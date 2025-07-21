Điện tử tiêu dùng
Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ

Phạm Anh

Phạm Anh

16:05 | 21/07/2025
Nhằm mang đến cảm hứng cho các nhà làm phim độc lập và ê-kíp nhỏ tại Việt Nam chinh phục mọi giới hạn sáng tạo, Sony ra mắt máy quay Sony Cinema Line FX2.
Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
Sony Cinema Line FX2 là máy quay nhỏ gọn, mạnh mẽ và mới nhất thuộc dòng Cinema Line

Theo đó, Cinema Line FX2 được phát triển dựa trên những phản hồi thực tiễn từ cộng đồng sáng tạo, chính vì thế đây sẽ là công cụ lý tưởng dành cho các nhà làm phim độc lập, ê-kíp sản xuất nhỏ và những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, giúp biến tầm nhìn nghệ thuật thành hiện thực, từ những câu chuyện đậm chất Việt đến các dự án mang tầm vóc quốc tế.

Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
FX2 được trang bị cảm biến full-frame Exmor R™

Theo Sony, FX2 được trang bị cảm biến full-frame Exmor R™ chiếu sáng sau với độ phân giải hiệu dụng 33.0 MP, mang đến hình ảnh sắc nét, hiệu ứng bokeh mượt mà, đặc trưng của dòng Cinema Line. Với dải tương phản rộng lên tới 15+ stops khi sử dụng S-Log3, FX2 tái hiện chi tiết rõ ràng ở cả vùng sáng và vùng tối, phù hợp cho các cảnh quay có độ chênh sáng cao, đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội trong mọi điều kiện ánh sáng.

Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
Máy cũng được hỗ trợ Dual Base ISO ở mức 800 và 4000 cho chế độ S-Log3, giúp tối ưu chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau

Máy cũng được hỗ trợ Dual Base ISO ở mức 800 và 4000 cho chế độ S-Log3, giúp tối ưu chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. ISO có thể mở rộng lên đến 102400 khi quay video, lý tưởng cho những môi trường ánh sáng yếu hoặc cảnh quay ban đêm. FX2 hỗ trợ đa dạng định dạng ghi hình chuyên nghiệp, bao gồm 4:2:2 10-bit All-Intra và XAVC S-I DCI 4K ở tốc độ 24.00p, đáp ứng tốt nhu cầu hậu kỳ linh hoạt.

Nếu cần quay liên tục được nâng cao đáng kể nhờ hệ thống làm mát tích hợp, cho phép ghi hình đến 13 giờ ở chuẩn 4K 60p. FX2 cũng hỗ trợ quay chuyển động chậm với tốc độ lên đến 60 fps ở 4K (tương đương hiệu ứng slow-motion 2.5x) và 120 fps ở Full HD (slow-motion 5x), mang lại độ linh hoạt cao cho các nhà làm phim trong việc xử lý chuyển động.

Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
FX2 có đến 3 chế độ quay chuyên dụng là: Cine EI, Cine EI Quick và Flexible ISO

FX2 có đến 3 chế độ quay chuyên dụng là: Cine EI, Cine EI Quick và Flexible ISO, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc theo từng dự án. Ngoài ra, người dùng có thể nhập tối đa 16 LUT tùy chỉnh để xem trước màu trực tiếp trên máy, hỗ trợ giám sát màu sắc chính xác ngay tại hiện trường.

Đồng thời, FX2 cũng được cài sẵn chế độ màu S-Cinetone™ mặc định, kết hợp với nhiều tùy chọn Picture Profile và Creative Look, cho phép tạo nên những khung hình đậm chất điện ảnh ngay từ trong máy. Cũng như hỗ trợ tính năng hiển thị giải nén (desqueeze) cho các ống kính anamorphic tỷ lệ 1.3x và 2.0x, giúp căn chỉnh khung hình chính xác khi quay phim ở định dạng điện ảnh rộng.

Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
FX2 có vẻ ngoài nhỏ gọn với mặt trên phẳng, tương tự các mẫu FX3 và FX30 trong dòng Cinema Line

Xét về thiết kế, FX2 có vẻ ngoài nhỏ gọn với mặt trên phẳng, tương tự các mẫu FX3 và FX30 trong dòng Cinema Line, mang lại sự đồng nhất và dễ dàng tích hợp vào các thiết lập quay phim sẵn có. Ba điểm gắn UNC 1/4-20 được bố trí thông minh, cho phép cố định máy trực tiếp mà không cần đến cage, thuận tiện khi gắn tripod hoặc các hệ rig khác nhau. Tay cầm XLR-H đi kèm hỗ trợ thao tác linh hoạt và kiểm soát tốt hơn trong các cảnh quay cầm tay. Với kích thước chỉ 129.7 x 77.8 x 103.7 mm và trọng lượng khoảng 679g, FX2 là lựa chọn lý tưởng cho các nhà làm phim độc lập hoặc ê-kíp sản xuất quy mô nhỏ.

Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
FX2 được trang bị công nghệ Real-time Recognition AF, hệ thống lấy nét tự động theo thời gian thực với độ chính xác cao

Về khả năng lấy nét, FX2 được trang bị công nghệ Real-time Recognition AF, hệ thống lấy nét tự động theo thời gian thực với độ chính xác cao, đặc biệt với chủ thể là con người. Bên cạnh đó, máy có thể nhận diện linh hoạt nhiều đối tượng khác như động vật, chim, phương tiện giao thông và côn trùng, với chế độ Auto hỗ trợ nhận diện hoàn toàn tự động. Các tính năng hỗ trợ chuyên sâu như bù thở nét (focus breathing compensation), AF Assist, cùng khả năng tùy chỉnh tốc độ và độ nhạy chuyển nét cho phép người dùng kiểm soát điểm lấy nét mượt mà, chính xác – từ đó tạo nên hiệu ứng hình ảnh đậm chất điện ảnh.

Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
Ở FX2, lần đầu tiên Sony trang bị hai chế độ chống rung: Active Mode và Dynamic Active Mode

Đặc biệt, ở FX2 lần đầu tiên Sony mang đến cho dòng Cinema Line hai chế độ chống rung: Active Mode và Dynamic Active Mode giúp hỗ trợ quay cầm tay ổn định và mượt mà ngay cả trong các cảnh quay chuyển động. Theo đó, tính năng Auto Framing tự động crop và theo dõi chủ thể khi máy được cố định trên tripod, mang lại cảm giác như có người vận hành máy quay chuyên nghiệp. Trong khi đó, chế độ Framing Stabiliser giữ chủ thể luôn ổn định trong khung hình, đặc biệt hữu ích khi quay đồng hành hoặc ghi hình những chuyển động tự nhiên.

FX2 còn mở rộng khả năng sáng tạo với menu ‘Log Shooting’ hoàn toàn mới, cho phép chụp ảnh tĩnh ở độ phân giải cao 33 MP, lý tưởng cho những ai muốn tối ưu chất lượng hình ảnh cho chỉnh màu hậu kỳ. Việc chuyển đổi giữa quay phim và chụp ảnh trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết nhờ cần gạt MOVIE/STILL, giúp người dùng chuyển nhanh giữa hai chế độ chỉ trong tích tắc, với giao diện hiển thị tự động thay đổi phù hợp.

Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
Máy được trang bị ống ngắm điện tử (EVF) độ phân giải cao 3.68 triệu điểm ảnh, cùng ống ngắm sâu hỗ trợ quan sát rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng – tối ưu cho quay video chuyên nghiệp

FX2 cũng mang đến sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và trải nghiệm vận hành quen thuộc. Máy được trang bị ống ngắm điện tử (EVF) độ phân giải cao 3.68 triệu điểm ảnh, cùng ống ngắm sâu hỗ trợ quan sát rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng – tối ưu cho quay video chuyên nghiệp. Màn hình cảm ứng xoay lật 3.0 inch mang lại sự linh hoạt cao khi tác nghiệp ở nhiều góc máy. Giao diện điều khiển được thiết kế trực quan với các nút bố trí hợp lý trên thân máy và tay cầm, đi kèm đèn tín hiệu quay (tally lamp) giúp kiểm soát trạng thái ghi hình dễ dàng.

Màn hình BIG kế thừa từ các dòng máy quay điện ảnh cao cấp của Sony như VENICE 2 và BURANO, giúp người dùng dễ dàng theo dõi nhanh các thông số cốt lõi như FPS, ISO, tốc độ màn trập, Look, cân bằng trắng, khẩu độ hoặc ND filter, đảm bảo thao tác mượt mà trong quá trình sáng tạo. Máy cũng hỗ trợ hiển thị thông tin dọc khi quay khung hình 16:9, đáp ứng nhu cầu sản xuất nội dung cho nền tảng mạng xã hội.

Sony Cinema Line FX2: máy quay nhỏ gọn và mạnh mẽ
Sony Cinema Line FX2 có 2 phiên bản, phiên bản kèm cầm tay và chỉ có thân máy

Phiên bản tay cầm (ILME-FX2) đi kèm 2 cổng XLR/TRS và jack mic stereo 3.5mm, cho phép ghi âm 4 kênh chuyên nghiệp ở chuẩn 24-bit – một công cụ đắc lực cho cả quay phim độc lập lẫn sản xuất chuyên sâu.

FX2 có thể kết nối với HDMI Type-A, cho phép xuất tín hiệu 4K 60p 4:2:2 10-bit hoặc RAW 16-bit. Máy cxung hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép (2.4GHz & 5GHz), hay kết nối với mạng LAN có dây (qua adapter), cùng USB Type-C truyền dữ liệu tốc độ cao SuperSpeed 10 Gbps và sạc nhanh nhờ USB Power Delivery.

Ngoài ra, FX2 còn hỗ trợ livestream và điều khiển từ xa, giúp ekip dễ dàng vận hành trong các bối cảnh linh hoạt.

Được phát triển theo chiến lược toàn cầu "Road to Zero", nên FX2 cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Theo đó, từ khâu thiết kế đến sản xuất, toàn bộ quy trình đều sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thể hiện nỗ lực của Sony trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường.

Sản phẩm chính thức lên kệ vào tháng 8 tới với hai phiên bản:

FX2 (kèm tay cầm) giá 84.990.000 đồng và FX2B (thân máy) giá 74.990.000 đồng.

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại:

https://www.sony.com.vn/electronics/may-anh-ky-thuat-so-may-anh/ilme-fx2
Sony máy quay phim Sony Cinema Line FX2 dòng máy quay Cinema Line máy quay phim nhỏ gọn

