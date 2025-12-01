Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) duy trì đà tăng trưởng mạnh. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số giao dịch tăng 43,3% về số lượng và 24,2% về giá trị.

“Chạm liền tay - Deal mê say” diễn ra trên toàn quốc từ tháng 11/2025 đến hết quý 1/2026

Chương trình khuyến mãi “Chạm liền tay - Deal mê say” sẽ diễn ra trên toàn quốc từ tháng 11/2025 đến hết quý 1/2026. Theo đó, chủ thẻ NAPAS và Mastercard sẽ được hưởng các ưu đãi giảm 15% hoặc giảm số tiền nhất định, tối đa 200.000đ cho mỗi giao dịch tùy từng cửa hàng.

Đặc biệt, chương trình khuyến mại không chỉ diễn ra ở các trung tâm thương mại lớn mà còn lan tỏa đến nhóm cửa hàng trong các lĩnh vực siêu thị, dịch vụ ăn uống, nhà thuốc, công nghệ và bán lẻ với danh mục hơn 5.500 điểm bán của các thương hiệu lớn trên thị trường như: AEON Citimart, TTTM AEON Mall (Bình Dương, Bình Tân, Hà Đông, Hải Phòng, Huế, Long Biên, Tân Phú), FamilyMart, FPT Shop, Gong Cha, Haidilao, McDonald's, Ministop, TH true mart…

“Chạm liền tay - Deal mê say”

“Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán điện tử ngày càng tăng của người dân, trong vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã phối hợp, triển khai các sản phẩm thẻ nội địa hiện đại, tiện ích nhằm mang lại trải nghiệm thanh toán “chạm” cho khách hàng một cách đơn giản, dễ dàng. Đặc biệt, NAPAS cũng thường xuyên mang đến những ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ thông qua các chương trình hợp tác với các thành viên và đối tác. Với chiến dịch “Chạm liền tay - Deal mê say”, NAPAS kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những “điểm chạm” thanh toán trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững.” Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết: “Là một đơn vị cung cấp công nghệ thanh toán đáng tin cậy tại Việt Nam, Mastercard rất vui được đồng hành cùng NAPAS và Payoo trong việc thúc đẩy thanh toán không tiếp xúc trên toàn quốc. Thông qua chiến dịch “Chạm liền tay – Deal mê say”, Mastercard và các đối tác mong muốn mang đến những trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch và nhiều ưu đãi, đem lại giá trị thiết thực cho cả chủ thẻ và điểm bán hàng trong mùa mua sắm cao điểm. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của Mastercard trong việc xây dựng một nền kinh tế số dành cho mọi người, ở mọi nơi.”

Đây là năm thứ ba liên tiếp NAPAS, Mastercard và Payoo đồng hành triển khai chương trình này

Đại diện đơn vị sở hữu nền tảng thanh toán Payoo, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc VietUnion, cho biết thêm: “Mỗi năm, quy mô hợp tác giữa NAPAS, Mastercard và Payoo không ngừng mở rộng, giúp các chương trình khuyến mãi tiếp cận ngày càng nhiều người tiêu dùng trên toàn quốc. Với vai trò là đơn vị vận hành, Payoo tập trung xây dựng hạ tầng kết nối thống nhất giữa ngân hàng, tổ chức thẻ và mạng lưới chấp nhận thanh toán, để mọi ý tưởng hợp tác được triển khai linh hoạt, hiệu quả và mang lại giá trị thực cho thị trường.”

Đây là năm thứ ba liên tiếp NAPAS, Mastercard và Payoo đồng hành triển khai chương trình ưu đãi toàn quốc hướng đến việc kích cầu mua sắm và thúc đẩy tăng trưởng giao dịch thanh toán không tiếp xúc. Song song với đó, năm nay NAPAS, Mastercard và Payoo cũng sẽ tiếp tục dành tâm huyết cho hành trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”, chương trình an sinh xã hội hướng tới chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam. Chương trình đặt mục tiêu mang đến cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từ nhiều địa phương đang vất vả mưu sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hoạt động này thể hiện cam kết về trách nhiệm xã hội của NAPAS, Mastercard và Payoo trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, lan tỏa tinh thần đồng hành và sẻ chia với nhóm phụ nữ yếu thế trong xã hội.

