ số hóa chính phủ. Trong bối cảnh này, Việt Nam và nhiều thị trường mới nổi khác đang ghi nhận làn sóng đầu tư ngày càng lớn vào trung tâm dữ liệu nhằm phục vụ nhu cầu nội địa và hướng tới vai trò cầu nối của hạ tầng số khu vực.
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Xu hướng đầu tư vào trung tâm dữ liệu trên toàn cầu không còn là vấn đề mang tính tương lai nữa mà đã trở thành điểm nóng của kinh tế số hiện tại, thúc đẩy cạnh tranh giữa các nền kinh tế, tạo ra không gian cho các dịch chuyển chiến lược về vốn, công nghệ và năng lực xử lý dữ liệu quy mô lớn.

Đầu tư dữ liệu - Trọng tâm của hạ tầng công nghệ mới

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong bức tranh đầu tư trung tâm dữ liệu toàn cầu khi theo báo cáo của các tổ chức nghiên cứu lớn, tổng vốn đầu tư vào thị trường này đạt kỷ lục khoảng 61 tỷ USD, tăng so với các năm trước nhờ nhu cầu xử lý dữ liệu phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dịch vụ đám mây bùng nổ. Nhu cầu này đến từ cả các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Meta, Amazon và nhiều quỹ đầu tư hạ tầng toàn cầu, dẫn tới sự sôi động của các giao dịch mua bán, sát nhập và mở rộng cơ sở hạ tầng ở nhiều thị trường chính.

Trụ sở của Tập đoàn Adani tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Anindito Mukherjee/Bloomberg.
Trụ sở của Tập đoàn Adani tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Anindito Mukherjee/Bloomberg.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế, nhiều quốc gia đặt mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu khu vực và toàn cầu. Ví dụ, tại Ấn Độ, các tập đoàn lớn như Adani và Reliance công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng hơn 200 tỷ USD trong thập kỷ tới cho hạ tầng dữ liệu và AI nhằm thu hút các dịch vụ đám mây và công nghệ cao, đồng thời cải thiện năng lực xử lý số.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, dữ liệu không chỉ là tài sản chiến lược mà còn là mặt hàng đầu tư sinh lợi cao, đặc biệt khi những thị trường mới nổi xuất hiện vị thế cạnh tranh nhờ chi phí hạ tầng thấp hơn, lợi thế kết nối và chính sách thu hút đầu tư. Xu hướng này kéo theo việc khai triển các trung tâm dữ liệu hyperscale - những cơ sở có khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu ở quy mô lớn vượt xa mức trung bình trước đây.

Thị trường Việt Nam - Điểm sáng trong bản đồ đầu tư mới

Trong bản đồ đầu tư trung tâm dữ liệu toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhờ phát triển kinh tế số nhanh và môi trường đầu tư cải thiện rõ rệt.

Báo cáo phân tích thị trường cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á, với cap dữ liệu đang mở rộng mạnh và số lượng dự án quy mô lớn được khởi công hoặc quy hoạch trên khắp các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Biểu đồ dự báo thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam tăng trưởng với tốc độ CAGR 20,5%, từ 1,04 tỷ USD năm 2025 lên 3,18 tỷ USD vào năm 2031. Ảnh: Research and Markets
Biểu đồ dự báo thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam tăng trưởng với tốc độ CAGR 20,5%, từ 1,04 tỷ USD năm 2025 lên 3,18 tỷ USD vào năm 2031. Ảnh: Research and Markets

Các doanh nghiệp công nghệ trong nước như Viettel, VNPT, CMC và các liên doanh quốc tế đã bắt đầu xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô hyperscale, tập trung vào phục vụ nhu cầu AI, điện toán đám mây và dịch vụ số hóa doanh nghiệp. Ví dụ, Viettel IDC triển khai trung tâm dữ liệu Tan Phu Trung ở TP. Hồ Chí Minh với công suất lớn và công nghệ làm mát hiện đại phục vụ các tải công việc GPU cao, trong khi CMC đang mở rộng với các cơ sở có thể nâng công suất lên tới 120 MW.

Luật Viễn thông sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7/2024 cho phép 100% vốn nước ngoài sở hữu và vận hành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, một động lực mạnh mẽ thúc đẩy dòng vốn ngoại đổ vào thị trường này. Đồng thời, việc đưa vào hoạt động các tuyến cáp quang biển với băng thông quốc tế lớn hơn trước tăng cường kết nối của Việt Nam với các trung tâm số lớn trong khu vực và thế giới.

Xu hướng đầu tư vào trung tâm dữ liệu toàn cầu phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của dòng vốn vào các hạ tầng số cốt lõi, không chỉ là tài sản công nghệ mà còn là đòn bẩy kinh tế số quốc gia.

Việt Nam với lợi thế vị trí địa lý, môi trường đầu tư cải thiện và nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang đứng trước cơ hội mới trong bản đồ đầu tư toàn cầu, tạo không gian cạnh tranh với các trung tâm dữ liệu khu vực khác như Singapore và Thái Lan. Đầu tư trung tâm dữ liệu vì vậy không chỉ dừng ở quy mô mà còn gắn với năng lực phục vụ kinh tế số, cải thiện kết nối và đóng góp cho sự phát triển bền vững của hạ tầng công nghệ quốc gia.

Trung tâm dữ liệu Data Center Adani Reliance Industries trung tâm dữ liệu Hạ tầng số hyperscaler Ấn Độ AI Luật Viễn thông (sửa đổi)

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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