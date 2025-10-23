Barclays điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận dù thu nhập quý 3 sụt giảm

Barclays đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu bảng Anh (667 triệu đô la) vào hôm nay 22/10, khi công bố thu nhập quý 3.

Theo báo cáo công bố ngày 22/10, Barclays dự kiến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (RoTE) sẽ vượt 11% cho cả năm, thay vì mức “khoảng 11%” trước đó. Thu nhập lãi ròng (không bao gồm mảng ngân hàng đầu tư và hội sở chính) cũng được nâng lên hơn 12,6 tỷ bảng Anh, so với mức 12,5 tỷ bảng dự báo trước đó.

Giám đốc điều hành CS Venkatakrishnan cho biết ngân hàng đã “liên tục và mạnh mẽ tạo ra vốn cho cổ đông trong chín quý qua”, đồng thời nhấn mạnh việc đẩy nhanh kế hoạch phân phối lợi nhuận cả năm thông qua chương trình mua lại cổ phiếu vừa công bố. Ông tiết lộ Barclays dự định chuyển sang công bố mua lại cổ phiếu theo quý kể từ năm tới và sẽ chia sẻ các mục tiêu tài chính đến năm 2028 cùng kết quả năm 2025.

Lợi nhuận quý 3 giảm nhẹ, chịu tác động từ bê bối cho vay mua ô tô

Trong quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt 2,1 tỷ bảng Anh, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn đôi chút so với dự báo của giới phân tích. Thu nhập ròng 7,2 tỷ bảng bị ảnh hưởng bởi khoản phí 235 triệu bảng liên quan đến vụ bê bối cho vay mua ô tô ở Anh, nâng tổng phí lên 325 triệu bảng Anh. Ngoài ra, Barclays còn ghi nhận tổn thất 110 triệu bảng do một vụ kiện “chỉ có một nguyên đơn”.

Tỷ suất RoTE quý 3 giảm xuống 10,6%, từ mức 12,3% của năm trước, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 10,4 xu. Tuy vậy, doanh thu mảng ngân hàng đầu tư tăng 8% đã giúp bù đắp phần nào sụt giảm từ mảng ngân hàng bán lẻ.

Ngay sau thông tin, cổ phiếu Barclays tại London tăng 3,4%, nối dài đà phục hồi của nhóm cổ phiếu ngân hàng châu Âu. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu Barclays đã tăng hơn 35%, trong khi Chỉ số Ngân hàng STOXX 600 tăng hơn 55%, dẫn đầu nhóm ngành tài chính châu Âu.

Tại Mỹ, JPMorgan Chase và Goldman Sachs cũng vừa báo cáo lợi nhuận quý 3 vượt kỳ vọng, củng cố niềm tin rằng ngành ngân hàng toàn cầu vẫn ổn định, bất chấp lo ngại về nợ xấu trên Phố Wall.

Theo chuyên gia Benjamin Toms của RBC Capital Markets, nếu không có các khoản kiện tụng, lợi nhuận trước thuế của Barclays có thể tăng hơn 6%. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng ngành ngân hàng Anh vẫn phải đối mặt với nhiều “ẩn số chưa biết”, bao gồm rủi ro kiện tụng, chi phí hành vi, và tác động từ Ngân sách Mùa thu sắp được Chính phủ Anh công bố.

Barclays hiện có sự hiện diện mạnh mẽ tại Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, sau thương vụ mua lại bộ phận thị trường vốn của Lehman Brothers năm 2008 – nền tảng giúp ngân hàng này duy trì vị thế cạnh tranh trước những biến động toàn cầu.