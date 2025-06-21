Sony WH-1000XM6 ra mắt với công nghệ chống ồn AI, âm thanh phòng thu chuẩn Hollywood

Đáng chú ý, khách hàng tham gia đặt trước WH-1000XM6 từ 30/06 đến 20/07/2025 sẽ nhận được quà tặng là 01 loa ULT FIELD 1, 01 áo khoác phiên bản giới hạn khi đăng ký My Sony và trợ giá 1.000.000 đồng nếu tham gia chương trình thu cũ đổi mới dành cho các phiên bản WH-1000XM3, WH-1000XM4 và WH-1000XM5.

Sony WH-1000XM6 chính thức ra mắt thị trường Việt

Đây là phiên bản mới nhất thuộc dòng 1000X danh tiếng, sản phẩm từng đoạt nhiều giải thưởng, thiết lập chuẩn mực mới cho chất lượng âm thanh cao cấp và trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn.

WH-1000XM6 cũng được đánh giá cao nhờ những cải tiến đáng giá trong thiết kế, bên cạnh sự kết hợp hoàn hảo giữa chất âm đỉnh cao và khả năng chống ồn vượt trội, mang đến giải pháp âm thanh lý tưởng cho người yêu âm nhạc, cho các tín đồ thời trang, những người hay di chuyển và cả giới làm nghề chuyên nghiệp.

Sony WH-1000XM6 được trang bị bộ vi xử lý tiên tiến và hệ thống micro thích ứng

Theo Sony, điểm cải tiến đáng chú ý đầu tiên là bộ vi xử lý tiên tiến và hệ thống micro thích ứng. Để làm được điều này, WH-1000XM6 đã được tối ưu hóa khả năng chống ồn theo thời gian thực, mang đến không gian tĩnh lặng và âm thanh thuần khiết. Với tốc độ xử lý nhanh hơn gấp 7 lần so với thế hệ tiền nhiệm, HD Noise Cancelling Processor QN3 tinh chỉnh 12 micro (nhiều hơn 1,5 lần so với WH-1000XM5) trong thời gian thực, mang lại bước tiến vượt bậc về công nghệ chống ồn và chất lượng âm thanh.

Hệ thống gồm 12 micro thay vì 8 micro ở thế hệ tiền nhiệm đã giúp cho WH-1000XM6 nhận diện chính xác âm thanh từ môi trường xung quanh, qua đó tự động điều chỉnh khả năng chống ồn phù hợp. Nhờ vậy, dù bạn đang di chuyển trên đường hay cần tập trung trong văn phòng thì WH-1000XM6 vẫn mang đến trải nghiệm âm thanh ổn định, liền mạch và chất lượng vượt trội.

Noise Cancelling - Chống ồn chủ động là một điểm sáng giá trên dòng 1000X series

Sony cũng tự hào khi mang đến công nghệ Adaptive NC Optimiser hoàn toàn mới, cho phép WH-1000XM6 khử tiếng ồn chính xác, đồng thời tự động điều chỉnh để phù hợp với mọi loại tiếng ồn và áp suất không khí. Bên cạnh đó, bộ màng loa có thiết kế đặc biệt, được tinh chỉnh tối ưu để tăng cường chống ồn và trang bị vòm loa sợi cacbon trọng lượng nhẹ, đảm bảo tần số cao sắc nét và trong rõ.

Auto Ambient Sound Mode là chế độ âm thanh xung quanh tự động thậm chí còn thích ứng tốt hơn với môi trường xung quanh trong thời gian thực

Auto Ambient Sound Mode là chế độ âm thanh xung quanh tự động thậm chí còn thích ứng tốt hơn với môi trường xung quanh trong thời gian thực, giúp cân bằng hoàn hảo giữa âm nhạc và âm thanh bên ngoài. Nhiều micro lọc tiếng ồn cho phép thu nội dung quan trọng như thông báo, hội thoại hoặc âm thanh từ môi trường. Bạn có thể để hệ thống tự động điều chỉnh cài đặt hoặc tự tay tinh chỉnh qua ứng dụng Sony | Sound Connect.

