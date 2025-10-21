Cụ thể, ống kính tele macro đầu tiên thuộc dòng G Master™ dễ dàng tương thích máy ảnh dòng Alpha ngàm E, với độ phóng đại tối đa 1,4x, chống rung tiên tiến, và thiết kế điều khiển trực quan. Đây là ống kính hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm sáng tạo hoàn toàn mới cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh và quay phim cận cảnh (macro).

Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Đáng chú ý, với độ phóng đại lên đến 1,4x, FE 100mm F2.8 Macro GM OSS cho phép ghi lại hoa lá, vật thể nhỏ và các chi tiết cận cảnh với độ nét sống động, hé lộ những kết cấu và đặc điểm tinh tế khó nhận thấy bằng mắt thường.

Khi kết hợp với bộ chuyển đổi tele (bán rời), ống kính có thể đạt độ phóng đại đến 2,8x. Điều này mang đến khả năng chụp cận cảnh ấn tượng mà vẫn giữ được khoảng cách chụp thoải mái, lý tưởng đối với các chủ thể khó tiếp cận hoặc cần tránh phản chiếu ánh sáng ngoài ý muốn.

Được thiết kế quang học tiên tiến với hai thấu kính XA (phi cầu cực đại) và ED (tán xạ cực thấp) FE 100mm F2.8 Macro GM OSS được bố trí tối ưu, đảm bảo độ phân giải cao từ trung tâm cho đến rìa ảnh, đồng thời giảm thiểu hiện tượng quang sai màu cùng những lỗi quang học khác.

Để hỗ trợ thao tác lấy nét chính xác và trực quan trong nhiều tình huống quay chụp khác nhau, FE 100mm F2.8 Macro GM OSS được trang bị 3 tính năng lấy nét chuyên dụng:

Full-time DMF: cho phép ngay lập tức chuyển sang lấy nét tay (MF) thông qua việc xoay vòng lấy nét, ngay cả ở chế độ lấy nét tự động (AF)

Focus Mode: cho phép chuyển đổi tức thì giữa lấy nét tay (MF) và lấy nét tự động (AF)

Sliding Focus Ring: cho phép kích hoạt chế độ lấy nét tay toàn phần (FULL MF), đồng bộ với thước đo khoảng cách và độ phóng đại trên thân ống kính.

Bốn mô-tơ tuyến tính XD (cực động) chuyên biệt mang lại hiệu suất lấy nét tự động nhanh, độ chính xác cao và êm ái; cải thiện hiệu năng lấy nét tự động (AF) đến 1,9 lần so với các thế hệ trước. Ống kính còn được tích hợp vòng khẩu độ chuyên biệt, cho phép điều chỉnh khẩu độ trực tiếp và nhanh gọn.

Với hệ thống 11 lá khẩu tròn tạo hiệu ứng bokeh mượt mà tuyệt đẹp, đồng thời kiểm soát một cách chặt chẽ những yếu tố quang sai, để đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo giữa độ nét và xoá phông tạo ra hiệu ứng bokeh mượt mà đặc trưng của dòng G Master.

Công nghệ độc quyền Nano AR Coating II trên FE 100mm F2.8 Macro GM OSS mang đến một lớp phủ mỏng và đồng nhất lên toàn bề mặt kính, đảm bảo chất ảnh trong trẻo nhờ giảm thiểu hiện tượng loá sáng và bóng ma ngay cả trong điều kiện ngược sáng. Cùng với hệ thống chống rung quang học tích hợp, được thiết kế dành cho cho nhiếp ảnh macro, bù trừ chuẩn xác đối với các rung lắc theo trục (lên/xuống/trái/phải), trục xoay và trục tiến/lùi, để đảm bảo sự ổn định khi chụp cầm tay.

Ống kính Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS sẽ được bán ra tại Việt Nam vào ngày 3/11 tới đây với giá niêm yết 35,990,000 đồng. Các khách hàng khi mua sản phẩm trong thời gian từ ngày 03/11 đến 30/11/2025 sẽ được tặng 1 Benro Tripod trị giá 2.280.000 đồng.

Thông tin chi tiết xem tại: FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS | SEL100M28GM | Sony Vietnam