Post Malone cùng WH-1000XM6

Sony cho biết, hãng cũng hợp tác cùng Post Malone - nghệ sĩ toàn cầu được đề cử GRAMMY® và sở hữu 9 chứng nhận Kim Cương - trong khuôn khổ chiến dịch “For The Music” do Sony khởi xướng. Là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, nổi bật với phong cách âm nhạc không giới hạn và đầy đột phá, Post Malone chính là hiện thân cho tinh thần chân thực, sáng tạo và kết nối - những giá trị cốt lõi mà Sony luôn theo đuổi trong hành trình đổi mới công nghệ âm thanh. Chia sẻ về sản phẩm, Post Malone cho biết:“Âm thanh tuyệt vời là yếu tố không thể thiếu đối với tôi khi sáng tác và thưởng thức âm nhạc. Chiếc tai nghe chống ồn mới này khiến bạn có cảm giác hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc.” Trong khuôn khổ chiến dịch này, Post Malone sẽ thực hiện loạt quảng bá thể hiện cách công nghệ âm thanh của Sony nâng tầm trải nghiệm nghe, giúp người hâm mộ cảm nhận như đang đồng hành cùng nghệ sĩ trong từng khoảnh khắc.



Sony cũng hợp tác với các nhà thiết kế cùng các kỹ sư âm thanh để mang đến cho WH-1000XM6 độ chính xác chuẩn phòng thu, giữ nguyên từng sắc thái, từng nốt nhạc theo đúng ý đồ của nghệ sĩ. Sự hợp tác của những tài năng này đã giúp WH-1000XM6 truyền tải đầy đủ cảm xúc, năng lượng và chi tiết như chính nghệ sĩ mong muốn.

Chia sẻ về WH-1000XM6, Randy Merrill (Sterling Sound) cho biết: “Sony luôn là chuẩn mực cho chất lượng cao cấp, và WH-1000XM6 đã đưa chuẩn mực đó lên tầm cao mới. Khi nghe nhạc bằng tai nghe này, tôi như sống trong một thế giới khác. WH-1000XM6 có âm trầm sâu, dải tần rộng, âm trường tuyệt vời, chiều sâu ấn tượng cùng âm thanh sống động và chi tiết đáng kinh ngạc. Nó tái hiện chân thực âm thanh của các bản thu mà chúng tôi dày công tạo ra.”

Còn theo Mike Piacentini (Battery Studios), thì “Là kỹ sư master âm thanh trong phòng thu, chúng tôi dành rất nhiều thời gian trao đổi với nghệ sĩ và nhà sản xuất để hiện thực hóa tầm nhìn của họ. Tôi tin rằng, với WH-1000XM6, người nghe sẽ có trải nghiệm thú vị hơn, bởi vì họ được nghe trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc, mọi quyết định kỹ thuật và mọi lựa chọn ca từ mà nghệ sĩ và kỹ sư gửi gắm.”

WH-1000XM6 được tinh chỉnh tỉ mỉ đến từng chi tiết với hệ thống màng loa đặc biệt, mang lại âm thanh rõ nét đến mức gần như có thể chạm vào. Vòm loa được làm từ vật liệu composite sợi cacbon có độ cứng cao và cấu trúc cuộn thanh âm được phát triển độc đáo, làm nổi bật từng chi tiết ở mọi dải tần số, giúp giọng hát trở nên phong phú, nhạc cụ được tái hiện sống động và mỗi bản nhạc mang nhiều cảm xúc hơn.

Công nghệ chuyển đổi định hình tiếng ồn D/A mới được phát triển trong HD Noise Cancelling Processor QN3 có thể dự đoán và điều chỉnh tín hiệu đầu ra hiệu quả hơn, giảm biến dạng âm, tăng cường âm trầm và mang đến âm thanh sắc nét, mạnh mẽ mà vẫn trung thực với bản nhạc gốc.

WH-1000XM6 còn được hỗ trợ định dạng High-Resolution Audio và High-Resolution Audio Wireless nhờ LDAC

Ngoài ra, WH-1000XM6 còn được hỗ trợ định dạng High-Resolution Audio và High-Resolution Audio Wireless nhờ LDAC, công nghệ mã hóa âm thanh tiên tiến do Sony phát triển. Bên cạnh công nghệ DSEE Extreme™ sử dụng Edge-AI (Trí tuệ nhân tạo) để nâng cấp các tệp nhạc số nén theo thời gian thực, phục hồi dải âm cao bị mất, mang lại trải nghiệm âm thanh phong phú và tự nhiên hơn.

Ứng dụng Sony Sound Connect cũng là một điểm cải tiến mới giúp cho WH-1000XM6 được cá nhân hóa một cách dễ dàng hơn. Người dùng có thể tinh chỉnh âm thanh với EQ 10 băng tần hoặc tạo cảm giác không gian rộng mở với Hiệu ứng nhạc nền. Các game thủ có thêt sử dụng chế độ Game EQ, phát triển dựa trên kinh nghiệm của Sony từ dòng INZONE, giúp nâng cao chất lượng âm thanh khi chơi các tựa game FPS. Và những ai thường xuyên xem phim khi di chuyển thì công nghệ 360 Reality Audio Upmix chuẩn Rạp chiếu phim trên WH-1000XM6 sẽ mang đến trải nghiệm âm thanh như thể bạn đang ở trong rạp, được tái tạo từ âm thanh nổi 2 kênh nhờ công nghệ upmix độc đáo của Sony kết hợp cùng công nghệ 360 Spatial Sound.

Sony còn tích hợp sâu AI vào trong hệ thống điều hướng chùm sóng bao gồm sáu micro, giúp cho tai nghe tập trung vào giọng nói của bạn, lọc bỏ tiếng ồn xung quanh hoàn hảo để mọi cuộc gọi đều trở nên hoàn hảo dù ở bất cứ môi trường nào. Thuật toán này giúp khử ồn bằng AI tốt hơn, giúp giọng nói chính xác hơn, rõ ràng và tự nhiên như đang trò chuyện trực tiếp.

Thiết kế gập trở lại với WH-1000XM6

Thiết kế của WH-1000X đã không thay đổi qua nhiều thế hệ, tuy nhiên ở WH-1000XM6 lần này, Sony đã mạnh dạn cải tiến, mang đến diện mạo mới dựa trên những giá trị truyền thống tốt đẹp, giúp cho phần đệm đầu rộng hơn, mềm mại và thanh lịch nhờ sử dụng chất liệu da thuần chay mang đến cảm giác đeo nhẹ nhàng, không gây khó chịu ngay cả khi sử dụng thời gian dài.

Thiết kế vành tai nghe bất đối xứng giúp dễ dàng xác định hai bên trái phải, trong khi hần đệm tai được làm từ chất liệu co giãn, ôm khít mà vẫn êm ái, giảm áp lực và đồng thời cách âm hiệu quả, lý tưởng cho việc sử dụng suốt ngày dài.

Hệ thống điều khiển trực quan cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ chống ồn, âm thanh xung quanh và tắt tiếng micro bằng các nút bấm và vùng chạm cảm ứng cực nhạy.

Chưa dừng lại ở đó, thiết kế có thể gập trở lại với WH-1000XM6, được hoàn thiện bằng tay nghề thủ công tinh xảo, với cơ chế gập sử dụng kỹ thuật phun kim loại tiên tiến đã tạo nên những khớp gấp liền mạch và bền bỉ, tinh tế và chắc chắn, dễ dàng mang theo trong các chuyến đi. Hộp đựng đi kèm cũng được làm mới với trang bị nam châm từ tính thay vì khóa kéo zip.

Game thủ có thể vừa sạc vừa chơi để không bị gián đoạn

WH-1000XM6 hoàn toàn tương thích với LE Audio, mang lại độ trễ cực thấp để chơi game mượt mà, khả năng truy cập nội dung truyền phát công cộng dễ dàng với Auracast™, cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tính năng Kết nối đa điểm và Auto Switch cho phép chuyển đổi giữa các thiết bị một cách liền mạch, giúp bạn luôn kết nối mà không bị gián đoạn.

WH-1000XM6 cũng cho phép người dùng vừa sạc vừa dùng thông qua giắc cắm USB và tiếp tục thưởng thức các bản nhạc yêu thích. Tính năng sạc nhanh 3 phút cho 3 giờ nghe nhạc liên tục cũng rất được cộng đồng người dùng đánh giá cao.

WH-1000XM6 được thiết kế với tiêu chí thân thiện với môi trường với bao bì được làm hoàn toàn từ 100% chất liệu giấy độc quyền của Sony

WH-1000XM6 được thiết kế với tiêu chí thân thiện với môi trường với bao bì được làm hoàn toàn từ 100% chất liệu giấy độc quyền của Sony - Vật liệu hỗn hợp gốc (Original Blended Material). Đây cũng là vật liệu để đóng gói model tai nghe flagship 1000X series của Sony như WF-1000XM5, WF-1000XM4, WH-1000XM5.

Tai nghe Sony WH-1000XM6 chính thức bán ra tại Việt Nam với giá bán lẻ đề nghị 11.990.000 đồng. Sản phẩm dự kiến được giao đến tay khách hàng từ ngày 21/07/2025. Từ 30/06 đến 20/07/2025, khách hàng đặt trước WH-1000XM6 sẽ được tặng loa 01 ULT FIELD 1 trị giá 2.990.000 đồng, 01 áo khoác M6 khi đăng ký sản phẩm vào My Sony và cơ hội tham gia chương trình Thu cũ Đổi mới trợ giá thêm 1.000.000 đồng dành cho các sản phẩm WH-1000XM3, WH-1000XM4, WH-1000XM5.

Thông tin thêm về sản phẩm và chương trình đặt hàng, xem tại https://www.sony.com.vn/headphones/products/wh-1000xm6